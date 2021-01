Dans les plaidoiries lors du procès de destitution du président Donald Trump l’année dernière, le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, a lancé un avertissement prémonitoire.

Parmi les efforts du président pour faire pression sur le président ukrainien pour qu’il salisse son rival démocrate Joe Biden, Schiff a déclaré que Trump «le fera à nouveau».

«Vous ne pouvez pas le contraindre. Il est qui il est », a déclaré le démocrate de Californie.

Près d’un an plus tard, Trump a semblé tenir compte de l’avertissement de Schiff lors d’un appel téléphonique étonnant d’une heure au cours duquel le président a cherché à renforcer le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour annuler sa défaite électorale dans cet État.

Deux semaines avant la fin de la présidence de Trump, il reste peu de temps pour lancer une enquête de destitution, mais des experts juridiques et des législateurs démocrates affirment que l’action de Trump équivalait à un comportement criminel qui devrait l’ouvrir à un nouvel examen juridique.

Top GOP: Liz Cheney qualifie l’appel téléphonique de Trump de « profondément troublant »

«C’est un effort horrible pour saper notre système de gouvernement», a déclaré Donald Ayer, un ancien sous-procureur général de l’administration du président George HW Bush. «Est-ce quelque chose qui relève du ministère de la Justice? Oui absolument. Vous ouvrez une enquête pour déterminer si vous pouvez faire quelque chose pour l’arrêter ou la punir. »

Moins de 24 heures après que la conversation de Trump avec Raffensperger ait été rendue publique, les premiers appels formels à une enquête criminelle sont venus lundi des représentants. une enquête pénale immédiate. «

« Les preuves de fraude électorale par M. Trump sont maintenant en plein jour », ont déclaré les législateurs dans une lettre adressée au directeur du FBI, Christopher Wray.

Le FBI a reconnu avoir reçu le renvoi, mais a refusé d’autres commentaires.

Le ministère de la Justice a également refusé de commenter.

Raffensperger, dans une interview sur ABC « Good Morning America », a déclaré qu’un « lieu approprié » pour une enquête serait probablement le bureau du procureur du district de Fulton, en Géorgie.

La procureure de district Fani Willis, une démocrate, a déclaré que son bureau était prêt à enquêter si une affaire était renvoyée aux procureurs.

« Comme beaucoup d’Américains, j’ai trouvé les reportages sur l’appel téléphonique du président avec le secrétaire d’État géorgien dérangeant », a déclaré Willis dans un communiqué.

«Comme je l’ai promis aux électeurs du comté de Fulton l’année dernière, en tant que procureur de district, j’appliquerai la loi sans crainte ni faveur», a-t-elle déclaré. « Quiconque commet une infraction à la loi de Géorgie dans ma juridiction sera tenu pour responsable. »

‘C’était une menace voilée’

Lieu et Rice ont déclaré que leur demande conjointe au FBI était centrée sur les dispositions de deux lois fédérales sur la fraude électorale et d’une loi de Géorgie, dont ils disent que Trump aurait pu violer lors de son appel samedi avec Raffensperger et l’avocat général du secrétaire d’État.

Les législateurs ont attiré une attention particulière sur les demandes de Trump demandant aux responsables géorgiens de «trouver 11 780 voix» pour annuler la victoire de Biden.

« Et il n’y a rien de mal à dire, vous savez, euh, que vous avez recalculé », a déclaré Trump aux responsables, selon un enregistrement de la conversation obtenu par le Washington Post.

Lieu et Rice ont déclaré que la demande du président de recalculer le vote représentait une sollicitation de fraude électorale en violation des lois fédérales et étatiques.

« Nous vous demandons si vous pensez que M. Trump a également violé le droit pénal de l’État, que vous renvoyiez les violations de l’État au procureur général de Géorgie ou au procureur de district compétent en Géorgie », ont déclaré les législateurs dans la lettre à Wray.

Lors d’un briefing lundi après-midi à Atlanta, Gabriel Sterling, le responsable du système de vote de l’État, a déclaré qu’il n’était pas au courant de discussions sur la perspective d’une enquête criminelle.

Invité à évaluer l’appel du président, Sterling a déclaré: «Personnellement, j’ai trouvé que c’était quelque chose qui n’était pas normal, hors de propos. Personne à ma connaissance qui serait président ne ferait quelque chose comme ça à un secrétaire d’État.

Nick Akerman, procureur spécial adjoint lors de l’enquête sur le Watergate, a déclaré que l’appel de Trump à Raffensperger n’était «pas très différent» des conversations sur écoute impliquant des chefs de la mafia qu’il avait entendus au cours de ses années en tant que procureur fédéral.

Akerman a déclaré qu’il était particulièrement frappé par la suggestion de Trump selon laquelle « cela coûtera très cher » si le responsable de l’État ne recompose pas les votes d’une manière qui favorise Trump.

«Alors dis-moi, Brad, qu’allons-nous faire? a déclaré Trump, qui a été rejoint à l’appel par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et les avocats du président. «Nous avons remporté les élections, et ce n’est pas juste de nous les enlever comme ça. Et cela va coûter très cher à bien des égards. Et je pense que vous devez dire que vous allez le réexaminer, et vous pouvez le réexaminer, mais le réexaminer avec des personnes qui veulent trouver des réponses, pas avec des personnes qui ne veulent pas trouver de réponses.

Plus:Trump se rend en Géorgie avant le second tour du Sénat qui décidera du contrôle du Sénat

Akerman a déclaré que les mots représentaient une menace.

«(Trump) ne vient pas tout de suite et dit: ‘Vous allez avoir de gros problèmes.’ … Quand il dit que cela va coûter cher, je pense que tout le monde sait ce que cela signifie », a-t-il déclaré. «C’est assez précis et assez vague pour que vous sachiez de quoi il parle. À qui cela coûterait-il cher? Je veux dire, allez. … C’était une menace voilée qui disait: «Tu ferais mieux de t’en occuper et de me trouver ces… votes ou tu auras des ennuis.

«Les gens comprennent le message. … Il n’en faut pas beaucoup. Tout est là. C’est tout droit sorti de «Le Parrain» », a déclaré Akerman.

L’ancien procureur fédéral de Manhattan a qualifié l’appel de « modèle d’activité criminelle » du président, se référant à l’appel de Trump en 2019 lorsqu’il a exhorté à plusieurs reprises le président ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur Biden, alors son rival potentiel à la présidence. Akerman a également cité les cas d’obstruction possible décrits dans le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’enquête sur la Russie et les grâces présidentielles qu’il a accordées aux alliés condamnés dans l’enquête sur la Russie.

Mueller, qui a refusé de blanchir Trump d’actes répréhensibles criminels, a déclaré que l’inculper pour obstruction n’était « pas une option » en raison d’une politique de longue date du ministère de la Justice contre la poursuite d’un président en exercice. Après le départ de Trump ce mois-ci, cette politique ne serait plus pertinente si les procureurs poursuivaient une enquête.

«C’est ainsi qu’il fonctionne. Vous ne pouvez pas regarder (l’appel aux responsables géorgiens) myope. Vous devez regarder tout ce modèle d’activité », a déclaré Akerman. «Si j’étais procureur et qu’on me donnait cette affaire, je me pencherais sur… la loi fédérale sur le racket.

Prouver l’intention, les obstacles politiques

Aussi choquants que soient les propos de Trump sur l’enregistrement, ont déclaré d’anciens procureurs, il serait probablement difficile de monter une affaire pénale.

« Prouver l’intention criminelle derrière les mots que Trump a utilisés lors des appels est le plus grand obstacle », a déclaré David Weinstein, un ancien procureur fédéral de Miami. «Je … peux faire valoir que (Trump) encourageait Raffensperger à créer des preuves frauduleuses ou simplement à changer les chiffres. Alternativement, je peux faire valoir que Trump extorquait simultanément activement Raffensperger pour faire de même, avec une menace de criminel poursuite derrière cette suggestion. «

Weinstein a déclaré que les défenseurs de Trump soutiendraient probablement que le président « soufflait et suggérait simplement d’autres alternatives, n’extorquant ni n’encourageant activement Raffensperger à enfreindre la loi ».

« L’accusation devrait alors montrer la preuve que Trump est allé au-delà de cela et que cela a créé une croyance raisonnable dans l’esprit de Raffensperger qu’il était extorqué ou forcé d’enfreindre la loi », a-t-il déclaré.

Brian Kelly, qui était chef de l’unité de corruption publique du bureau du procureur américain à Boston et faisait partie des avocats qui ont poursuivi le patron du crime organisé Whitey Bulger, a déclaré qu’il ne pensait pas que le ministère de la Justice de Biden poursuivrait – ou devrait – poursuivre une enquête criminelle fondée à l’appel de Trump.

«Il est très difficile de prouver les violations de la loi électorale. Si le président Trump pense qu’il y a en fait des votes légitimes supplémentaires qui doivent être comptés, alors il est certainement dans son droit d’exhorter les représentants de l’État à les trouver et à les compter », a déclaré Kelly. «C’est une perte de temps et il est inapproprié d’utiliser la justice pénale pour régler des comptes politiques.»

Patrick Cotter, un ancien procureur fédéral qui a supervisé de nombreuses affaires contre des personnalités du crime organisé, a déclaré qu’une affaire contre Trump ferait face à des « obstacles politiques ».

« Parce que Trump est un élu qui vient de perdre une élection, lui et ses partisans affirmeraient que toute poursuite pénale était politiquement motivée », a déclaré Cotter. « Laissant de côté les difficultés politiques d’une telle situation, la possibilité de siéger un jury qui n’a jamais été infecté par les fausses déclarations de Trump sur une motivation politique pour les accusations serait un sérieux obstacle à la condamnation. Pas insurmontable à mon avis, mais significatif. «

Cotter a déclaré qu’il était difficile de séparer l’enregistrement de Trump des affaires impliquant les conversations de criminels connus – à quelques exceptions près.

« Je ferais remarquer que la majorité des mafieux sur lesquels j’ai poursuivi ou enquêté n’auraient jamais fait preuve de la stupidité et de l’évidence stupéfiantes du gang Trump lors de cet appel », a déclaré Cotter. « Des criminels plus intelligents n’auraient jamais proféré de telles menaces lors d’un appel auquel ils auraient dû s’attendre. »

Washington et la Géorgie n’ont besoin que du consentement d’une seule partie pour enregistrer les appels téléphoniques. « Quelque part, j’imagine que John Gotti secoue la tête et marmonne, » Freakin « amateurs », a déclaré Cotter.

Opinion: Impeach Trump sur de nouvelles menaces