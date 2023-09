Trump a sauté le débat présidentiel du GOP à Simi Valley, mais ses partisans sont venus

Si l’absence de Donald Trump s’est fait sentir mercredi soir alors que les candidats républicains à la présidentielle s’affrontaient lors d’un deuxième débat à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, ses partisans ont compensé.

Quelques heures avant le début du débat, des centaines de partisans de Trump se sont alignés dans la rue menant à la bibliothèque, agitant des drapeaux et utilisant des mégaphones pour remplir l’air de chants de « Trump 2024 » et « Impeach Biden », parfois mêlés de quelques jurons. . Les produits Trump étaient colportés devant l’enseigne de la bibliothèque Reagan.

Dirk Wiers, originaire de Simi Valley, se tenait au coin d’une rue, brandissant un drapeau Trump 2024 et saluant les voitures qui klaxonnaient pour leur soutien en passant. Wiers s’est dit « ambivalent » quant à l’absence de Trump lors du débat de mercredi.

« S’il était là, ça aurait été bien mais je comprends qu’il mène tellement [in the polls] qu’il n’a pas vraiment besoin d’être ici », a déclaré Wiers.

Trump, clairement favori pour l’investiture républicaine, a refusé de participer au débat de mercredi. Au lieu de cela, il s’est rendu à Détroit au milieu des grèves des Travailleurs unis de l’automobile et s’est entretenu avec des employés non syndiqués d’une entreprise de pièces automobiles, s’en prenant au président Biden, aux véhicules électriques et aux « fous de l’environnement ».

Il n’y avait pratiquement aucune présence de partisans d’aucun des candidats qui ont pris part au débat mercredi soir.

Alors que les partisans de Trump représentaient la grande majorité des manifestants en dehors du débat présidentiel, des dizaines de contre-manifestants ont également envahi les rues autour de la bibliothèque Reagan. Certains ont exprimé un soutien spécifique à l’administration Biden tandis que d’autres ont exprimé leur soutien aux droits des LGBTQ+ et des immigrants.

Un groupe d’environ 50 membres de la Coalition pour les droits humains des immigrants ont défilé devant le lieu tandis que quelques dizaines de partisans de l’Ukraine brandissaient le drapeau de ce pays, appelant à l’aide des deux côtés de l’allée politique et implorant les partisans de Trump de « ne pas croire la propagande russe, » comme l’a scandé un manifestant.

Mais Wiers, qui s’était posté à proximité des manifestants pro-ukrainiens, a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’affrontements violents entre les groupes.

« Nous savions qu’il y aurait des partisans de Biden », a-t-il déclaré. « J’ai été surpris de voir tout le soutien de l’Ukraine. »

Un manifestant pro-ukrainien et un partisan de Trump se sont livrés à une discussion âpre sur les mérites du soutien américain à l’Ukraine, mais l’échange, bien que houleux, n’a pas évolué vers une confrontation physique.

La police n’a pas pu être vue là où les groupes ont manifesté, mais une douzaine d’entre eux étaient stationnés à environ 50 mètres de Presidential Drive, où ils s’occupaient des véhicules se dirigeant vers la bibliothèque.

Lynn Featherston, également de Simi Valley, qui tenait un drapeau Biden-Harris 2020, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune violence mais que quelques manifestants avaient été soumis à des propos homophobes et transphobes.

« Ce type était vraiment impoli envers certains de nos membres LGBTQ », a déclaré Featherston, désignant une personne vêtue d’un costume Trump et debout au centre du centre. « Nous sommes venus en tant que démocrates simplement pour leur faire savoir que nous n’aimons pas leur programme. »

Vers 17h30, alors que le début du débat approchait, les manifestants des deux côtés ont commencé à se détacher.

À 18h30, alors que le débat était en cours, il ne restait plus que quelques partisans solitaires de Trump.