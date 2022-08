Trump a salué la loyauté des généraux allemands envers Hitler

L’ancien président Donald Trump s’est plaint au chef d’état-major de la Maison Blanche de l’époque, John Kelly, que les généraux américains ne lui étaient pas aussi loyaux qu’il croyait que les généraux allemands l’avaient été envers le dirigeant nazi Adolph Hitler, d’après un nouveau livre sur le mandat de Trump au pouvoir.

“Vous f—-ing généraux, pourquoi ne pouvez-vous pas être comme les généraux allemands?” Trump a demandé à Kelly, un général à la retraite du Corps des Marines, selon un extrait publié en ligne lundi dans The New Yorker du livre à venir “Le diviseur: Trump à la Maison Blanche, 2017-2021.”

« Quels généraux ? Kelly a répondu.

“Les généraux allemands pendant la Seconde Guerre mondiale”, a répondu Trump, selon l’extrait du livre, qui a été écrit par le journaliste de la Maison Blanche du New York Times, Peter Baker, et l’écrivain du New Yorker, Susan Glasser. Doubleday publie le livre en septembre.

« Vous savez qu’ils ont essayé de tuer Hitler trois fois et qu’ils ont presque réussi ? Kelly a dit, selon l’extrait du livre.

Trump a alors dit: “Non, non, non, ils lui étaient totalement fidèles”, selon l’extrait.

Glasser et Baker ont décrit comment Trump s’est aigri contre le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, après que Milley, alors procureur général William Barr, et le secrétaire à la Défense Mark Esper aient résisté à ses demandes de faire répondre l’armée aux manifestations devant la Maison Blanche en réponse à le meurtre par des policiers de George Floyd.

“Vous êtes tous des losers ! Vous êtes tous des putains de losers !” Trump leur a dit, selon l’article.

“Se tournant vers Milley, Trump a dit : ‘Tu ne peux pas juste leur tirer dessus ? Juste leur tirer dans les jambes ou quelque chose comme ça ?'”, ont rapporté Glasser et Baker.

Trump, dans une déclaration envoyée par courrier électronique, a déclaré que Milley et d’autres généraux mentionnés dans le livre étaient “des gens sans talent et une fois que je l’ai réalisé, je ne me suis pas appuyé sur eux, je me suis appuyé sur les vrais généraux et amiraux du système”.

La déclaration de Trump a ensuite énuméré une série de réalisations dont il a assumé la responsabilité, notamment le maintien des États-Unis “hors des guerres”.

Milley a ensuite profondément regretté d’avoir rejoint Trump et les assistants du président lors d’une promenade à travers Lafayette Square, après que cette zone à l’extérieur de la Maison Blanche ait été débarrassée des manifestants, selon l’extrait du livre. Trump a été photographié tenant une bible devant une église à proximité.

“Je suis convaincu que vous avez causé un tort considérable et irréparable à mon pays”, a écrit Milley à Trump par la suite dans une lettre de démission qu’il n’a jamais envoyée, a rapporté le New Yorker.

Selon l’extrait du livre, “le général Milley a écrit que M. Trump n’honorait pas ceux qui avaient combattu le fascisme et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale”.

“Il est maintenant évident pour moi que vous ne comprenez pas cet ordre mondial”, a écrit Milley dans la lettre, comme indiqué. “Vous ne comprenez pas ce qu’était la guerre. En fait, vous souscrivez à de nombreux principes contre lesquels nous nous sommes battus. Et je ne peux pas être partie à cela.”

Trump alors que le président aurait également montré du dégoût pour l’idée que des membres blessés des forces armées, y compris ceux en fauteuil roulant et des membres manquants, participent à un énorme défilé militaire qu’il voulait à Washington le jour de l’indépendance.