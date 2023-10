Trump a révélé les secrets des sous-marins nucléaires américains à un homme d’affaires australien : médias américains | Actualités sur les armes nucléaires

L’ancien président américain Donald Trump a partagé des informations classifiées sur les sous-marins nucléaires américains avec un homme d’affaires milliardaire australien peu après son départ de ses fonctions, lors d’une réunion à son club privé de Floride, Mar-a-Lago, ont rapporté les médias américains.

Le New York Times, citant jeudi deux sources anonymes proches du dossier, a identifié l’homme d’affaires australien comme étant Anthony Pratt, qui dirige l’une des plus grandes sociétés d’emballage au monde.

ABC News, qui a été le premier à révéler l’histoire, a déclaré que Pratt avait ensuite partagé des détails sensibles sur les sous-marins américains avec « des dizaines d’autres personnes, dont plus d’une douzaine de responsables étrangers, plusieurs de ses propres employés et une poignée de journalistes ».

Des sources ont déclaré au Times que les révélations de Trump « mettaient potentiellement en danger la flotte nucléaire américaine ».

Les procureurs fédéraux enquêtaient déjà sur Trump pour avoir détenu des documents classifiés à Mar-a-Lago après son départ de ses fonctions et ont interrogé Pratt à deux reprises au sujet de l’incident, a rapporté le New York Times.

Pratt pourrait désormais être appelé par les procureurs pour témoigner contre Trump dans le cadre de son procès pour documents classifiés, qui doit débuter en mai prochain en Floride.

Pratt a rencontré Trump dans son club de Palm Beach en avril 2021 et a déclaré à l’ex-président qu’il pensait que l’Australie devrait commencer à acheter ses sous-marins aux États-Unis, a rapporté ABC.

En réponse, Trump aurait donné à l’homme d’affaires des détails précis sur les capacités des sous-marins nucléaires américains.

Dans sa conversation avec l’Australien, Trump a révélé au moins deux informations cruciales sur les capacités tactiques des sous-marins américains, notamment « combien d’ogives nucléaires ces navires transportaient et à quelle distance ils pouvaient s’approcher de leurs homologues russes sans être détectés », selon le New York Times. » a rapporté le York Times.

Confirmant les informations d’ABC News, Trump aurait discuté d’informations classifiées sur les sous-marins nucléaires avec un homme d’affaires australien/membre du MAL après avoir quitté ses fonctions. @alanfeuer Ben Protest @jonathanvswan moi https://t.co/kcOfRjT2xk – Maggie Haberman (@maggieNYT) 5 octobre 2023

Trump n’a pas encore répondu aux révélations, selon de nouveaux rapports.

Outre l’affaire des documents classifiés, Trump fait face à trois autres actes d’accusation : un fédéral et un en Géorgie pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale et à rester au pouvoir, et un à New York pour avoir versé de l’argent à un adulte la veille des élections en 2016. actrice de divertissement.

Trump est actuellement jugé à New York pour avoir gonflé de manière extravagante et frauduleuse la valeur de ses actifs afin d’obtenir de meilleures conditions auprès des banques et des compagnies d’assurance.