Trump a retrouvé son martyr du 6 janvier

Le 6 janvier, Ashli ​​Babbitt faisait partie d’une foule qui s’est approchée à quelques mètres de l’imposition des mains sur des membres du Congrès qui étaient toujours en train d’être évacués du Capitole. Elle a été abattue par un officier de la police du Capitole des États-Unis alors qu’elle tentait de franchir une vitre qui représentait la dernière barricade entre les émeutiers et les représentants du gouvernement.

Tout cela est en vidéo. Lors du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump pour son rôle dans l’incitation à l’insurrection du 6 janvier, les responsables de la destitution ont diffusé une vidéo de ces événements.

L’usage meurtrier de la force par les forces de l’ordre mérite toujours un examen critique. Au lieu de cela, il y a une campagne pour mythifier Babbitt. Trump, dans le cadre d’un effort plus large pour justifier ce qui s’est passé le 6 janvier, a transformé Babbitt en martyr – une victime dont le destin tragique résume pourquoi les partisans de Trump ont de bonnes raisons de se sentir lésés.

Cette campagne se déroule depuis des mois, mais elle a reçu l’une de ses expressions les plus pures lors de l’interview de Trump avec Maria Bartiromo pour le dernier épisode de son émission Fox News du dimanche matin.

« Qui est la personne qui a tiré sur une femme innocente, merveilleuse et incroyable – une femme militaire – en plein dans la tête, et il n’y a aucune répercussion », a déclaré Trump, faussement, alors que Babbitt a en fait reçu une balle dans le torse. « Si c’était de l’autre côté, ce serait la plus grande histoire de ce pays. Qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt ?

Bartiromo était d’accord avec les sentiments de Trump, puis a fait sa part pour dénaturer les événements du 6 janvier.

« Ashli ​​Babbitt, une femme merveilleuse, tuée par balle le 6 janvier alors qu’elle tentait de sortir d’une fenêtre cassée », a déclaré Bartiromo, donnant l’impression que Babbitt tentait de s’échapper du Capitole alors qu’en fait elle faisait partie d’un groupe tentant pour entrer dans la chambre de la Chambre des États-Unis. Elle et Trump ont ensuite fortement laissé entendre que l’officier qui a tiré sur Babbitt est en quelque sorte affilié à d’éminents démocrates.

« J’ai entendu dire aussi que c’était le chef de la sécurité d’un certain haut fonctionnaire. Un démocrate. … Ça va sortir », a déclaré Trump. (Cette affirmation a été rapidement démystifiée – CNN signalé lundi que l’officier qui a tiré sur Babbitt ne faisait pas partie d’un service de sécurité pour un membre du Congrès.)

Trump sur qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt: « J’ai aussi entendu dire que c’était le chef de la sécurité d’un certain haut fonctionnaire. Un démocrate. Ça va sortir. » pic.twitter.com/n8WZaN0haC – Aaron Rupar (@atrupar) 11 juillet 2021

Encore une fois, le meurtre de Babbit, comme toute fusillade mortelle par les forces de l’ordre, mérite un examen minutieux. Mais l’idée que cela équivaut en quelque sorte au meurtre de George Floyd – une comparaison faite par la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) la semaine dernière – est démentie par la vidéo.

Les images montrent une foule en colère, y compris Babbitt – un vétéran de l’Air Force de 35 ans et cultiste de QAnon qui retweeté des messages dans les jours précédant le 6 janvier suggérant que le vice-président de l’époque, Mike Pence, devrait être exécuté pour trahison parce qu’il refusait d’essayer d’annuler les résultats des élections pour Trump – essayant de briser la dernière barrière les séparant physiquement des membres du Congrès. Cette tentative a incité un officier à dégainer une arme dans le but de dissuader les émeutiers d’aller plus loin vers le hall de l’orateur. L’officier a tiré une fois sur Babbitt après qu’elle ait tenté de sauter par la porte par la vitre cassée susmentionnée.

Alors que les gens peuvent discuter de bonne foi pour savoir s’il existait un moyen non létal d’empêcher Babbitt d’entrer dans la chambre de la Chambre, la vidéo montre que la décision de l’officier d’utiliser la force meurtrière était défendable. Le fait que Trump insiste autrement, six mois après la mort de Babbitt et juste après la reprise des rassemblements et des discours réguliers, souligne à quel point les mensonges sur les élections de 2020 seront au centre de sa campagne – et comment le Parti républicain qu’il domine sera une menace existentielle pour démocratie tant qu’ils se livrent à ces mensonges.

Trump pense que l’insurrection était une « fête de l’amour »

Le contexte plus large des commentaires de Trump sur Babbitt est son effort pour transformer ses partisans qui ont saccagé le Capitole d’auteurs en victimes. Ces partisans, inspirés par les mensonges implacables de la fraude électorale de Trump, étaient là pour empêcher le Congrès de certifier sa défaite électorale face à Biden. Et bien que Trump ait peut-être condamné la violence à Capitol Hill dans les jours qui ont suivi le 6 janvier, il défend maintenant à pleins poumons les insurgés.

Alors que les vidéos de ce jour montrent une foule en colère scandant des choses comme « pendez Mike Pence » et « prenez le Capitole », les commentaires de Trump à Bartiromo ont alterné de manière incohérente entre donner l’impression que l’insurrection était une sorte de pique-nique dans le parc et insister sur le fait que ses partisans avaient bonne raison d’être si en colère. Trump a insisté pour que ceux qui étaient encore incarcérés en raison d’accusations liées à leurs activités ce jour-là soient immédiatement libérés.

« Ils doivent libérer les personnes incarcérées. Ils ne le feront pas de l’autre côté », a déclaré Trump à Bartiromo, établissant une fausse équivalence entre les insurgés et les manifestants de Black Lives Matter.

Trump blanchit également son propre rôle dans l’incitation à l’insurrection. Lors de son entretien avec Bartiromo, il a qualifié le discours qu’il a prononcé juste avant la violation du Capitole de « très doux », ignorant qu’il a en fait mentionné « combat » ou « combat » au moins 20 fois.

« Il y avait un tel amour lors de ce rassemblement … c’étaient des gens pacifiques », a déclaré Trump. « L’amour dans l’air, je n’ai jamais rien vu de tel. »

Cette remarque bouleverse la réalité. L’émission MSNBC de Mehdi Hasan a mis en place une vidéo utile soulignant le décalage entre les derniers commentaires de Trump sur le 6 janvier et la vidéo de ce qui s’est réellement passé ce jour-là.

Si vous ne regardez qu’une seule chose ce soir, veuillez regarder cette vidéo plutôt effrayante que mon producteur, la grande et puissante Ivy Green, a faite, mettant les mots pro-terroristes de Trump sur Fox sur des images de la violence réelle du 6 janvier.#A regarder @MehdiHasanShow pic.twitter.com/JGkI6K1Ox8 – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 13 juillet 2021

En fin de compte, plus de 150 policiers ont été blessés, l’officier de police du Capitole Brian Sicknick mourant le lendemain (il existe une certaine incertitude quant à la cause de sa mort). En plus de Babbitt, trois partisans de Trump sont décédés, dont l’un – une femme de 34 ans nommée Rosanne Boyland – a été piétiné à mort alors que les partisans de Trump affrontaient les forces de l’ordre à l’extérieur du Capitole.

Néanmoins, lors de son entretien avec Bartiromo, Trump a décrit ce qui s’est passé ce jour-là comme « une fête d’amour entre la police du Capitole et les gens qui se sont rendus au Capitole ». Bartiromo et Trump ont tous deux exprimé leur indignation que, comme l’a dit Bartiromo, « ils continuent d’appeler cela une insurrection armée, et pourtant aucune arme n’a été saisie » – en négligeant qu’en fait, au moins quatre participants à l’insurrection ont été inculpés de crimes liés aux armes à feu, et que les armes saisies ce jour-là comprenaient des pistolets paralysants, du gaz poivré, des battes de baseball et même des bombes artisanales.

Les républicains ont appris à aimer l’insurrection parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de traverser Trump

L’accent mis récemment par Trump sur Ashli ​​Babbitt montre très clairement que les mensonges sur les élections de 2020 seront au cœur de son identité politique – et de celle du Parti républicain qu’il domine – à l’avenir.

Le mensonge que Trump a poussé est que Babbitt et le reste des insurgés du 6 janvier avaient de bonnes raisons d’attaquer le Congrès ce jour-là, car l’élection lui a été volée. Et bien qu’il n’y ait aucune preuve pour étayer cela, le discours de Trump dimanche après-midi à CPAC Dallas – un événement où il a dominé le scrutin présidentiel de paille – a démontré qu’il n’était pas au-dessus de tout inventer.

« Vous avez vu ce qui s’est passé en Géorgie l’autre jour. Ils ont trouvé 35 000 voix », a déclaré Trump, déformant un article récent d’une publication de droite sur des électeurs qui ont peut-être déménagé d’un comté de Géorgie à un autre en dehors d’un délai de grâce légal de 30 jours – à peine le type de fraude à motivation politique que les républicains ont fait peur.

« Ensuite, ils ont supprimé, en Géorgie, plus de 100 000 votes, parce qu’ils étaient si mauvais, les électeurs », a poursuivi Trump, faisant référence à la récente décision de routine de l’État de purger 100 000 noms des listes électorales.

Pour Trump, les preuves ou l’absence de preuves ne sont pas importantes – ce qui compte, c’est qu’un nombre suffisant d’électeurs républicains achètent ses mensonges sur l’élection pour qu’il soit impossible pour ceux qui ne les acceptent pas de rester dans le parti. La purge semble réussir. Considérez la représentante Liz Cheney (R-WY), qui a perdu sa place à la tête de la Chambre parce qu’elle a voté pour la destitution de Trump, ou même celle de Trump se vante à CPAC sur la façon dont le sénateur Bill Cassidy (R-LA) ne peut pas marcher dans les rues de son État d’origine sans être harcelé par les partisans de Trump qui sont mécontents de son vote pour condamner Trump.

Mais les diatribes sur les listes électorales et les machines à voter n’ont pas le même impact émotionnel que l’histoire de Babbitt. Après tout, de nombreux partisans de Trump voient probablement des éléments d’eux-mêmes en elle, en tant que vétéran qui a été radicalisé par les théories du complot viral.

Faire de Babbitt la version MAGA de Horst Wessel est devenu un thème central du retour de Trump à la vie publique. Et son ascension au statut de martyr symbolise comment, maintenant plus que jamais, le Trumpisme s’oppose à des élections libres et équitables.