Trump a renoncé à sa confiance quelques jours après l’inculpation d’Allen Weisselberg

Le procès pour fraude civile en cours de Donald J. Trump a mis en lumière les mouvements autrefois troubles au sein de la fiducie détenant ses actifs avant et après sa présidence.

Peu avant son investiture en 2017, le futur président a fait confiance au contrôle de son fils aîné Donald J. Trump et de son ancien directeur financier Allen Weisselberg, qui a officiellement dirigé l’entité jusqu’à la fin de son mandat. Ce transfert avait été conçu pour atténuer les inquiétudes du public concernant la perception de conflits d’intérêts.

Des documents découverts lors d’un procès qui pourraient interdire définitivement à Trump de diriger des sociétés new-yorkaises ont montré ce qui s’est passé alors que son mandat de présidence touchait à sa fin. Trump aurait maintenu liens proches avec la confiance de son homonyme tout au long de sa présidence, mais il s’est furtivement rapproché de sa nomination officielle au centre de son entreprise vers la fin chaotique de son mandat à la Maison Blanche.

Le 15 janvier 2021, Trump a signé un document qui le reconduirait dans ses fonctions d’administrateur le jour où le président Joe Biden prendrait sa place. Mais Trump n’est revenu à ce poste que pendant moins de sept mois, démissionnant précipitamment de ce poste quelques jours après l’inculpation et la démission de Weisselberg, selon un document déposé en preuve lors du procès de lundi.

La révélation, en grande partie éclipsée par le spectacle du témoignage controversé et pugiliste de Trump, a montré l’apparente difficulté de l’ancien président à se distancier de l’entité détenant ses actifs – peu de temps après que les procureurs de New York ont ​​accusé Weisselberg et la Trump Organization de dizaines de crimes financiers. Weisselberg et l’entreprise ont été inculpés le 1er juillet 2021, quelques jours après que l’ex-directeur financier ait tranquillement résigné de sa position.

Peu de temps après le début de la procédure lundi, l’avocat du procureur général de New York, Letitia James, Kevin Wallace, a confronté l’ancien président avec sa propre lettre de démission du Donald J. Trump Revocable Trust, datée du 7 juillet 2021.

Trump a d’abord minimisé l’importance de cette date, insistant sur le fait que sa décision était simplement un vote de confiance envers ses fils.

“Je pense que nous étions dans une position où je gagnais de plus en plus confiance en ma famille en termes d’affaires”, a témoigné Trump.

Donald Trump Jr. (2e L) et Eric Trump (C) arrivent à la Cour suprême de New York le 2 novembre 2023 pour le procès pour fraude de la Trump Organization. TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

La semaine dernière, Donald Trump Jr. a déclaré qu’il avait été nommé administrateur et qu’Eric Trump n’avait jamais occupé ce poste.

Se vantant du sens des affaires « impressionnant » de ses fils, l’ancien président a déclaré lundi qu’il souhaitait « continuer à faire de la politique », même s’il ne déclarerait officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024 qu’à la fin de l’année dernière.

Lorsque l’avocat du procureur général a posé des questions sur l’importance de la date du début juillet 2021, Trump a clairement indiqué qu’il pensait aux enquêtes civiles et pénales qui l’entouraient. L’ancien président a déclaré que « tous les autres démocrates, procureurs de district, procureurs généraux et procureurs américains, et cetera, me poursuivaient de 15 côtés différents, tous démocrates, tous haineux de Trump », qualifiant les cas de « pas bons » et « inappropriés ». »

« L’armement, comme ils l’appellent », a déclaré Trump, adoptant l’image des alliés du Congrès du Parti Républicain.

Trump n’a mentionné les accusations, la condamnation ou la condamnation de Weisselberg que bien plus tard dans son témoignage, en réponse à un sujet différent. Weisselberg a finalement dépensé environ quatre mois enfermé dans la célèbre prison de Rikers Island à New York, et Trump a qualifié de « triste » la chute de son ancien principal loyaliste.

Donald Trump s’est systématiquement opposé lundi aux questions du juge Arthur Engoran. David Dee Delgado/Getty Images

“Les gens l’ont poursuivi vicieusement et violemment parce qu’il travaillait pour moi”, a déclaré Trump, faisant référence à Weisselberg.

En août 2022, Weisselberg a plaidé coupable d’avoir évité les impôts fédéraux, étatiques et locaux sur 1,76 million de dollars de revenus non déclarés, en concevant un mécanisme financier pour obtenir des avantages comme un appartement de luxe gratuit à Manhattan, plusieurs automobiles Mercedes Benz et des frais de scolarité dans des écoles privées pour ses petits-enfants. Trump a minimisé l’accusation portée par Weisselberg comme étant une poursuite pour avoir payé « l’éducation de ses petits-enfants ».

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, n’a jamais inculpé Trump dans le cadre de l’enquête fiscale, ce qui a conduit à la démission de deux de ses anciens adjoints qui pensait que l’ancien président aurait dû être poursuivi pour cela. Le procureur a finalement retenu son feu et à la place, il a accusé Trump pour avoir falsifié des documents commerciaux concernant des paiements secrets à Stormy Daniels, afin de l’empêcher de révéler leur prétendue liaison avant l’élection présidentielle de 2016. L’ancien président a plaidé non coupable de l’acte d’accusation de Bragg, mais un procès actuellement prévu pour fin mars pourrait être déplacé pour faire place au procès pénal fédéral de Trump pour les accusations selon lesquelles il aurait tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 qu’il avait perdus face à Joe Biden.

Lisez ci-dessous la lettre de démission de Trump de sa fiducie :