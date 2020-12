Le président Donald Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo à Hanoi, Vietnam, en février 2019. Tuan Mark / Getty Images

Le président Donald Trump a «vérifié» sa politique iranienne, donnant au secrétaire d’État Mike Pompeo la liberté de dicter sa politique avant de «commencer»[ing] World World III », a rapporté The Daily Beast, citant des responsables américains.

Selon le média, Trump cherche à saper le président élu Joe Biden en mettant la relation américano-iranienne irréparable avant de quitter la Maison Blanche.

Trump veut dissuader l’Iran de rejoindre l’accord nucléaire de 2015, un plan clé de la nouvelle administration de Biden.

D’anciens diplomates américains avaient précédemment déclaré à Insider que le coup du 27 novembre contre le plus grand scientifique nucléaire iranien – qui aurait été perpétré par Israël – était également destiné à nuire au plan de Biden.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Le président Donald Trump en a assez de superviser les actions américaines contre l’Iran, disant aux chefs de la politique étrangère qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent tant qu’ils ne «déclenchent pas la troisième guerre mondiale», a rapporté le Daily Beast, citant des responsables de l’administration.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré au média que Trump avait «vérifié» l’Iran, cédant les rênes au secrétaire d’État américain Mike Pompeo et à d’autres faucons iraniens de l’administration.

Trump a été profondément impliqué dans la politique américaine de «pression maximale» à l’égard de l’Iran tout au long de son mandat, approuvant des dizaines de sanctions et ordonnant de frapper le général en chef du régime, Qassem Soleimani, en janvier 2020.

Depuis la perte des élections américaines le mois dernier, des rapports ont détaillé comment Trump a cherché à mettre la relation américaine avec l’Iran au-delà de toute réparation – une tactique pour saboter le plan du président élu Joe Biden de ramener l’Iran à l’accord nucléaire de 2015 négocié par l’ancien président Barack Obama .

Un graphique montrant Trump et le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Brendan Smialowski / AFP via Getty Images; Behrouz Mehri / AFP via Getty Images; Samantha Lee / Business Insider

Trump a retiré les États-Unis de l’accord – officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint – en mai 2018, le qualifiant de mauvais accord et choisissant d’imposer de lourdes sanctions à l’Iran pour forcer ses dirigeants à se conformer aux demandes américaines à la place.

L’histoire continue

Ce plan n’a pas été couronné de succès: alors que l’Iran était censé suivre les termes de l’accord avant le retrait des États-Unis, il a ensuite menacé de reprendre l’enrichissement de l’uranium. Plus tôt ce mois-ci, l’Agence internationale de l’énergie atomique a constaté que les stocks d’uranium de l’Iran représentaient plus de 12 fois la limite prévue par l’accord.

La preuve que Trump était désireux de raviver le genre de tensions américano-iraniennes vues après l’assassinat de Soleimani en janvier est arrivée à la mi-novembre, lorsque Trump a demandé à ses principaux collaborateurs comment les États-Unis pouvaient attaquer le principal site nucléaire iranien, selon le New York Times.

Mais la nouvelle que Trump a renoncé à diriger la politique iranienne indique que son attention a suivi son cours.

Selon The Daily Beast, les entreprises et les particuliers liés à la République islamique peuvent s’attendre à être frappés par de nouvelles sanctions américaines dans la semaine à venir.

Vendredi, les États-Unis ont introduit des sanctions contre des entités en Chine et en Russie qui facilitaient le programme de missiles de l’Iran.

Au-delà des sanctions, les États-Unis auraient été conscients et même favorables à l’assassinat, le 27 novembre, du principal scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh.

L’Iran a blâmé Israël – le principal allié des États-Unis au Moyen-Orient – pour l’attaque, et des experts et d’anciens diplomates américains ont déclaré à Insider que le coup était spécifiquement conçu pour nuire au plan de Biden de négocier avec l’Iran et de le ramener à l’accord nucléaire.

Une cérémonie funéraire pour le scientifique nucléaire iranien assassiné Mohsen Fakhrizadeh le 30 novembre 2020 à Téhéran. Ministère iranien de la Défense / Document / Agence Anadolu via Getty Images

Le niveau d’implication des États-Unis dans le coup est inconnu, mais un responsable de la Maison Blanche a déclaré au Daily Beast que Pompeo soutenait des mesures telles que « le soutien discret d’actions secrètes menées par d’autres acteurs ».

L’amiral de la marine à la retraite William McRaven, un haut responsable du Navy SEAL qui a supervisé le raid d’Oussama Ben Laden, a déclaré qu’il y aurait des attaques de représailles et que l’Iran pensera que les États-Unis sont impliqués.

« Les Iraniens vont être dans une position où ils doivent riposter. Je ne vois aucun moyen de contourner cela », a-t-il déclaré à ABC.

« Ils vont supposer que nous [the US] soit ont collaboré avec lui, soit au minimum été au courant des actions israéliennes. «

Lire l’article original sur Business Insider