Le président Donald Trump a transféré sa résidence en Floride, mais son empreinte à New York reste importante. (Pete Gamlen / Le New York Times)

Il a été le premier président américain né à New York depuis Theodore Roosevelt, mais à la fin des jours de Donald Trump au 1600 Pennsylvania Ave., sa relation avec sa ville natale semble définitivement rompue.

Trump a perdu Manhattan contre Hillary Clinton dans un glissement de terrain, et encore une fois contre Joe Biden – 72% des anciens voisins du président ont voté pour Biden cet automne. Des manifestations ont éclaté devant la Trump Tower tout au long de sa présidence. Il a été sans cesse ridiculisé sur « Saturday Night Live », qui est tourné au 30 Rockefeller Plaza.

Il fait également l’objet de deux enquêtes pour fraude à New York: une enquête criminelle par le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, et une enquête civile par le procureur général de l’État, Letitia James.

Peu d’endroits sont plus hostiles à un fils indigène célèbre.

«Il est persona non grata à New York», a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo en septembre, ajoutant que si le président revenait, il aurait besoin d’une «armée» pour marcher dans les rues.

Mais Trump, qui a annoncé sur Twitter en 2019 qu’il avait changé sa résidence officielle en Floride, occupe toujours une place importante – parfois littéralement, son nom en or – sur la ville où il a construit sa carrière. Voici un aperçu de ses nombreux liens avec la région de New York et certains des endroits où le président prodigue pourrait bientôt revenir.

Il pourrait retourner dans sa tour…

Barack Obama embrasse ses liens à Chicago et Jimmy Carter vénère ses champs d’arachides en Géorgie, mais l’identité de peu de présidents est aussi inextricablement liée à un lieu que celle de Trump à New York.

Alors qu’il présidait la salle à manger du légendaire 21 Club, négociait des transactions immobilières dans les coulisses ou licenciait des gens dans une salle de conférence conçue pour la télévision à l’intérieur de la Trump Tower, la ville a servi de véhicule scintillant par lequel il a façonné son personnage de scion.

S’il revient, il y a beaucoup de place dans le penthouse de la tour noire et or. Il s’étend sur les trois derniers étages du bâtiment, sur la Cinquième Avenue à Manhattan, et c’est là que Trump a vécu confortablement installé dans le style rococo depuis l’achèvement du bâtiment en 1983, en regardant de son étage supérieur la ville depuis ce qu’on appelle le 68e étage.

C’est en fait le 58e étage, et tout comme il semblerait plus tard exagérer sa propre hauteur d’un pouce, Trump a faussement ajouté 10 étages à la tour non seulement dans son matériel promotionnel, mais en fonction de ses boutons d’ascenseur. Irrité par le fait que le bâtiment General Motors voisin soit plus haut de 9 mètres, Trump a imaginé que les étages résidentiels de la tour à usage mixte seraient classés au niveau 30, même s’il n’y a que 19 étages d’espace commercial en dessous.

Un retour peut coûter cher. Bien que les présidents aient droit à la protection à vie par les services secrets, il pourrait avoir besoin d’une sécurité supplémentaire à New York. Sgt. Edward Riley, un porte-parole du département de police, a déclaré qu’il serait prématuré de commenter le coût potentiel pour la ville de tout retour.

Les détails de sécurité seront probablement moins intenses que lors de la visite de Trump à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018. Il avait besoin de la protection de 200 agents du département de police travaillant par quarts de 12 heures et d’une barrière de 50 camions à benne remplie de sable autour de la Trump Tower. Lorsqu’il était président élu, chaque jour passé dans la ville devait coûter environ 308 000 dollars à New York, selon les estimations de la police à l’époque.

… Ou revenez à ses racines.

La maison d’enfance de Trump est une modeste maison de style Tudor située au 85-15 Wareham Place dans le quartier Jamaica Estates de Queens. Il a été construit en 1940 par son père, Fred C. Trump, qui était un promoteur immobilier. Le président y a vécu jusqu’à l’âge d’environ 4 ans, lorsque sa famille a déménagé dans une plus grande maison juste derrière cette maison de cinq chambres en brique et en stuc.

La première maison a été balayée par des acheteurs spéculatifs qui tentaient de tirer profit de la connexion présidentielle. Il s’était vendu 782500 dollars en 2008, mais avait été acheté par un investisseur pour 1,4 million de dollars juste avant l’inauguration de Trump en 2017.

Trois semaines plus tard, l’investisseur l’a retourné aux enchères pour 2,14 millions de dollars. L’acheteur était anonyme, caché derrière une société à responsabilité limitée appelée Trump Birth House. Une personne au courant de l’accord à l’époque a confirmé qu’une femme chinoise en était la propriétaire, mais a refusé de révéler son nom. Trump Birth House a pendant une courte période offert la maison en location Airbnb à 815 $ la nuit. Dans la chambre principale, une plaque sur le mur indiquait que c’était là que «le président Donald J. Trump a probablement été conçu».

Trump Birth House a mis la maison aux enchères en 2019, mais elle n’a pas réussi à se vendre. Ce mois-ci, Paramount Realty USA, qui l’a représentée trois fois aux enchères, a proposé une nouvelle cascade: le financement participatif du prix de 3 millions de dollars et l’offre de la maison en cadeau au président.

«Vous aimez Trump?» la collecte de fonds, qui a débuté mardi, lisez. «Remerciez le président Trump en contribuant à cette campagne pour acheter sa maison d’enfance en son honneur!»

Ou il pourrait se rendre dans certaines de ses autres tours…

Après la resplendissante Maison Blanche, Trump pourrait avoir envie de la «Virtuosité et de la Grandeur» offerte à la Trump World Tower au 845 United Nations Plaza, selon le site Web de l’édifice en verre noir brillant qu’il a achevé en 2001 près du siège de l’ONU. Kellyanne Conway, directrice de sa campagne de 2016 et conseillère du président qui a quitté l’administration l’été dernier, y résidait à un moment donné avec son mari, George, selon un message Twitter de Conway.

Le Trump International Hotel & Tower New York est tout aussi scintillant au 1 Central Park West, un mélange d’hôtels et d’appartements résidentiels. Trump Palace et Trump Park Avenue ne sont pas loin, dans l’Upper East Side.

Le président peut se sentir proche de la salle des marchés en tant que civil au 40 Wall St., The Trump Building, qui, à plus de 70 étages, était brièvement le plus haut bâtiment de la ville lorsqu’il a été terminé en 1930 – pas besoin de truquer le sol.

S’il veut des vues de Central Park, il peut les trouver à Trump Parc ou Trump Parc East à l’extrémité sud du parc.

… Mais probablement pas ces tours.

En 1985, Trump a acheté une bande de gares ferroviaires abandonnées le long de la rivière Hudson qu’il imaginait être un jour sa «Trump City» dans l’Upper West Side. Au lieu de cela, il s’est contenté de quelque chose de plus modeste, selon les normes de Trump, à savoir: il a inscrit «Trump» en or sur les six tours d’appartements qu’il y a construites. Bien qu’il ne soit plus propriétaire des tours, les sociétés et les conseils de copropriété qui les exploitent avaient depuis longtemps conclu un contrat avec la Trump Organization – l’entreprise familiale – pour utiliser le nom.

Il n’aimerait peut-être pas les revoir: en février 2019, la dernière des six tours a voté pour retirer le nom de leurs façades, un effort qui a commencé en 2016 pour effacer le nom de Trump du coin de l’île qu’il voulait autrefois être sa ville éponyme. .

Ni cet hôtel.

L’ancien Trump SoHo pourrait également être un point sensible: l’hôtel et le bâtiment résidentiel ont été rebaptisés Dominick en 2017. Les ventes chancelantes et les boycotts importants de personnes comme LeBron James ont fait chuter les affaires, forçant l’organisation Trump à conclure un accord avec l’entreprise qui possédait le bâtiment pour exciser le nom de Trump.

Peut-être a-t-il besoin de changer de décor…

Si la relation de Trump avec Manhattan est trop difficile, il pourrait envisager de devenir un Brooklynite. À Coney Island, les sept tours de Trump Village surplombent la mer. (Bien qu’ils portent le nom de famille, ils portent spécifiquement le nom du père du président, qui a construit le complexe.)

Et le président pourrait toujours devenir un banlieusard: Trump Park Residences Yorktown est juste au nord de la ville, dans le comté de Westchester, et le complexe possède son propre «lac scintillant», selon la Trump Organization. Trump Tower City Center se trouve à White Plains, à proximité, et Trump Plaza à New Rochelle.

Mais il pourrait préférer son domaine familial de 212 acres, Seven Springs, un manoir de 60 chambres, également à Westchester.

Ou pas. L’enquête du procureur général de l’État porte sur la question de savoir si Trump a frauduleusement gonflé la valeur de la succession (qu’il a achetée pour 7,5 millions de dollars en 1995) lors d’une demande de prêt bancaire en 2014. À ce moment-là, l’organisation Trump a évalué sa valeur à 291 millions de dollars.

… Ou un peu de repos et de détente.

Selon le Golf News Network, Trump a joué au golf au moins 302 fois depuis sa prise de fonction. Il pourrait continuer son passe-temps dans le Bronx, à son Trump Golf Links à Ferry Point.

S’il souhaite aborder quelque chose de nouveau, il y a les deux patinoires de Central Park qui portent son nom: Trump Wollman Rink et Trump Lasker Rink. Mais l’année dernière, la Trump Organization, qui exploite les installations de la ville comme une concession, a discrètement décidé de minimiser le nom de Trump sur la signalisation après une baisse des ventes que l’on pensait liée au dégoût des New-Yorkais pour le président.

Il semble profondément conscient de ce dégoût.

«J’ai été très mal traité par les dirigeants politiques de la ville et de l’État», a écrit Trump sur Twitter en octobre 2019. «Peu de gens ont été moins bien traités». Dans le même temps, il réaffirme son affection pour la ville où il trouve la gloire et la fortune.

«Je chéris New York et les habitants de New York et je le serai toujours», a-t-il poursuivi, avant de confirmer qu’il avait changé de résidence en Floride.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2020 The New York Times Company