Trump a rejeté la CIA en disant que Kim Jong Un est “stupide”, insistant sur le fait qu’il le sait à cause de leur “alchimie”

Donald Trump et Kim Jong Un avant une réunion dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud le 30 juin 2019. (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Bob Woodward a publié de nouvelles bandes de ses conversations avec Donald Trump.

Dans ceux-ci, Trump rejette une évaluation de la CIA selon laquelle Kim Jong Un est « finalement stupide ».

Trump a longtemps fait l’éloge de Kim et a insisté sur le fait qu’il avait une capacité particulière à évaluer les ennemis américains.

L’ancien président américain Donald Trump a rejeté une caractérisation de la CIA selon laquelle Kim Jong Un est “stupide”, insistant sur le fait que sa “chimie” avec le dictateur lui a donné une meilleure compréhension, montrent de nouvelles bandes.

Le journaliste vétéran Bob Woodward a publié un nouvel audio des interviews qu’il a principalement menées avec Trump alors qu’il était encore à la Maison Blanche.

Dans le conversations, l’ancien président se vante de ses relations chaleureuses avec des dirigeants étrangers autoritaires, dont Kim, le Russe Vladimir Poutine et le Turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans un échange, Woodward a interrogé Trump à propos de ses relations avec Kim, qui dirige l’un des régimes les plus répressifs et les plus brutaux du monde et a menacé les États-Unis et ses alliés de la perspective d’attaques nucléaires.

“La CIA dit à propos de Kim Jong Un qu’il est” rusé, rusé mais finalement stupide “”, a déclaré Woodward dans l’échange.

Trump a répondu: “Je ne suis pas d’accord. Il est rusé. Il est rusé. Et il est très intelligent. Vous savez.”

« Pourquoi la CIA dit-elle cela ? » Woodward a répliqué.

“Parce qu’ils ne savent pas. D’accord ? Parce qu’ils ne savent pas. Ils n’en ont aucune idée. Je suis le seul qui sait. Je suis le seul avec qui il traite. Il ne traitera avec personne d’autre, », a déclaré Trump, avant de décrire sa relation personnelle avec Kim.

“Le mot chimie. Vous rencontrez quelqu’un et vous avez une bonne chimie.”

Trump a comparé la relation à une romance, en disant “Vous rencontrez une femme. En une seconde, vous savez si tout cela va arriver ou non.”

Trump a longtemps fait l’éloge des dirigeants autoritaires et semblait accorder une grande importance au lien personnel avec eux alors qu’il était président de la démocratie la plus puissante du monde.

Dans le cadre de son style de leadership transactionnel, il valorisait souvent les connaissances acquises grâce à une «alchimie» personnelle avec d’autres dirigeants au-dessus des évaluations d’experts et d’officiels.

En tant que président, il s’est vanté des “lettres d’amour” qu’il a échangées avec Kim et a organisé des sommets très médiatisés à partir desquels les États-Unis ont obtenu peu de concessions diplomatiques et qui ont été ridiculisés par les critiques comme des coups de presse.

Sa relation avec Kim a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines, après avoir été a révélé que ses lettres avec Kim étaient parmi les documents gouvernementaux que Trump a emportés avec lui après avoir quitté ses fonctions dans une éventuelle violation des lois fédérales.

Il a même semblé admettre à Woodward dans une conversation qui prend les lettres était peut-être illégal.

Woodward a enregistré les bandes en 2019 et 2020 alors qu’il recherchait son livre de 2020 Rage. Il a compilé les enregistrements sous forme de livre audio intitulé The Trump Tapes, qui sera mis en vente mardi.