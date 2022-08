Trump a reçu une citation à comparaître avant la recherche du FBI

Quelques jours après la visite, M. Bratt a envoyé un e-mail à M. Corcoran et lui a dit de sécuriser davantage les documents restants, qui étaient conservés dans la zone de stockage avec un cadenas plus solide, a déclaré l’une des personnes. L’e-mail a été rapporté plus tôt par le Wall Street Journal.

Ensuite, ils ont assigné à comparaître des images de surveillance du club, ce qui aurait pu donner aux responsables un aperçu de qui entrait et sortait de la zone de stockage, selon une personne au courant de l’affaire. Ils ont reçu des images spécifiquement des zones du club où ils pensaient que les documents auraient pu être stockés, a déclaré la personne.

Au cours de la même période, les enquêteurs ont été en contact avec un certain nombre d’assistants de M. Trump qui avaient une certaine visibilité sur la façon dont il stockait et déplaçait des documents à la Maison Blanche et qui travaillaient toujours pour lui, ont déclaré trois personnes proches des événements.

Parmi ceux que les enquêteurs ont contactés figurait Molly Michael, l’assistante de M. Trump dans le bureau ovale extérieur qui est également allée travailler pour lui à Mar-a-Lago, ont déclaré trois personnes familières avec la sensibilisation.



Les enquêteurs ont également contacté Derek Lyons, l’ancien secrétaire du personnel de la Maison Blanche, dont le dernier jour était le 18 décembre 2020 et ne travaille plus pour M. Trump, avec des questions sur le processus de traitement des documents, selon une personne familière avec la portée.

Les responsables fédéraux en sont venus à croire que M. Trump n’avait pas renoncé à tout le matériel qui avait quitté la Maison Blanche avec lui à la fin de son mandat, selon trois personnes proches de l’enquête.