Trump a reconnu un penthouse de 11 000 pieds carrés, et non 30 000

Par Michael R. Sisak et Jennifer Peltz | Presse associée

NEW YORK — Donald Trump a signé il y a 30 ans un document qui donnait la taille réelle de son penthouse new-yorkais, qui a ensuite été répertorié comme beaucoup plus grand dans ses états financiers, selon les preuves présentées mardi lors du procès civil pour fraude commerciale de l’ancien président.

La preuve est apparue dans une pièce jointe à un courrier électronique présentée alors qu’Allen Weisselberg, l’ancien chef financier de l’entreprise de Trump, témoignait dans le procès pour fraude du procureur général de New York, Letitia James, contre Trump et sa Trump Organization. Trump nie tout acte répréhensible.

La pièce jointe était un document de 1994, signé par Trump, qui fixait son triplex de la Trump Tower à 10 996 pieds carrés – et non les 30 000 pieds carrés revendiqués plus tard pendant des années sur les états financiers remis aux banques, aux assureurs et à d’autres pour conclure des transactions et garantir des prêts.

Weisselberg a déclaré qu’il se rappelait avoir vu l’e-mail mais pas la pièce jointe, expliquant que les pièces jointes étaient des documents qu’il avait déjà dans les bureaux de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, dit-il, il ne prêtait pas beaucoup d’attention à la taille de l’appartement, car sa valeur ne représentait qu’une fraction de la richesse de Trump.

«Je n’ai même jamais pensé à l’appartement. C’était de minimis, dans mon esprit », a déclaré Weisselberg, utilisant un terme latin qui signifie essentiellement « trop petit pour s’en soucier ». Il a insisté sur le fait que même s’il avait eu connaissance de l’écart de taille, il n’aurait pas nécessairement jugé utile d’en parler aux comptables externes qui ont préparé les états financiers de Trump.

« Ce n’était pas quelque chose qui était si important pour moi si l’on considère une valeur nette de 6 ou 5 milliards de dollars », a déclaré Weisselberg.

Weisselberg a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas s’il avait discuté des états financiers avec Trump pendant leur finalisation. L’ancien directeur financier a déclaré qu’il avait examiné les projets « à partir d’un niveau de 30 000 pieds » (niveau de 9 100 mètres), mais qu’il avait accordé une attention particulière à quelque chose de « très important » pour Trump : les descriptions de ses propriétés.

« C’était un peu un élément de marketing pour les banques de lire sur nos propriétés, à quel point elles sont bien entretenues, qu’elles sont des propriétés de première classe », a déclaré Weisselberg, qui a rappelé lors d’une déposition en mai que Trump parfois a chipoté sur le langage utilisé dans de telles descriptions.

«Je pourrais dire magnifique. Il pourrait dire magnifique », a alors déclaré Weisselberg. «Je pourrais dire que c’était mignon. Il dirait que c’est incroyable.

Weisselberg a déclaré mardi qu’il avait eu connaissance de l’écart de taille du penthouse de la Trump Tower seulement lorsqu’un journaliste du magazine Forbes le lui avait signalé en 2016. Il a déclaré qu’il avait initialement contesté les conclusions du magazine, mais a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait demandé à quelqu’un d’examiner l’affaire. matière.

« Vous ne vous souvenez pas si vous avez fait quelque chose pour confirmer qui avait raison ? » a demandé l’avocat d’État Louis Solomon ?

Weisselberg a répondu que non.

Alors que Forbes se concentrait sur la question de la taille des appartements en 2017, selon des courriels, un porte-parole de l’entreprise a déclaré à un autre dirigeant de Trump que, selon Weisselberg, ils ne devaient pas s’engager sur la question de la taille. Une semaine plus tard, les états financiers de Trump pour 2016 ont été publiés, utilisant une superficie incorrecte.

Weisselberg, qui témoigne en tant que témoin à charge, est également accusé dans le procès. Il a pris la parole après un récent séjour en prison pour fraude fiscale sur les avantages qu’il avait obtenus en travaillant pour Trump.

Le procès de James allègue que Weisselberg a manipulé les états financiers de Trump pour répondre à ses exigences selon lesquelles ils montrent une augmentation de sa valeur nette et a approuvé des évaluations élevées pour ses actifs malgré des évaluations contraires.

Trump, qui a assisté aux trois premiers jours du procès sans jury la semaine dernière à Manhattan, n’est pas revenu au tribunal pour voir son ancien directeur financier témoigner.

Weisselberg a quitté une prison de New York il y a six mois après avoir purgé 100 jours pour évasion fiscale sur 1,7 million de dollars d’extras liés à son travail à la Trump Organization, notamment un appartement à Manhattan, les frais de scolarité de ses petits-enfants et des voitures de luxe pour lui et sa femme.

Weisselberg a témoigné mardi que ce qu’il a vécu au cours des dernières années a « eu des conséquences néfastes » sur lui et sa famille.

Lors de son interrogatoire préalable au procès en mai, Weisselberg, 76 ans, a déclaré qu’il avait du mal à dormir, qu’il avait commencé à consulter un thérapeute et qu’il prenait une forme générique de Valium alors qu’il essayait de « me réacclimater à la société ».

Trump, dans sa déposition en avril, a déclaré que son ancien lieutenant de longue date était apprécié et respecté, et que « maintenant, il a traversé l’enfer et en est revenu ».

« Ce qui lui est arrivé est très triste », a déclaré Trump.

Dans une décision préalable au procès le mois dernier, le juge Arthur Engoron a estimé que Trump, Weisselberg et d’autres accusés avaient commis des années de fraude en exagérant la valeur des actifs et de la valeur nette de Trump dans ses états financiers.

En guise de punition, Engoron a ordonné qu’un séquestre nommé par le tribunal prenne le contrôle de certaines sociétés Trump, mettant en doute la surveillance future de la Trump Tower et d’autres propriétés de renom. Une cour d’appel a bloqué vendredi l’application de cet aspect de la décision d’Engoron, du moins pour le moment.

Le procès civil concerne des allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. James demande 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

L’association de Weisselberg avec la famille de Trump remonte à 1973, lorsqu’il répondit à une annonce dans un journal pour un comptable pour le père promoteur immobilier de Trump, Fred. Weisselberg a commencé à travailler pour Donald Trump en 1986 et a finalement gagné 1,14 million de dollars par an en salaire et primes.

Selon un accord de départ qu’il a signé la veille de son incarcération, Weisselberg devrait recevoir 2 millions de dollars sur deux ans. Cette somme est proche du montant des arriérés d’impôts, des pénalités et des intérêts qu’il a dû payer dans le cadre de son accord de plaidoyer.

