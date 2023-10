Trump a récolté plus d’un milliard de dollars grâce à la fraude, selon New York, alors que le procès civil commence

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, s’exprime lors d’un rassemblement électoral à la Windham High School de Windham, dans le New Hampshire, le 8 août 2023.

Donald Trump a siégé lundi dans une salle d’audience de Manhattan.

Le procès dans une salle d’audience du centre-ville de Manhattan concerne les accusations portées par la procureure générale de l’État, Letitia James.

Le procureur général a déclaré que Trump avait surévalué ses actifs, y compris son appartement-terrasse de la Trump Tower à Manhattan.

Donald Trump s’est assis lundi dans une salle d’audience de Manhattan et a écouté un avocat de l’État de New York l’accuser d’avoir généré plus d’un milliard de dollars en mentant sur son empire immobilier, ce que l’ancien président a qualifié d' »arnaque ».

Le procès dans une salle d’audience du centre-ville de Manhattan concerne les accusations du procureur général de l’État, Letitia James, selon lesquelles Trump aurait gonflé ses actifs et sa propre valeur nette de 2011 à 2021 pour obtenir des prêts bancaires avantageux et des primes d’assurance plus basses.

James demande au moins 250 millions de dollars d’amende, une interdiction permanente contre Trump et ses fils, Donald Jr et Eric, de diriger des entreprises à New York, et une interdiction de cinq ans en matière d’immobilier commercial contre Trump et la Trump Organization.

Trump regardait avec les bras croisés. Kevin Wallace, un avocat du bureau de James, a qualifié Trump de « matériellement inexact » dans la description de ses finances aux banques et aux assureurs.

« Ce n’est pas comme d’habitude, et ce n’est pas ainsi que les parties sophistiquées traitent les unes avec les autres », a déclaré Wallace dans sa déclaration d’ouverture. « Ce ne sont pas des crimes sans victimes. »

Le procureur général a déclaré que Trump avait surévalué ses actifs, notamment son appartement-terrasse de la Trump Tower à Manhattan, son domaine de Mar-a-Lago en Floride et diverses tours de bureaux et clubs de golf, et avait gonflé sa propre fortune jusqu’à 2,2 milliards de dollars.

Christopher Kise, un avocat de Trump, a rétorqué dans sa déclaration liminaire que les finances de Trump et de l’organisation Trump étaient tout à fait légales.

« C’est l’une des marques les plus prospères au monde, et il a fait fortune en ayant littéralement raison en matière d’investissements immobiliers », a déclaré Kise. « Il n’y a eu aucune intention de frauder, il n’y a eu aucune illégalité, il n’y a eu aucun défaut, il n’y a eu aucune violation, il n’y a eu aucune dépendance de la part des banques, il n’y a eu aucun profit injuste et il n’y a eu aucune victime. »

‘Chasse aux sorcières’

Trump détient une avance considérable sur ses rivaux pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024.

Il portait un costume bleu foncé, une cravate d’un bleu plus vif et une épinglette du drapeau américain sur son revers, et a déclaré aux journalistes avant d’entrer dans la salle d’audience que l’affaire était une « arnaque », une « imposture » et « la continuation du plus grand crime ». chasse aux sorcières de tous les temps.

« Nous avons une grande entreprise. J’ai bâti une grande entreprise. C’est formidable », a déclaré Trump. « Il possède certains des plus grands actifs immobiliers au monde. Et maintenant je dois me présenter devant un juge voyou. »

James a déclaré que son bureau était prêt à prouver sa thèse.

« La loi est à la fois puissante et fragile », a-t-elle déclaré avant d’entrer dans la salle d’audience.

Peu importe la somme d’argent que vous pensez posséder, personne n’est au-dessus des lois.

Le procès de Trump est supervisé par le juge Arthur Engoron, qui entendra les témoignages sans jury. Les témoignages devraient commencer lundi après-midi.

L’affaire concerne en grande partie les sanctions auxquelles Trump, ses fils adultes et 10 de ses entreprises doivent faire face après qu’Engoron les a déclarés responsables de fraude la semaine dernière.

Avant d’ouvrir les plaidoiries, Engoron s’est décrit comme un généraliste du droit. « Une chose que je connais bien, c’est la définition de la fraude », a-t-il déclaré.

Dans sa décision du 26 septembre, Engoron a décrit en termes cinglants la façon dont les défendeurs avaient inventé les évaluations.

Il a déclaré que cela incluait l’évaluation de l’appartement de la Trump Tower comme s’il faisait trois fois sa taille réelle et l’estimation que Mar-a-Lago valait jusqu’à 739 millions de dollars, bien que les restrictions sur les actes le plafonnent à 28 millions de dollars.

Le juge a annulé les certificats commerciaux des sociétés contrôlant des piliers de l’empire de Trump et a déclaré qu’il nommerait des séquestres pour superviser leur dissolution.

Trump a répondu en qualifiant Engoron de « dérangé ».

De nombreux problèmes juridiques

Wallace a diffusé un extrait d’une déposition dans laquelle Michael Cohen, qui avait été l’avocat personnel et arrangeur de Trump mais qui s’est depuis retourné contre son ancien patron, a déclaré que l’objectif était « d’atteindre le nombre souhaité par M. Trump ».

Kise rétorque que ce n’est pas parce que les gens ne sont pas d’accord sur les évaluations qu’une évaluation doit être frauduleuse.

Il a également déclaré que les banques et les assureurs de Trump savaient que ses valorisations étaient des estimations.

« Ils ne sont pas conçus pour être absolus », a-t-il déclaré.

Alina Habba, une avocate s’exprimant au nom de certains accusés, dans une déclaration liminaire distincte, a qualifié les actifs de Trump de « propriétés de Mona Lisa » et a déclaré que Mar-a-Lago rapporterait à lui seul plus d’un milliard de dollars si Trump le vendait.

Le procès devrait se dérouler jusqu’au début décembre.

Plus de 150 personnes, dont Cohen, pourraient témoigner, même si une grande partie du procès pourrait être une bataille d’experts se prononçant sur des documents financiers.

Trump est également confronté à plusieurs autres problèmes juridiques, qui ont constitué une ponction financière et ont fait de lui le premier président américain en exercice à être inculpé au pénal.

Il a été inculpé au pénal à Washington pour ses efforts visant à réparer sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2020, en Géorgie pour avoir tenté d’annuler les résultats des élections dans ce pays, en Floride pour sa manipulation de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et à New York pour des paiements d’argent secrets. à une star du porno.

Trump a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable.