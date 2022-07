Trump a récemment exhorté un législateur puissant à annuler sa défaite de 2020 dans le Wisconsin

“Nous avons gagné en 2020”, a déclaré M. Trump dans un communiqué mardi, réitérant son approbation de David Farnsworth pour un siège au Sénat de l’État en Arizona. M. Farnsworth se présente contre Rusty Bowers, qui est le président républicain de l’Arizona House et qui a critiqué les tentatives de l’ancien président d’annuler les élections. Dans la déclaration, M. Trump a qualifié M. Bowers de républicain “faible et pathétique” qui “n’a pas eu le courage de faire quoi que ce soit à propos des élections truquées et volées”.

M. Trump n’a jamais cessé de chercher des moyens d’annuler les résultats des élections de 2020, et son désir de continuer à parler de ses fausses allégations de fraude généralisée s’est intensifié à mesure que les enquêtes sur sa conduite sont devenues plus ciblées.

En Arizona, un examen du vote de 2020 n’a pas réussi à changer le résultat et a plutôt confirmé le résultat. Les alliés de M. Trump n’ont rien donné dans leur tentative d’annuler les résultats en Géorgie. Ces derniers mois, ses alliés ont plutôt concentré leur attention sur le Wisconsin, où M. Vos a tenté de répondre aux demandes croissantes de M. Trump concernant les élections de 2020 pendant plus d’un an.