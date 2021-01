La plus jeune fille du général iranien tué Qassem Soleimani a réprimandé l’ancien président américain Donald Trump dans un message cinglant, affirmant qu’il avait mis fin à son mandat dans la disgrâce tout en le condamnant pour l’assassinat de son père l’année dernière.

« Monsieur. Trump, vous avez assassiné mon père, le général qui a mené la guerre victorieuse contre Daech / Al-Qaïda, avec l’espoir pervers que vous serez considéré comme une sorte de héros » Zeinab Soleimani a tweeté mercredi, sous une orthographe alternative de son nom de famille.

Mais au lieu de cela, vous êtes vaincu, isolé et brisé – considéré non pas comme un héros, mais comme celui qui vit dans la peur des ennemis. L’ironie.

L’ironie pic.twitter.com/gBN5kqsOsY – Zeinab soleimany | زینب سلیمانی (@znb_soleimany) 20 janvier 2021

Le tweet de Soleimani – qui était accompagné d’une image montrant une affiche du visage de Trump et des mots «Terroriste américain» – est intervenu quelques heures à peine après la prestation de serment du président Joe Biden, qui a pris ses fonctions dans la foulée d’une présidence tumultueuse de Trump qui a vu un pic dramatique des hostilités avec la République islamique. Les tensions américano-iraniennes ont culminé en janvier dernier après l’assassinat du général Soleimani près de l’aéroport international de Bagdad, qui lui-même est intervenu au milieu d’une campagne de sanctions américaines implacable visant à paralyser les exportations pétrolières vitales de Téhéran « zéro. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif, qui a partagé le message de Soleimani sur Twitter, a fait une déclaration tout aussi sévère après l’éviction officielle de Trump de la Maison Blanche, affirmant que l’ex-président et secrétaire d’État Mike Pompeo avait été «Relégué à la poubelle de l’histoire en disgrâce.» Il a ajouté un hommage au défunt commandant de la Force Qods, notant que sa mémoire « briller sur, » malgré ceux «Assassiné, mutilé et privé de nourriture et de médicaments par l’État de Trump.»

Trump, Pompeo & Co. sont relégués à la poubelle de l’histoire en disgrâce. Mais les souvenirs du général Soleimani et des 1000 assassinés, mutilés et affamés de nourriture et de médicaments par l’État de Trump – et économique – le terrorisme et les crimes contre l’humanité, vont briller. Peut-être que de nouvelles personnes à Washington ont appris. – Javad Zarif (@JZarif) 20 janvier 2021

