Trump a quitté le conseil d’administration de la société de médias sociaux avant les assignations à comparaître fédérales, le dépôt de spectacles

L’ancien président Donald Trump a quitté le conseil d’administration de sa société de médias sociaux quelques semaines à peine avant que la Securities and Exchange Commission et un grand jury fédéral à Manhattan ne lui délivrent des assignations à comparaître, selon les archives.

Trump, qui avait été président du Trump Media and Technology Group, était l’un des six membres du conseil d’administration supprimés, selon un Dépôt le 8 juin auprès de la Division des sociétés du Département d’État de Floride. Son fils Donald Trump Jr. a également quitté le conseil d’administration, ainsi que Wes Moss, Kashyap Patel, Andrew Northwall et Scott Glabe.

Truth Social, l’application de médias sociaux de l’entreprise destinée à être une alternative à Twitter, a publié une déclaration jeudi niant que Trump avait quitté le conseil d’administration. Un porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu pour clarifier le dossier auprès de l’agence d’État de Floride.

La Page “Conseil d’administration” sur le site Web de Trump Media est apparu vide jeudi après-midi. Les départs ont été signalés pour la première fois par le Sarasota Herald-Tribune.

La SEC a signifié à Trump Media and Technology une assignation à comparaître le 27 juin. Trois jours plus tard, un grand jury fédéral de Manhattan a délivré une assignation à comparaître à l’entreprise. Les citations à comparaître du grand jury indiquent généralement qu’une enquête criminelle est en cours.

La société a déclaré la semaine dernière qu’aucune des citations à comparaître n’était dirigée contre Trump.

Les assignations à comparaître semblent être liées à un projet de fusion entre Trump Media and Technology et Digital World Acquisition Corp. DWAC a révélé vendredi le lien avec une enquête criminelle. Une semaine auparavant, le DWAC avait déclaré que les enquêtes du gouvernement pourraient retarder ou même empêcher sa fusion avec la nouvelle société de Trump.

Le ministère de la Justice et la SEC, qui réglemente le marché boursier, enquêtent sur l’accord entre DWAC et Trump Media. En fusionnant avec DWAC, qui est une sorte de société écran appelée société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, la société de Trump aurait accès à des milliards de dollars potentiels sur les marchés boursiers publics.

Les premières critiques de l’accord sont venues de la sénatrice Elizabeth Warren en novembre. Elle a écrit au président de la SEC, Gary Gensler, lui disant que le DWAC “pourrait avoir commis des violations des valeurs mobilières en tenant des discussions privées et non divulguées sur la fusion dès mai 2021, tout en omettant ces informations dans [SEC] dépôt et autres déclarations publiques. »

Les actions de DWAC ont chuté de plus de 50% jusqu’à présent cette année.

—Mike Calia de CNBC a contribué à ce rapport.