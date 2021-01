Au cours de ses dernières semaines de mandat, le président de l’époque, Donald Trump, a pesé un plan visant à évincer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen et à le remplacer par un loyaliste au sein du ministère de la Justice lorsque Rosen a refusé de poursuivre les allégations infondées de Trump de fraude électorale, une personne familière avec l’affaire. dit USA TODAY.

La source qui n’est pas autorisée à commenter publiquement a déclaré que le plan, que Trump a finalement abandonné, avait incité les principaux responsables de la justice restants à menacer une démission massive.

« Jusqu’à la toute fin, la pression n’a jamais cessé; la pression était réelle », a déclaré la source, décrivant les efforts de Trump pour contraindre les procureurs fédéraux à entreprendre une campagne visant à annuler l’élection du président Joe Biden.

Le plan, rapporté pour la première fois par le New York Times, impliquait de remplacer Rosen par Jeffrey Clark, que Trump avait nommé à la tête de la Division de l’environnement et des ressources naturelles de la Justice et qui a ensuite été chef par intérim de la Division civile.

Si l’effort avait été poursuivi, Clark, qui avait précédemment soulevé des préoccupations concernant la fraude électorale au sein du département, aurait été en mesure d’agir au nom de Trump pour contester les résultats des élections en Géorgie, où le président avait auparavant fait pression sur des représentants de l’État.

Clark n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Times a rapporté que Clark a nié tout rôle dans une tentative d’éviction de Rosen.

«Trouvez la fraude»:Trump a fait pression sur l’enquêteur des élections en Géorgie pour qu’il découvre une fraude électorale lors d’un appel téléphonique de décembre

« Il y a eu une discussion franche des options et des avantages et des inconvénients avec le président », a déclaré Clark au journal. « Il est malheureux que ceux qui ont participé à une conversation juridique privilégiée aient commenté en public de telles délibérations internes, tout en déformant les discussions. »

La décision finale du président de ne pas renvoyer Rosen est intervenue après une réunion à la Maison Blanche avec Rosen et Clark, où ils lui ont fait part de leurs cas.

Deux responsables, selon le compte rendu du Times, ont comparé la réunion de la Maison Blanche à un épisode de «The Apprentice», l’émission de téléréalité organisée par Trump avant de participer à la course présidentielle de 2016.

L’épisode marque un autre effort de Trump pour utiliser le pouvoir du ministère de la Justice pour affirmer sa volonté politique.

L’ancien procureur général William Barr, qui était autrefois l’un des défenseurs les plus virulents de Trump, a quitté le département le 23 décembre. Son départ est intervenu peu de temps après avoir rompu avec le président en reconnaissant qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale massive qui aurait changé le résultat. de l’élection.

Procès de destitution:Le procès de destitution de Trump débutera la semaine du 8 février, annoncent les dirigeants du Sénat

En novembre, Trump a également limogé le cyber-chef du département de la Sécurité intérieure, qui a présidé un effort de sécurité électoral élaboré pour se prémunir contre l’ingérence et la fraude étrangères.

Le limogeage de Christopher Krebs, directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du DHS, a suivi la déclaration de l’agence selon laquelle les élections générales étaient les plus sûres de l’histoire des États-Unis.

La déclaration a servi de réprimande pointue à un président qui a continué à faire des allégations non fondées de fraude électorale alors que son équipe juridique a échoué à plusieurs reprises à soutenir leurs contestations devant les tribunaux.

Les révélations sur la campagne de pression de la onzième heure de Trump à Justice interviennent alors qu’il fait face à un deuxième procès en destitution au Sénat.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre a voté la destitution de Trump pour avoir incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole, où les extrémistes ont cherché à perturber le vote certifiant la victoire électorale de Biden. Cinq personnes sont mortes dans l’assaut au cours duquel le Capitole a été violé pour la première fois en plus de 200 ans.

« Pendant quatre ans, nos valeurs ont été dépréciées, l’état de droit a été battu et notre démocratie a été brisée par un homme profondément contraire à l’éthique qui n’avait rien à faire dans le bureau ovale », a déclaré Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre, D-Calif., tweeté après la publication de rapports sur la nouvelle campagne de pression de Trump à Justice. « Notre démocratie a survécu mais juste. Ce que nous faisons pour reconstruire déterminera son échec. »

Preet Bharara, un ancien procureur fédéral en chef à Manhattan qui a été limogé par Trump, a déclaré que la poussée de l’ancien président en faveur de la justice soulignait la nécessité pour le Sénat d’agir contre Trump.

« Le torrent de nouvelles informations sur son inconduite au cours des dernières semaines ne fait que commencer », a déclaré Bharara. « Il ne sera pas possible de simplement passer à autre chose. »

Vérification des faits:La revendication d’un investissement chinois dans Dominion Voting Systems confond les filiales d’UBS