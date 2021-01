Photographie: John Locher / AP

De son premier tweet exécutif le matin du jour de l’inauguration 2017 à son dernier tweet vendredi, annonçant qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de son successeur, le compte Twitter personnel de Donald Trump a servi de plateforme officielle au président.

Pendant quatre ans, le fil Twitter @realDonaldTrump était à la fois une place publique et un dialogue personnel, un endroit où il faisait des annonces politiques et narguait ses ennemis politiques; a menacé de représailles militaires et s’est vanté de ses audiences télévisées. Mais c’était aussi, peut-être le plus dangereusement, un endroit où il cherchait à plier la réalité à sa volonté, déchaînant un flot combustible et presque quotidien de désinformation, de mensonges et d’indignation à ses plus de 87 millions d’adeptes.

Après avoir été vaincu par Joe Biden, Trump a utilisé son compte pour amplifier les théories du complot et les mensonges sur le résultat des élections. Twitter a commencé à apposer des étiquettes d’avertissement sur ses allégations. Mais les missives n’arrêtaient pas d’arriver.

Mercredi, une foule d’émeutiers fidèles au président a pris d’assaut le Capitole américain dans une tentative violente de renverser les résultats d’une élection présidentielle qu’il a perdue sans ambiguïté. Suite à l’insurrection meurtrière, Twitter a verrouillé le compte de Trump pendant 12 heures et lui a demandé de supprimer une série de tweets qui, selon lui, violaient les politiques de la plateforme.

Et vendredi, Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump, invoquant le «risque d’une nouvelle incitation à la violence», coupant indéfiniment le mégaphone de choix du président.

Son bannissement de Twitter est susceptible de mettre davantage le président en colère à un moment où même ses alliés craignent ce qu’il pourrait faire dans ses derniers jours. La destitution est également une censure symbolique d’un président dont l’utilisation de la plate-forme pour répandre des mensonges et semer le mécontentement a contribué à alimenter son improbable ascension politique et a ouvert la voie à la fin sombre de sa présidence.

À moins de deux semaines avant de quitter ses fonctions, Trump fait face à des appels croissants en faveur de sa destitution. Trump a lancé un appel tiède au calme, tout en louant les émeutiers dans plusieurs tweets, dont un dans lequel il a déclaré que leurs actions étaient « les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée de grands patriotes qui ont été malmenés. & injustement traité pendant si longtemps ».

Facebook a banni Trump de sa plate-forme pendant au moins deux semaines, garantissant qu’il n’aurait pas accès à son compte pour le reste de son mandat. D’autres réseaux sociaux ont également agi, laissant à Trump de moins en moins de chaînes grand public à partir desquelles mener ses batailles politiques et commander le cycle de l’information.

L’utilisation de Twitter par Trump a posé un défi sans précédent aux journalistes et au personnel de la Maison Blanche – dont un nombre non négligeable a appris leur licenciement grâce au fil Twitter du président. Trump a utilisé la plateforme pour saper les vérificateurs de faits et déplacer l’attention des médias d’une provocation extraordinaire à la suivante, d’abord en 140 caractères, puis en 280.

Ce qui a commencé il y a 12 ans avec les rêveries conscientes d’une star de télé-réalité est devenu la voix irrépressible d’un président américain. Et il y avait toujours un tweet pour ça.

La suspension a mis en colère les partisans et les conservateurs de Trump qui ont longtemps accusé les plateformes de médias sociaux de partialité libérale.

Donald Trump Jr, son fils aîné, a dénoncé la décision et a déclaré la liberté d’expression morte en Amérique. Arguant que le chef suprême de l’Iran et d’autres «régimes dictatoriaux» étaient autorisés à utiliser ce service, il s’est demandé pourquoi son père se verrait refuser l’accès.

«Mao serait fier», a-t-il tweeté.

Le bannissement de Donald Trump de Twitter est intervenu quelques jours à peine avant la fin de sa présidence. Photographie: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Le sénateur républicain Lindsey Graham, défenseur de longue date du président qui a rompu avec Trump après les émeutes, a qualifié la décision de «grave erreur» et a également fait la comparaison avec l’ayatollah.

Mais cette décision a été bien accueillie par les démocrates et les groupes de défense des droits civiques qui poussent Twitter depuis des années à adopter une ligne plus dure contre le président, qui a partagé des tweets de nationalistes blancs, d’antisémites et d’autres extrémistes.

Colour of Change, une organisation de justice raciale qui a poussé les dirigeants de la technologie à contrôler le comportement en ligne de Trump de manière plus agressive, a lancé une pétition peu de temps après que le chaos a éclaté à Capitol Hill pour retirer Trump de Twitter.

« Twitter a été le plus grand mégaphone de Trump – son véhicule pour atteindre le public, répandre des mensonges, la haine et inciter à la violence », a tweeté Rashad Robinson, le président du groupe après l’annonce de Twitter. «Cette étape tardive mais cruciale n’aurait pas pu avoir lieu sans le travail des voix de la base, des employés de Twitter, des dirigeants élus et plus encore.»

Sans accès à son compte Twitter, qui a été vidé de ses milliers de tweets, Trump pourrait bientôt avoir plus de mal à rester une force politique dominante dans sa post-présidence. Signe de sa confiance en la plate-forme, Trump a tenté de continuer à tweeter vendredi à partir du compte @POTUS et du compte @TeamTrump. Les tweets ont été supprimés presque immédiatement et le compte @TeamTrump a également été suspendu.

Dans une déclaration de la Maison Blanche, partiellement écrite en majuscules, Trump étant enclin à tweeter, il était provocant.

« J’ai prédit que cela se produirait », a déclaré le président, taquinant une « grande annonce bientôt » et « les possibilités de construire notre propre plate-forme dans un proche avenir. »

« RESTEZ À L’ÉCOUTE! » il ajouta.

Même si beaucoup célèbrent le retrait de Trump de Twitter après 1450 jours d’indignation, d’attaques et de peur, ils avertissent également que cela ne fait pas grand-chose pour entraver la toile en ligne de mensonges et de désinformation qu’il a amplifiée depuis le bureau ovale.

Le sénateur Mark Warner, le nouveau président du comité sénatorial du renseignement, a applaudi la décision de Twitter comme une «étape en retard», mais a déclaré sur la plate-forme que le problème de la désinformation et de l’extrémisme en ligne était «beaucoup plus grand qu’une seule personne».

«Il s’agit d’un écosystème entier qui permet à la désinformation et à la haine de se propager et de s’envenimer sans contrôle», écrit-il.