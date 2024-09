Trump a passé sa nuit à regarder Stephen Colbert avec haine et à s’emporter en ligne

Donald Trumpactuellement en lice pour le poste de président des États-Unis, a passé une partie de sa soirée de mardi à regarder une interview de PBS avec l’animateur du « Late Show » Stephen Colbert.

Il s’en est ensuite plaint sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi perdraient-ils du temps et l’argent du public sur ce perdant complet et total ? », a déclaré l’ancien président a écrit sur son site Truth Social. « Il n’est pas drôle, ce pour quoi il est bien trop bien payé, il n’est pas sage, il est TRÈS ENNUYEUX, et son émission est en train de mourir à cause d’un manque total de téléspectateurs. »

Trump a suggéré que CBS licencie Colbert et le remplace par « presque n’importe qui, dans la rue, qui ferait mieux, et pour BEAUCOUP MOINS D’ARGENT ».

Trump a déclaré qu’il connaissait des gens qui seraient prêts à animer l’émission gratuitement.

« La bonne nouvelle pour Stephen, c’est que les deux DOPES de NBC et ABC ne sont pas beaucoup meilleurs que lui ! » a-t-il écrit.

Colbert et sa femme, Evie, étaient sur PBS pour parler de leur nouveau livre de cuisine et partager des anecdotes familiales. Trump n’a été mentionné que brièvement lorsque la co-présentatrice de NewsHour, Amna Nawaz, a demandé à Colbert s’il accepterait que l’ancien président soit l’invité du « Late Show ».

« Je l’ai déjà eu avant et il était plutôt ennuyeux », a déclaré Colbert. « Donc, non. »

Il a ajouté qu’il n’aimait pas les invités qui ne sont pas « d’honnêtes agents de leurs propres idées » et a déclaré qu’il y avait de nombreux autres politiciens qu’il n’aurait pas invités dans son émission pour la même raison.

Trump a insisté sur le fait qu’il n’avait regardé l’interview que « brièvement », mais c’était la deuxième nuit consécutive que l’ancien président attaquait les animateurs d’émissions de télévision de fin de soirée.

Plus tôt cette semaine, il s’en est pris à Colbert, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon lors d’un rassemblement en Pennsylvanie.

Ses deux principales plaintes lors de cet événement concernaient un moment du défilé de Fallon il y a huit ans, et une blague faite par Kimmel aux Oscars il y a plus de six mois.

Trump est depuis longtemps obsédé par les humoristes de fin de soirée ― alors qu’il était à la Maison Blanche, il a essayé de faire censurer Kimmel.

Découvrez l’interview complète de PBS avec les Colberts ci-dessous :

