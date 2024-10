Trump a parlé à Poutine jusqu’à 7 fois depuis qu’il a quitté ses fonctions, rapporte Bob Woodward dans un nouveau livre

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Donald Trump a eu jusqu’à sept appels téléphoniques privés avec Vladimir Poutine depuis qu’il a quitté ses fonctions et a secrètement envoyé au président russe des machines de test COVID-19 au plus fort de la pandémie, Bob Woodward » rapporté dans son nouveau livre, « War ».

Les révélations ont été faites dans le dernier livre du célèbre journaliste du Watergate, qui détaille également les frustrations du président Joe Biden à l’égard du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane L’assortiment de téléphones à graveur. L’Associated Press a obtenu un premier exemplaire du livre, qui devrait paraître la semaine prochaine.

Steven Cheung, le directeur des communications de Trump, a démenti les informations contenues dans le livre. « Aucune de ces histoires inventées par Bob Woodward n’est vraie et sont l’œuvre d’un homme véritablement dément et dérangé qui souffre d’un cas débilitant du syndrome de dérangement de Trump », a déclaré Cheung dans un communiqué.

Voici plus du livre :

Woodward rapporte que Trump a demandé à un assistant de quitter son bureau dans sa station balnéaire de Floride, Mar-a-Lagoafin que l’ancien président puisse avoir un appel privé avec Poutine au début de 2024. L’assistant, que Woodward ne nomme pas, a déclaré qu’il y avait eu plusieurs appels entre Trump et Poutine depuis que Trump avait quitté ses fonctions, peut-être jusqu’à sept au cours de cette période. , selon le livre.

La relation de Trump avec Poutine a été scrutée depuis sa campagne présidentielle de 2016, lorsque le candidat de l’époque avait appelé la Russie à retrouver et à rendre publics les courriels disparus supprimés par Hillary Clintonson adversaire démocrate. « Russie, si vous écoutez, j’espère que vous pourrez retrouver les 30 000 e-mails manquants », a-t-il déclaré.

Les agences de renseignement américaines ont ensuite déterminé que la Russie s’était ingérée dans les élections de 2016 pour aider Trump, grâce à une enquête menée par un avocat spécial. Robert Mueller trouvé pas de complot entre l’équipe Trump et la Russie. En 2018, Trump a publiquement remis en question cette conclusion à la suite d’une réunion en personne avec Poutine à Helsinki.

Ces dernières années, Trump a critiqué le soutien américain à l’Ukraine alors que ce pays lutte contre l’invasion russe. Il a a déclaré que l’Ukraine aurait dû faire des concessions à Poutine avant l’invasion de la Russie en 2022. Il a également vanté auparavant ses bonnes relations avec Poutine et a qualifié le dirigeant russe de « plutôt intelligent » pour avoir envahi l’Ukraine.

Woodward rapporte également que Trump a envoyé à Poutine des machines de test du COVID-19 pour son usage personnel alors que le virus commençait à se propager en 2020.

Poutine a dit à Trump de ne le dire à personne parce que les gens seraient en colère contre Trump à ce sujet, mais Trump a déclaré qu’il s’en fichait si quelqu’un le savait, selon le livre. Trump a fini par accepter de n’en parler à personne.

Le livre ne précise pas quand les machines ont été envoyées, mais le décrit comme étant le moment où le virus s’est propagé rapidement à travers la Russie. L’Associated Press et d’autres agences ont précédemment rapporté que l’administration Trump en mai 2020 envoyé ventilateurs et autres équipements vers plusieurs pays, dont la Russie.

L’un des alliés de Trump de longue date, le sénateur de Caroline du Sud. Lindsey Grahama blâmé les fausses affirmations persistantes de Trump selon lesquelles les élections de 2020 étaient truquées par un culte de la personnalité dans lequel l’enracinement de l’ancien président à Mar-a-Lago et son cercle d’assistants et de conseillers «alimentent constamment ce récit», selon le livre.

Le week-end qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Graham était avec Trump à Mar-a-Lago, que le sénateur a qualifié de « un peu comme aller en Corée du Nord ». Graham a ajouté que « tout le monde se lève et applaudit à chaque fois que Trump entre ».

Sur la politique, Woodward a écrit que le conseil de Graham faisait partie de ce qui a persuadé Trump de se présenter à nouveau à la présidence.

En mars, lors de l’une de ses nombreuses visites au Moyen-Orient depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, Graham a déclaré à Woodward qu’il avait rencontré le prince héritier saoudien. Mohammed ben Salmane quand Graham a suggéré d’appeler Trump. D’un « sac contenant environ 50 téléphones à graveur », le prince Mohammed « en a sorti un étiqueté « TRUMP 45 ». » Lors d’un autre voyage, a écrit Woodward, le dirigeant saoudien a récupéré un autre « téléphone à graveur, cette fois étiqueté : JAKE SULLIVAN » lorsque les hommes ont appelé le conseiller à la sécurité nationale de Biden.

Le livre détaille également la relation compliquée de Biden avec Netanyahu ainsi que les moments privés où le président en a eu assez de lui au cours des dernières années. Guerre Israël-Hamas.

Les « frustrations et la méfiance » de Biden à l’égard de Netanyahu « ont éclaté » au printemps dernier, écrit Woodward. Le président a déclenché en privé une tirade chargée de grossièretés, le traitant de « fils de pute » et de « méchant gars », selon le livre. Biden a déclaré qu’il estimait, dans le récit de Woodward, que Netanyahu « avait menti ». avec lui régulièrement. Alors que Netanyahu « continue de dire qu’il allait tuer jusqu’au dernier membre du Hamas ». Woodward a écrit : « Biden lui avait dit que c’était impossible, menaçant à la fois en privé et en public de suspendre les livraisons d’armes offensives américaines. »

Biden et Netanyahu se connaissent depuis longtemps, même si leur relation n’est pas connue pour être étroite ou trop amicale. La semaine dernière, Biden a déclaré qu’il je ne savais pas si le dirigeant israélien retardait un accord de paix au Moyen-Orient afin d’influencer le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2024.

Prix ​​rapporté de New York. Les rédacteurs d’Associated Press Hillel Italie à New York et Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.