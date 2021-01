C’était l’une des rares promesses de campagne concrètes de Joe Biden sur la politique étrangère: il rejoindrait un pacte nucléaire que son prédécesseur avait déchiré comme «horrible» et «le pire accord jamais conclu». Mais pour atteindre cet objectif, Biden est-il prêt à déclarer que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien n’est pas une organisation terroriste?

Que diriez-vous de lever les sanctions américaines contre la Banque centrale d’Iran, qui est accusée de financer des milices par procuration au Moyen-Orient? Ou Biden supprimera-t-il les sanctions visant les Iraniens qui ont tenté d’interférer dans les élections américaines?

Grâce à l’imposition par le président Donald Trump de ces sanctions et d’autres contre l’Iran, de telles questions ne manqueront pas de tourmenter Biden et ses collaborateurs alors qu’ils cherchent un chemin vers l’accord nucléaire de 2015. L’équipe du président est dans une impasse politique: ils doivent faire preuve de prudence avant de faire reculer le fourré de sanctions que Trump a laissé derrière lui, mais l’Iran insiste sur le fait que la plupart, sinon la totalité, d’entre elles doivent être éliminées avant que l’accord puisse être relancé. Déjà, les républicains – et même certains démocrates – signalent qu’ils ont l’intention de combattre Biden à chaque étape du chemin. Et tandis que le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré vendredi que s’attaquer au programme nucléaire iranien était une «première priorité critique», d’autres membres de l’administration a refusé de mettre un délai sur le retour à l’accord nucléaire.

Pour l’instant, les employés de carrière du gouvernement américain impliqués dans la politique de sanctions ont réfléchi aux mesures à prendre pour revenir à l’accord, a déclaré un responsable américain. Ils prévoient de soumettre leurs idées aux nouveaux candidats politiques de Biden, dont Rob Malley, un vétéran des affaires étrangères que Biden a nommé comme envoyé spécial pour l’Iran.

Alors, que fera Biden? Voici les contours de base du débat:

Le rôle critique des sanctions dans l’accord avec l’Iran

L’accord de 2015 avec l’Iran a été conclu après des années de sanctions américaines et internationales qui ont frappé l’économie de la République islamique et des changements politiques internes ont rendu un accord plus viable. L’accord, que sept pays ont négocié, a levé les sanctions liées au nucléaire contre l’Iran en échange de restrictions sévères de son programme nucléaire.

L’histoire continue

Cependant, l’accord nucléaire a laissé en place de nombreuses autres sanctions américaines contre l’Iran, telles que celles liées au soutien du régime islamiste au terrorisme, à son programme de missiles balistiques et à ses violations des droits de l’homme. De nombreuses sanctions américaines sont particulièrement puissantes parce qu’elles s’appliquent à des entités non américaines qui, autrement, voudraient faire des affaires avec l’Iran.

Trump a pris ses fonctions en se plaignant que l’accord nucléaire était trop étroitement ciblé et que ses dispositions n’avaient pas duré assez longtemps. Il a retiré les États-Unis de l’accord en 2018 – puis a réimposé les sanctions liées au nucléaire tout en empilant de nouvelles sanctions sur d’autres fronts, tels que ceux visant la corruption du régime iranien ou son soutien à l’activité terroriste. Dans l’ensemble, les sanctions ont durement frappé l’économie iranienne, qui a également été touchée par la pandémie de coronavirus.

Depuis le départ des États-Unis, l’Iran a également pris des mesures qui l’ont mis hors de conformité avec l’accord, notamment en enrichissant l’uranium à 20% de pureté. Les dirigeants iraniens disent qu’ils reviendront au respect de l’accord une fois que les États-Unis lèveront leurs sanctions – idéalement revenant au statut de 2016, disent-ils. Mais Biden a indiqué qu’il souhaitait que l’Iran revienne d’abord à la conformité avant de lever les sanctions.

Un piège politique pour Biden

Lors de sa récente audience de confirmation devant les sénateurs, l’actuel secrétaire d’État Antony Blinken a eu un avant-goût des critiques qui attendent Biden s’il décide de lever les sanctions de l’ère Trump. Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a mentionné non seulement le soutien de l’Iran au terrorisme, mais aussi son traitement sévère des personnes LGBTQ comme des raisons de ne pas abandonner le régime.

Blinken a indiqué qu’il était prêt à maintenir certaines des sanctions. « L’accord nucléaire était une chose, mais continuer et même renforcer notre capacité à repousser et à traiter efficacement le comportement flagrant de l’Iran, y compris dans le domaine du terrorisme, était quelque chose que nous devions et devrions faire », a-t-il déclaré.

Blinken a ajouté, cependant, qu ‘«un Iran qui possède une arme nucléaire… risque d’agir avec encore plus d’impunité qu’il ne le fait déjà. Je pense donc que la première chose à faire est de remettre cela dans la boîte. »

Cruz n’est pas le seul législateur à se méfier de l’accord nucléaire. Plusieurs démocrates, y compris le principal démocrate actuel de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez du New Jersey, se sont opposés à l’accord lorsqu’il a été négocié sous l’administration de Barack Obama.

Un assistant républicain du Sénat a déclaré que les législateurs sceptiques à l’égard de l’accord s’opposeraient probablement à bon nombre, sinon à toutes, des tentatives de Biden d’alléger les sanctions. Ils surveilleront également la manière dont l’administration applique les sanctions qu’elle décide de maintenir. Un sujet de préoccupation est la manière dont l’administration Biden définit les marchandises qui relèvent des exemptions «humanitaires» aux sanctions, a déclaré l’assistant.

«S’ils lèvent les sanctions, je pourrais voir de nouvelles sanctions passer par le Congrès», a prédit l’assistant. «Nous surveillerons de près toute sorte d’accords ou d’ententes qu’ils concluront avec les Iraniens.»

Biden fera certainement face à la pression d’Israël et de certains États arabes pour maintenir autant de sanctions que possible contre l’Iran. Déjà, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu’il s’opposerait aux tentatives de restauration de l’accord nucléaire de 2015, qu’il a combattu avec acharnement pendant les années Obama. Les inquiétudes communes concernant l’activité iranienne ont contribué à améliorer les relations entre Israël et certains de ses voisins arabes ces dernières années, certains pays arabes acceptant de normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël.

Les gens qui ont travaillé dans l’administration Trump disent que le nouveau président ne devrait lever aucune des sanctions parce que l’accord nucléaire ne vaut pas la peine d’être relancé. Au contraire, ils soutiennent que l’équipe Trump a fait un cadeau à Biden en plaçant le régime islamiste iranien sous une pression aussi intense.

«Ne lâchez pas», a déclaré Len Khodorkovsky, ancien conseiller principal du département d’État sur la politique iranienne. «Le seul moyen d’obtenir un mouvement positif hors d’Iran est d’augmenter la pression.»

Les partisans de l’accord, cependant, soulignent que la stratégie de Trump n’a pas réussi à pousser l’Iran à engager des pourparlers pour un accord plus strict. Téhéran n’a pas non plus arrêté d’autres comportements qui ont bouleversé les États-Unis et leurs alliés, comme le soutien des milices à l’extérieur de ses frontières; il est également plus proche de pouvoir construire une arme nucléaire aujourd’hui qu’il ne l’était lorsque les États-Unis étaient dans l’accord.

«Cela vaut-il le capital politique que vous auriez à dépenser pour lever les sanctions? Oui. L’accord nucléaire fonctionnait », a déclaré Mary Kaszynski, directrice adjointe de la politique au Ploughshares Fund, un groupe de défense de la sécurité nucléaire.

Qu’y a-t-il de si compliqué dans les sanctions Trump?

Les nombreuses séries de sanctions de l’administration Trump contre l’Iran ont tout abordé, des fondations contrôlées par le guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei aux entreprises individuelles d’acier et d’aluminium.

Alors que les responsables de l’administration Trump ont insisté sur le fait que l’objectif principal était d’arrêter l’agression extérieure de l’Iran, les critiques ont fait valoir que la politique visait en fait à faire tomber le régime, tout en rendant plus difficile pour un autre président de restaurer l’accord.

Les anciens responsables américains s’attendent à ce que les négociateurs iraniens exigent avant tout que Biden mette fin aux sanctions sur les principaux secteurs industriels – le pétrole en particulier – qui ont réduit la trésorerie du pays.

De là, cela peut se résumer aux détails de chaque action de sanction.

Prenez les sanctions de l’administration de septembre 2019 contre la Banque centrale d’Iran. Les sanctions ont été imposées sous les autorités antiterroristes, mais certains experts et anciens responsables remettent en question la logique de cette désignation. Ils notent que la banque était déjà soumise à d’autres sanctions américaines et que tout ce que l’administration Trump a fait a été de rendre plus difficile le transfert de biens humanitaires, tels que la nourriture et les médicaments, vers l’Iran via la banque.

La façon dont Biden traite la désignation par Trump du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran comme organisation terroriste étrangère pourrait être un autre point d’éclair.

Bien que peu de gens contestent que le CGRI, une unité militaire d’élite accusée d’être à l’origine de la mort de centaines de soldats américains en Irak, se livre à des activités malveillantes, il était déjà soumis à d’autres sanctions américaines. La question pourrait se résumer à savoir si l’administration Trump a utilisé correctement la désignation «organisation terroriste étrangère» étant donné qu’elle avait dans le passé été appliquée à des acteurs non étatiques, et non à un organisme gouvernemental étranger.

Cela étant dit, Biden est susceptible de maintenir des sanctions telles que celles imposées aux groupes iraniens – y compris le CGRI – accusés de tentative d’ingérence dans les élections américaines de 2020. Ces entités, a déclaré l’administration Trump, ont tenté de «semer la discorde parmi la population électorale en diffusant de la désinformation en ligne et en exécutant des opérations d’influence malveillante visant à tromper les électeurs américains».

Quelle est la fin du jeu?

D’anciens responsables américains disent qu’il est possible que les décisions finales de Biden aboutissent à une image mitigée: les sanctions non nucléaires avec une base juridique solide resteront en vigueur, tandis que d’autres sanctions – telles que certaines qui semblent destinées à détruire l’accord nucléaire – seront probablement supprimées .

L’équipe Biden pourrait également adopter une approche progressive: offrir un allégement limité des sanctions en échange d’actions initiales de la part de l’Iran pour faire reculer ses récentes avancées nucléaires comme première étape vers un retour complet à l’accord par les deux pays.

Il y a une pression pour agir rapidement. D’une part, l’élection présidentielle iranienne, prévue pour juin, pourrait amener au pouvoir un gouvernement radical opposé à l’accord nucléaire.

Mais lorsqu’on lui a demandé des commentaires, un responsable du département d’État a indiqué que le processus de retour à l’accord prendrait plus de temps que ce que de nombreux défenseurs pourraient souhaiter.

« L’Iran est loin de revenir à la conformité, et il y a de nombreuses étapes dans le processus que nous devrons évaluer », a déclaré le responsable dans une déclaration écrite. «Notre premier ordre du jour sera de consulter le Congrès et nos alliés sur la voie à suivre.»