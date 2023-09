Trump a gonflé sa valeur nette jusqu’à 2,2 milliards de dollars, selon le procureur général de New York

Donald Trump a gonflé frauduleusement sa valeur nette de 2,2 milliards de dollars en un an et de centaines de millions de dollars les autres années sur une décennie, selon le procureur général de New York Létitia Jamesdont le bureau poursuit l’ancien président et son empire commercial à la suite d’une enquête pour fraude qui a duré plusieurs années.

Son requête en jugement sommaire partiel estime que M. Trump a gonflé sa valeur nette de 812 millions de dollars pour atteindre 2,2 milliards de dollars – environ 17 à 39 pour cent – ​​chaque année de 2011 à 2021. L’estimation de 2,2 milliards de dollars date de 2014, selon le dossier récemment non scellé.

Mme James demande à un juge de la Cour suprême de l’État un verdict immédiat dans cette affaire, arguant que « sur la base de preuves incontestées, aucun procès n’est nécessaire pour que le tribunal détermine que les accusés ont présenté des valeurs d’actifs considérablement et matériellement gonflées » et ont ensuite utilisé ce qui était des déclarations frauduleuses sur la situation financière pour « frauder à plusieurs reprises les banques et les assureurs », selon le dossier.

« En fin de compte, il s’agit d’une affaire de documents, et les documents ne laissent aucun doute » sur le fait que les déclarations sur la situation financière de M. Trump « ne reflètent même pas de loin la ‘valeur actuelle estimée’ de ses actifs tels qu’ils seraient négociés entre eux. des acteurs du marché bien informés », a-t-elle ajouté.

Son bureau a déterminé que la valeur nette de l’ancien président au cours d’une année entre 2011 et 2021 ne dépasserait pas 2,6 milliards de dollars, au lieu de la valeur nette déclarée pouvant atteindre 6,1 milliards de dollars, et « probablement considérablement moins » si ses propriétés avaient été correctement évaluées. selon le dossier daté du 4 août.

L’affaire entourant son procès de 250 millions de dollars devrait être jugée le 2 octobre, donnant le coup d’envoi de la première de plusieurs autres procédures civiles et pénales alors que M. Trump brigue l’investiture républicaine à la présidence en 2024 – comprenant deux procès pénaux fédéraux, deux procès pénaux d’État, et un autre procès en diffamation, entre autres cas.

M. Trump n’est pas tenu d’assister au procès, qui pourrait durer jusqu’à six semaines.

L’indépendant a demandé les commentaires d’un porte-parole de M. Trump.

Le procureur général de New York, Letitia James (Reuters)

S’exprimant depuis son bureau à New York l’année dernière, Mme James a déclaré que M. Trump « nous a tous trompés » en gonflant sa valeur nette « pour s’enrichir injustement et tromper le système ».

« Cette enquête a révélé que Donald Trump s’est livré à des années de conduite illégale pour gonfler sa valeur nette… afin de tromper les banques et la population du grand État de New York », a-t-elle déclaré.

Le procès, qui fait suite à une enquête de trois ans et à l’examen de millions de documents, vise à récupérer 250 millions de dollars de perte de revenus et de pénalités, ainsi qu’une ordonnance d’un juge qui interdirait définitivement aux Trump d’occuper des fonctions auprès d’entreprises dans l’État. .

M. Trump a qualifié à plusieurs reprises Mme James et d’autres procureurs élus démocrates noirs de « racistes » menant des enquêtes à motivation politique pour l’empêcher de se présenter aux élections.