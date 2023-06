« Trump a gagné », déclare l’accusé de l’émeute du Capitole après avoir été condamné à 12 ans de prison

Un Californien qui a enfoncé un pistolet paralysant dans le cou d’un policier lors de l’un des affrontements les plus violents de l’émeute du Capitole américain a été condamné mercredi à plus de 12 ans de prison.

Daniel (DJ) Rodriguez a crié : « Trump a gagné ! » alors qu’il était conduit hors de la salle d’audience où la juge de district américaine Amy Berman Jackson l’a condamné à 12 ans et sept mois derrière les barreaux pour son rôle dans l’attaque du 6 janvier 2021. Jusqu’à présent, seuls deux autres accusés du 6 janvier ont été condamnés à des peines de prison plus longues après des centaines de condamnations pour des cas d’émeutes au Capitole.

Le juge a déclaré que Rodriguez, 40 ans, était « une armée de haine composée d’un seul homme, attaquant la police et détruisant des biens » au Capitole.

« Vous vous êtes présenté dans [Washington] DC gâte pour un combat », a déclaré Jackson. « Vous ne pouvez pas blâmer ce que vous avez fait une fois que vous êtes arrivé là-bas sur quelqu’un d’autre que vous-même. »

La caméra corporelle de l’officier de police métropolitaine Michael Fanone l’a capturé en train de crier de douleur après que Rodriguez l’ait électrocuté avec un pistolet paralysant alors qu’il était entouré d’une foule.

Un autre émeutier avait entraîné Fanone dans la foule à l’extérieur d’un tunnel sur la terrasse inférieure ouest du Capitole, où une file de policiers gardait l’entrée du bâtiment. D’autres émeutiers ont commencé à frapper Fanone, qui a perdu connaissance et a subi une crise cardiaque après que Rodriguez a pressé le pistolet paralysant contre son cou et l’a choqué à plusieurs reprises.

Un officier a subi des blessures mettant fin à sa carrière

Fanone s’est adressée au juge avant qu’elle n’impose la peine. L’ancien officier a décrit comment l’attaque du 6 janvier a mis fin prématurément à sa carrière dans l’application des lois et l’a transformé en une cible pour les partisans de Donald Trump qui s’accrochent au mensonge selon lequel les démocrates ont volé les élections de 2020 au titulaire républicain.

Fanone a quitté la salle d’audience au milieu de la déclaration de Rodriguez au juge. Il n’a pas manqué les excuses de Rodriguez, qui est emprisonné depuis plus de deux ans et sera crédité pour ce temps déjà purgé.

« J’espère que Michael Fanone ira bien un jour », a déclaré Rodriguez. « On dirait qu’il souffre beaucoup. »

Fanone a déclaré qu’il avait quitté la salle d’audience parce qu’il ne se souciait pas d’entendre la déclaration « décousue et incohérente » de son agresseur.

« Rien de ce qu’il aurait pu me dire aujourd’hui n’aurait fait la moindre différence », a-t-il déclaré.

Les blessures de Fanone ont finalement mis fin à sa carrière dans les forces de l’ordre. Il a écrit un livre sur son expérience du 6 janvier et a témoigné devant un comité de la Chambre qui a enquêté sur l’insurrection, qui a perturbé la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

REGARDER l Fanone témoigne à propos du 6 janvier lors de l’audience du comité de la Chambre en 2021: Un officier raconte une attaque vicieuse lors d’une audience sur l’émeute du Capitole des États-Unis L’officier de police métropolitain de DC, Michael Fanone, a témoigné mardi que des émeutiers avaient menacé de « le tuer avec sa propre arme » lors de l’attaque du 6 janvier au Capitole des États-Unis. Il s’en est pris à « l’indifférence » de certains législateurs américains élus qui ont minimisé l’émeute.

« La conduite criminelle de Rodriguez le 6 janvier était la quintessence du manque de respect pour la loi ; il s’est battu avec les forces de l’ordre au Capitole américain pendant des heures, coûtant presque la vie à un officier, afin d’empêcher la procédure officielle de se dérouler à l’intérieur », ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire.

Rodriguez a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation, dont complot et voies de fait contre un agent des forces de l’ordre avec une arme mortelle ou dangereuse. Il a plaidé coupable environ deux semaines avant le début de son procès à Washington, DC.

Le 6 janvier, Rodriguez a assisté au rassemblement « Stop the Steal » du président de l’époque, Donald Trump, avant de rejoindre la foule d’émeutiers qui ont attaqué la police dans le tunnel de Lower West Terrance.

« Rodriguez s’est dirigé vers le front des émeutiers combattant les officiers, criant dans son mégaphone à la ligne assiégée », ont écrit les procureurs.

Rodriguez a déployé un extincteur sur des policiers dans le tunnel et a poussé un poteau en bois sur le cordon de police avant qu’un autre émeutier, Kyle Young, ne lui tende ce qui semblait être un pistolet paralysant, selon les procureurs.

Young a été condamné à plus de sept ans de prison pour son rôle dans l’agression de l’officier. Young a attrapé Fanone par le poignet pendant que d’autres criaient : « Tuez-le ! » et « Prenez son arme! »

Après l’assaut, Rodriguez est entré dans le bâtiment et a brisé une fenêtre avec un poteau en bois avant de quitter le terrain du Capitole.

«Aveuglément» a suivi Trump, selon la défense

Lors d’un entretien avec des agents du FBI après son arrestation en mars 2021, Rodriguez a déclaré avoir cru qu’il faisait la « bonne chose » le 6 janvier et qu’il était prêt à mourir pour « sauver le pays ». Il a pleuré en parlant aux agents, disant qu’il était « stupide » et qu’il avait honte de ses actes.

Dans les jours qui ont précédé le 6 janvier, Rodriguez a craché une rhétorique violente dans un chat de groupe Telegram appelé « PATRIOTS 45 MAGA Gang ».

« Il y aura du sang. Bienvenue dans la révolution », a écrit Rodriguez un jour avant l’émeute.

REGARDER l Le gouvernement américain obtient une rare condamnation pour complot séditieux : Le fondateur de Oath Keepers écope de 18 ans de prison pour les crimes d’émeute du Capitole Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été condamné à 18 ans de prison pour son rôle dans l’attaque du Capitole américain le 6 janvier. C’est la peine la plus longue à ce jour pour tout crime commis lors de la tentative d’insurrection. Le juge a déclaré que Rhodes constituait une menace permanente pour la démocratie américaine.

Les avocats de Rodriguez ont déclaré qu’il idolâtrait Trump, voyant l’ancien président « comme le père qu’il aurait aimé avoir ».

« M. Rodriguez a fait aveuglément confiance à Trump et l’a tellement admiré qu’il l’a appelé » papa « dans ses discussions sur les réseaux sociaux jusqu’au 6 janvier », ont écrit les avocats de la défense, réclamant une peine de cinq ans et cinq mois de prison pour leur client.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute du 6 janvier. Plus de 700 d’entre eux ont plaidé coupable ou ont été condamnés à l’issue de procès. Et environ 550 d’entre eux ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à 18 ans.