Trump a gagné avec les électeurs latinos en 2020. Les démocrates pourraient en reconquérir beaucoup, suggèrent de nouvelles données.

La sagesse conventionnelle a longtemps dicté que si les électeurs latinos se présentent pour voter, ils soutiendront massivement les démocrates. Mais un rapport récent avec plus de détails sur les résultats des élections de 2020 suggère que la réalité est plus compliquée.

Il était clair après les élections que Trump avait fait des gains parmi les électeurs latinos dans des endroits comme le comté de Miami-Dade en Floride et la vallée du Rio Grande au Texas. Les données les plus récentes et les plus détaillées montrent encore que la tendance était nationale. Selon un récent rapport de la société de données démocrate Catalist, le nombre de Latinos qui ont voté a augmenté de 31% de 2016 à 2020, représentant un dixième de l’électorat. Une majorité confortable de Latinos – environ 61% – a soutenu le président Joe Biden, mais il y a eu un basculement d’environ 8 points de pourcentage vers Trump, sur la base des données sur les votes exprimés pour les candidats démocrates ou républicains en 2016 et 2020.

Les données montrent que de nombreux électeurs latinos, qui représentent la part de l’électorat qui croît le plus rapidement, ne font pas fermement partie de la base démocrate. Au lieu de cela, ils semblent être des électeurs convaincants, présentant une opportunité potentielle pour les démocrates et les républicains. Cela est particulièrement vrai pour les électeurs qui ne sont pas hyper partisans: les électeurs nouveaux et peu fréquents, ainsi que les personnes qui ont inversé leurs votes en 2020 ou qui ont décidé de ne pas participer entièrement aux élections.

Les pertes démocratiques parmi les Latinos ont probablement déjà perdu les sièges du parti au Congrès en 2020. Si les démocrates veulent maintenir le contrôle du Congrès à mi-mandat, il sera essentiel de maintenir et d’accroître leur soutien parmi les Latinos.

«Est-ce une mauvaise nouvelle ou est-ce une bonne nouvelle pour le Parti démocrate? La réalité est que ce n’est pas connaissable pour le moment », a déclaré Michael Frias, PDG de la société d’analyse des données électorales Catalist. «Ce que nous savons, c’est que c’est une partie de l’électorat qui croît rapidement, et il y a des opportunités ici. La course est vraiment de savoir qui va investir le temps, l’énergie et l’attention pour en savoir plus sur ces électeurs, engager davantage de ces électeurs et vraiment les écouter.

Les électeurs latinos en marge politique sont à gagner

Les analyses menées dans les mois qui ont suivi les élections ont suggéré que les nouveaux électeurs expliquent en grande partie le basculement des Latinos vers Trump.

Selon les données catalistes, près d’un quart des électeurs latinos ont voté pour la première fois en 2020, contre seulement 14% de l’électorat global. Et environ 40% des Latinos ont voté pour la première fois dans un nouvel État, contre 29% dans l’ensemble.

Le rapport cataliste suggère que ces nouveaux électeurs opèrent en marge politique, ce qui signifie qu’ils sont moins motivés idéologiquement ou moins cohérents dans leurs préférences et pourraient en fait être répartis plus également entre démocrates et républicains. Ils étaient toujours plus susceptibles qu’improbables de voter démocrate en 2020, mais leurs allégeances ne sont pas gravées dans la pierre.

«Ils n’ont pas une identité démocrate pleinement formée», a déclaré Carlos Odio, cofondateur et vice-président principal d’Equis Labs, une société de sondage progressiste axée sur les électeurs latinos. «Ce vote a été emprunté, dans une certaine mesure. Vous avez un segment du vote qui est aussi dynamique que vous obtenez dans le moment actuel. »

Cela a présenté une opportunité pour les républicains. Odio et ses collègues d’Equis écrivent dans un rapport récent que le soutien de Trump parmi les Latinos « a augmenté en marge grâce à une combinaison de défections et de nouveaux électeurs – avec probablement un plus grand nombre de ces derniers. »

Cela a fonctionné à l’avantage de Trump dans les régions frontalières du sud du Texas à prédominance latino-américaine, où la participation des électeurs n’a pas été historiquement élevée, mais il y a eu une forte augmentation de nouveaux électeurs en 2020. En conséquence, Biden a fini par sous-performer considérablement par rapport à Hillary Clinton en 2016. (Même si Biden avait remporté les comtés frontaliers du Texas avec les mêmes marges que Clinton, cela n’aurait pas été suffisant combler l’écart entre lui et Trump dans l’État, qui est toujours rouge – malgré Les espoirs des démocrates que 2020 serait l’année où il basculerait.)

Les Latinos qui ont changé de voix, soutenant Hillary Clinton en 2016 et Trump en 2020, ont également joué un rôle dans les gains de l’ancien président.

Chuck Rocha, un stratège démocrate qui supervisait auparavant la sensibilisation des Latino pour la campagne présidentielle 2020 du sénateur Bernie Sanders, a organisé des groupes de discussion avec certains d’entre eux. Il a dit que les femmes de ces groupes, qui avaient tendance à s’identifier comme indépendantes, avaient voté pour Clinton parce qu’elles voulaient voir la première femme présidente. Les hommes, quant à eux, l’ont associée à son mari, l’ancien président Bill Clinton, qu’ils croyaient bon pour l’économie dans les années 1990.

Quant à Trump, ils lui ont accordé tout le crédit pour une économie robuste avant le ralentissement de Covid-19, et ils ne l’ont pas blâmé pour avoir mal géré la pandémie. Mais dans la plupart des cas, ils pourraient tout aussi bien être persuadés de voter à nouveau pour un démocrate.

«La bonne nouvelle pour les démocrates, c’est qu’ils sont tous très encouragés par ce qu’ils voient de Joe Biden sur la réouverture du pays à cause des vaccinations, à propos des contrôles de relance – cela a été un long chemin», a déclaré Rocha. «Je pense que 80% de tous les Latinos à qui nous avons parlé dans ces derniers groupes de discussion pourraient être persuadés de revenir voter pour Joe Biden parce que, selon leurs mots, ils voient de vrais résultats de la part de son administration.»

Les démocrates devraient également prêter attention aux personnes qui n’ont pas participé aux élections ou qui l’ont rarement fait. Bien qu’il y ait eu une croissance massive du nombre de nouveaux électeurs latinos en 2020, il y a encore beaucoup plus de non-votants: environ la moitié des citoyens latino en âge de voter ne se sont pas rendus en novembre. Cela signifie un «potentiel extrêmement élevé» pour les deux partis lors des prochaines élections, a déclaré Odio.

«Aucun des deux partis ne doit supposer qu’un électeur hispanique qui a voté pour Trump en 2020 est enfermé en tant que républicain à l’avenir. Nous ne pouvons pas non plus supposer que ce changement était exclusif à Trump et reviendra de lui-même », indique le rapport Equis. «Et s’il y a une leçon pour l’avenir, c’est de regarder les marges et ces électeurs qui restent souvent invisibles: ceux qui sont restés à la maison et les nombreux autres vieillissant dans l’électorat. Après tout, il n’y a pas deux électorats identiques.

Biden engage les Latinos bien avant les midterms

Bien que Biden ait été accusé de faire trop peu, trop tard pour atteindre les communautés latino-américaines pendant la campagne électorale, il s’engage avec elles bien avant la mi-mandat. En plus d’adopter une législation qui fera une différence dans la vie des Latinos, le camp de Biden a investi dans la communication payante par le biais de son organisation extérieure Building Back Together, qui a lancé des publicités télévisées en anglais et en espagnol pour promouvoir son programme dans les swing states.

L’annonce «100 Dias» de l’organisation, lancée le 5 mai, fait partie de ce qu’elle appelle une initiative de communication «toujours active» ciblant les Latinos.

« Joe Biden soutient et signe une législation pour mettre des coups de feu, de l’argent dans votre compte bancaire et créer des millions d’emplois, puis il sort et en parle dans tout le pays », a déclaré Rocha. «Cette communication précoce à ces électeurs est de l’or pur pour un stratège politique comme moi qui se concentre là-dessus parce que cela me donne une base de mon argument de pourquoi les démocrates sont meilleurs que les républicains.

Rocha, qui avait averti que les Latinos pourraient présenter un point faible pour Biden l’automne dernier, a déclaré que le président et son organisation de soutien faisaient maintenant « exactement ce qu’ils devraient faire, c’est-à-dire dépenser de l’argent tôt pour parler aux Latinos. »

Mais il ne peut pas en dire autant des campagnes au Sénat et à la Chambre avant la mi-mandat. En 2020, une seule des 50 principales campagnes du Congrès, du Sénat et des gouverneurs ciblées par les démocrates avait un directeur latino, et aucune entreprise latino ne faisait de communications télévisées ou radiophoniques pour eux, a-t-il noté.

Sur les 14 sièges du Congrès qui sont passés de démocrate à républicain dans l’Oklahoma, la Floride, le Nouveau-Mexique, la Californie et l’Utah, huit se trouvaient dans des districts où la population est d’au moins 17% hispanique. Par exemple, les anciens représentants démocrates, Gil Cisneros et Harley Rouda, ont perdu de peu leurs sièges du sud de la Californie dans des districts à 33% et 21% respectivement hispaniques.

Rocha craint que les candidats à la baisse ne retombent dans le piège de dépenser de l’argent trop tard dans le match, de ne pas embaucher des Latinos pour les conseiller et de traiter les électeurs latinos comme une réflexion après coup.

Depuis l’élection présidentielle, le Comité de campagne du Congrès démocratique (DCCC) et le Comité de campagne sénatoriale démocratique (DSCC) – qui aident à recruter des candidats, à collecter des fonds et à investir dans des courses serrées – ont embauché plus d’agents latinos que jamais pour améliorer la stratégie du parti. avec les électeurs latinos.

« Je fais cela depuis 30 ans, et je n’ai jamais vu le DCCC et le DSCC s’engager dans la façon de résoudre le vote des Latino aussi tôt », a déclaré Rocha.

Mais les campagnes elles-mêmes ne font pas assez, a-t-il dit. Ils se concentrent sur la création d’opérations sur le terrain pour frapper aux portes dans les quartiers latinos et obtenir le vote, mais ils ne poursuivent pas une stratégie de persuasion à plusieurs niveaux qui implique des publicités télévisées et numériques, des mailings, des SMS et de la publicité directe sur des plateformes telles que Hulu ou Pandora, comme ils le feraient avec les électeurs blancs. Trump l’a fait dans le comté de Miami-Dade, et cela a fonctionné.

«C’est là que vous perdez la compétence culturelle parce qu’ils ont juste les mêmes consultants blancs et gestionnaires blancs que l’État partie et d’autres opérateurs locaux leur disent d’embaucher», a-t-il déclaré. «C’est là que se trouve la plus grande inquiétude. Parce que nous avons toujours été étiquetés à tort comme un segment de l’électorat qui «ne vote pas», ce n’est tout simplement pas une grande priorité pour les campagnes locales et nationales qui ne comprennent pas vraiment bien notre communauté. »

Les dirigeants démocrates doivent donc fixer un ordre du jour qui donne la priorité aux électeurs latinos dans l’espoir que les campagnes nationales et locales emboîtent le pas, sinon ils risquent de reculer dans les années à venir.

«Arrêtez de prendre les grandes communautés pour acquis. Il faut le mériter », a déclaré Frias. «Et il est difficile de maintenir la communication et l’engagement avec les électeurs année après année, en dehors des cycles électoraux et des cycles électoraux. Mais il y a assez d’argent en politique pour pouvoir avoir ces conversations en continu. »