Trump a forcé le RNC à payer des frais juridiques parce qu’il n’avait presque plus d’argent

Il y a à peine deux jours, Forbes a rapporté que Donald Trump ne disposait que de 93 millions de dollars en espèces. C’est beaucoup d’argent jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’ils ont des dettes qui ajoutent une décimale à ce chiffre, un bon nombre, en fait. Cela rend quelqu’un un peu désespéré et prêt à faire des choses désespérées, comme se battre avec le RNC pour savoir qui va payer ses factures juridiques, même les factures concernant uniquement les enquêtes civiles et criminelles de New York sur ses entreprises.

Selon Tristan Snell, l’avocat principal du plaignant dans l’affaire de l’Université Trump, Trump n’a tout simplement pas l’argent pour le faire.

Donald Trump n’a plus que 93 millions de dollars en espèces, selon Forbes. Ses biens sont tous endettés. Les Trump pourraient potentiellement devoir 100 à 300 millions de dollars ou plus en arriérés d’impôts, restitutions et pénalités – et ce n’est que dans la seule affaire civile de NY AG. – Tristan Snell (@TristanSnell) 27 janvier 2022





« Les Trump pourraient potentiellement devoir 100 à 300 millions de dollars ou plus en arriérés d’impôts, restitutions et pénalités – et ce n’est que dans la seule affaire civile de NY AG », a écrit Snell, faisant référence à l’enquête en cours de la procureure générale Letitia James sur l’organisation Trump.

À un moment ou à un autre, il est presque certain que tout le monde a lu que Trump a plusieurs paiements forfaitaires devant arriver à échéance dans les deux prochaines années, Snell évalue le chiffre à 738 millions de dollars de dette. Une dette comme celle-là peut soudainement faire passer 93 millions de dollars pour un chiffre assez faible. De plus, Snell a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent qui rentrait: « Je ne suis au courant d’aucune entreprise de sa part qui génère actuellement des bénéfices. » Cela a plus de sens dans le contexte d’une entreprise qui valorisait autrefois un triplex à 320 millions de dollars, ou littéralement la résidence la plus chère du monde – un an, des années auparavant, il valait neuf chiffres de moins. Une entreprise qui a du mal avec les chiffres semble être une entreprise mal placée en matière d’entreprise et – ne l’oublions pas, est déjà accusée d’un crime (l’entreprise elle-même).

Snell n’est pas non plus optimiste sur Trump individuellement: « Il y aura probablement bientôt un acte d’accusation de remplacement, qui nommera également Trump individuellement. »

Tout cela aide Snell à expliquer pourquoi Trump – le milliardaire d’une valeur de 10 milliards de dollars (son chiffre), a besoin du RNC pour payer ses frais juridiques : « Le manque de liquidités de Trump aide à expliquer pourquoi il avait besoin de forcer le Comité national républicain à payer ses frais juridiques. pour sa défense pénale, 1,6 million de dollars et plus.

Et compter, compter, compter…