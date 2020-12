Le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, Chad Wolf, témoigne lors d’une audience du Congrès en septembre. | Greg Nash-Pool / Getty Images

À quelques semaines du jour de l’inauguration, Biden devra décider de quitter ou non l’accord.

L’administration Trump a annoncé mardi qu’elle était prête à mettre en œuvre un accord international controversé pour renvoyer les demandeurs d’asile arrivant à la frontière américano-mexicaine au Salvador.

L’Accord de coopération en matière d’asile, signé en septembre 2019 avec l’approbation du président salvadorien Nayib Bukele, est l’un des trois pactes de ce type que les États-Unis ont conclus dans le but de décourager la migration régionale. Les autres accords sont avec le Honduras et le Guatemala, bien que seul l’accord avec le Guatemala soit entré en vigueur jusqu’à présent, ce qui a conduit à l’expulsion de près de 1 000 Honduriens et Salvadoriens.

Les États-Unis renvoient les personnes qui demandent l’asile dans ces pays malgré le fait que les migrants sont souvent volés, kidnappés contre rançon, violés, torturés et tués au Mexique et dans les pays du Triangle nord du Salvador, du Honduras et du Guatemala. a émis des avertissements de voyage pour les citoyens américains dans les quatre pays. El Salvador a le taux d’homicides le plus élevé au monde, tandis que le Honduras se classe cinquième et le Guatemala 16e, selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Tous ont une corruption gouvernementale endémique et des taux élevés de violence contre les femmes et les personnes LGBTQ.

Les accords avec les demandeurs d’asile ressemblent à des «accords de pays tiers sûrs», un outil diplomatique rarement utilisé qui oblige les migrants à demander l’asile dans les pays qu’ils traversent en jugeant ces pays capables de leur offrir une protection. Mais l’administration Trump a hésité à utiliser ce terme, peut-être parce que les pays avec lesquels elle a affaire ne peuvent pas être considérés comme sûrs. Avant que le président Donald Trump n’entre en fonction, les États-Unis avaient ce genre d’accord avec un seul pays: le Canada.

Les accords sont l’une des nombreuses politiques interdépendantes de l’administration Trump qui ont rendu impossible l’obtention de l’asile pour tous sauf quelques-uns avant la pandémie. Mais depuis mars, l’administration refuse tous les demandeurs d’asile arrivant à la frontière sud sur la base des restrictions aux frontières imposées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies, qui ont largement remplacé temporairement ces autres mesures. (Les enfants non accompagnés ont récemment été exclus de ces restrictions par décision de justice, mais l’administration Trump a continué à en expulser certains de toute façon.)

Il n’est pas clair si l’administration Trump utilisera réellement l’accord pour renvoyer les demandeurs d’asile au Salvador dans les dernières semaines avant le jour de l’inauguration. Le département de la Sécurité intérieure n’a pas précisé la mise en œuvre mardi.

Cela signifie que le sort des accords pourrait incomber au président élu Joe Biden. Il a promis d’inverser de nombreuses politiques d’immigration de Trump, mais les accords d’asile en Amérique centrale ne font notamment pas partie de ceux articulés dans ses plans détaillés pour l’immigration et l’Amérique centrale.

Les représentants de l’équipe de transition n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la question de savoir si Biden se retirerait des accords. La vice-présidente élue Kamala Harris les a précédemment critiqués, écrivant dans une lettre signée par ses collègues démocrates au Sénat plus tôt cette année qu’ils sont «non seulement inhumains et potentiellement illégaux» mais aussi «pourraient avoir des implications graves et préjudiciables pour la sécurité nationale américaine». comme facteur de déstabilisation en Amérique centrale.

Chad Wolf, le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure, a présenté les accords comme «une étape critique dans la mise en place d’une approche véritablement régionale de la migration et, plus spécifiquement, de l’offre de protection aux migrants victimes de persécutions» dans un déclaration mardi.

Mais les pays avec lesquels Trump a négocié les accords ont une longue histoire d’instabilité et de violence et, dans certains cas, les demandeurs d’asile sont particulièrement en danger.

L’Amérique centrale reste un point chaud de la violence des gangs. MS-13 et M-18, qui ont ensemble une présence d’environ 85000 membres dans la région, sont des gangs qui se sont formés à Los Angeles et ont été transplantés en Amérique centrale après des expulsions massives d’immigrants non autorisés ayant des antécédents criminels dans les années 1990. Les gangs facilitent le trafic de drogue, extorquent les résidents locaux et forcent les adolescents à se joindre à eux.

Les pays du Triangle du Nord produisent également un grand nombre de demandeurs d’asile eux-mêmes. En 2017, l’année la plus récente pour laquelle des données sur l’asile sont disponibles, les États-Unis ont accordé l’asile à 3471 migrants du Salvador, 2954 du Guatemala et 2048 du Honduras.

Pour résoudre ces problèmes, Biden a déclaré qu’il proposerait un programme d’aide étrangère de 4 milliards de dollars pour l’Amérique centrale qui serait livré sur une période de quatre ans, incitant les gouvernements à réduire la violence des gangs et basée sur le genre, à améliorer leur législation et leur éducation. systèmes et mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption. Mais il s’est jusqu’à présent arrêté de promettre de supprimer les accords.