Le président Donald Trump a poussé samedi le secrétaire d’État géorgien à « trouver » suffisamment de voix pour annuler sa défaite électorale du 3 novembre en Géorgie lors d’un appel téléphonique enregistré d’une heure qui a provoqué un tollé politique après sa publication dimanche.

Une transcription et un enregistrement audio de l’appel à Brad Raffensperger ont été publiés par le Washington Post deux jours avant deux élections cruciales au second tour en Géorgie qui décideront du contrôle du Sénat américain et trois jours avant que le Congrès ne certifie les résultats électoraux.

Les démocrates à la Chambre des représentants ont déclaré lundi qu’ils rédigeraient une résolution pour censurer Trump. Il est également possible que Trump fasse face à des accusations criminelles pour cet appel.

On ne sait pas qui a enregistré ou publié la conversation.

Les totaux certifiés des élections en Géorgie montrent que le président élu Joe Biden a remporté l’État par 11 779 voix sur près de 5 millions de voix exprimées. Les bulletins de vote ont été comptés trois fois, une fois à la main.

Un examen de vérification des faits par USA TODAY des allégations de Trump a révélé un certain nombre de mensonges lors de l’appel, qui était dominé par le président.

Qui a participé?

Huit personnes ont été identifiées comme étant en communication, mais seulement six ont parlé:

Président Donald Trump

Mark Meadows, Chef de cabinet de la Maison Blanche

Cleta Mitchell, avocat conservateur et associé avec Foley & Lardner à Washington, DC

Kurt Hilbert, Avocat de Géorgie; membre directeur de Hilbert Law à Roswell, Géorgie

Alex (nom inconnu), un avocat de Trump mentionné par Meadows au début de l’appel; ne parlait pas

Brad Raffensperger, Secrétaire d’État de Géorgie

Ryan Allemagne, avocat général du secrétaire d’État de Géorgie

Jordan Fuchs, Secrétaire d’État adjoint de la Géorgie; ne parlait pas

Qui a le plus parlé?

L’appel téléphonique a duré 62 minutes et comptait environ 9 679 mots, selon une analyse USA TODAY d’une transcription fournie par The Post. Parmi ces mots, 7 102 provenaient de Trump, qui a dominé la conversation avec 73% du temps de parole. Un regard sur qui a parlé et pendant combien de temps.

En quelques minutes …

… et en mots

Trump, Meadows et les deux avocats de Trump ont parlé sept fois plus lors de l’appel que les deux responsables de l’État de Géorgie.

L’appel téléphonique est intervenu 60 jours après l’élection et 18 jours avant l’investiture de Biden.

LA SOURCE Rapports et recherches du réseau USA TODAY; transcription du Washington Post