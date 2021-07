Trump a fait l’éloge d’Hitler à John Kelly, selon un nouveau livre

Donald Trump, alors qu’il était président, a fait l’éloge du leader nazi Adolf Hitler lors d’une conversation avec le chef de cabinet de la Maison Blanche, le général John Kelly, un nouveau livre revendique.

« Eh bien, Hitler a fait beaucoup de bonnes choses », a déclaré Trump à Kelly lors d’une visite officielle en Europe en 2018 pour commémorer le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, selon le livre de Michael Bender « Franchement, nous avons gagné cette élection. «

Le journal The Guardian, qui a obtenu une copie du livre, a rapporté que Trump avait fait un commentaire positif sur Hitler lors d’une « leçon d’histoire impromptue » au cours de laquelle le général à la retraite du Corps des Marines « a rappelé au président quels pays étaient de quel côté pendant le conflit » et a décrit comment la Première Guerre mondiale s’est soldée Guerre mondiale et toutes les atrocités d’Hitler. »