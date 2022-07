Trump a exhorté les partisans armés au Capitole, un assistant de la Maison Blanche témoigne

Des dizaines de responsables et d’assistants de l’administration Trump ont témoigné en privé devant le comité, et des clips vidéo et audio de ce qu’ils ont dit aux enquêteurs ont été au cœur des audiences du comité. Mais jusqu’à mardi, aucun fonctionnaire qui travaillait directement pour M. Trump à la Maison Blanche n’avait siégé devant le comité pour donner un témoignage télévisé en direct à l’échelle nationale.

Après l’audience, Mme Hutchinson a été immédiatement entourée d’une phalange de photographes de presse qui avaient documenté chacun de ses gestes alors qu’elle était assise, seule à une table de témoins, face au comité. À certains moments au cours de son témoignage, elle a semblé nerveuse, mais elle a semblé gagner en confiance en témoignant. À la fin, le président du panel a loué son courage et a lancé un appel aux autres témoins pour qu’ils suivent son exemple et s’expriment.

“Si vous avez entendu ce témoignage aujourd’hui et que vous vous souvenez soudainement de choses dont vous ne pouviez pas vous souvenir auparavant, ou qu’il y a des détails que vous aimeriez clarifier, ou que vous avez découvert un peu de courage que vous aviez caché quelque part, nos portes restent ouvertes”, dit M. Thompson.

Mme Hutchinson a déclaré que M. Meadows craignait dès le 2 janvier que le rassemblement de M. Trump ne devienne incontrôlable – «Les choses pourraient devenir vraiment très mauvaises le 6 janvier», a-t-elle dit. Elle a témoigné qu’Anthony M. Ornato, l’ancien chef des opérations de la Maison Blanche, avait averti M. Meadows le 6 janvier que la foule semblait prête à la violence et avait des couteaux, des fusils, des bombes anti-ours, des gilets pare-balles, des lances et des mâts de drapeau.

Elle a dit que M. Meadows semblait insensible à l’information, demandant seulement à M. Ornato s’il avait informé M. Trump, ce que M. Ornato a dit qu’il avait fait.

Plus tard, Mme Hutchinson a décrit être à portée de voix de M. Trump alors qu’il exigeait que ses partisans puissent se déplacer librement autour de l’Ellipse même s’ils étaient armés.