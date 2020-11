Trump a exhorté à pardonner Julian Assange par sa partenaire et mère de deux enfants: “ Veuillez le ramener à la maison pour Noël ”

«Ce sont les fils de Julian, Max et Gabriel. Ils ont besoin de leur père. Notre famille a besoin d’être à nouveau entière », a-t-elle écrit.

Elle a tagué le message @RealDonald Trump et a ajouté le hashtag #PardonAssange

Mme Morris a déclaré qu’il était confiné exclusivement dans sa cellule pendant plus d’une semaine en raison d’une épidémie de coronavirus dans son bloc de la prison de Belmarsh à Londres.

M. Assange, le fondateur de WikiLeaks, a assisté pendant quatre semaines à une audience d’extradition devant le tribunal pénal central de Londres en septembre et octobre. Le juge chargé de l’affaire a déclaré qu’elle rendrait sa décision le 4 janvier.

Les procureurs américains ont inculpé M. Assange de 17 chefs d’accusation d’espionnage et d’une accusation d’abus informatique suite à la publication par WikiLeaks de documents militaires secrets américains il y a dix ans. Les accusations sont passibles d’une peine maximale de 175 ans de prison.

L’équipe de défense de M. Assange soutient qu’il est journaliste et qu’il a droit aux protections du premier amendement pour avoir publié des documents divulgués qui ont révélé les méfaits de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan. Ils ont également déclaré que les conditions auxquelles il serait confronté dans une prison américaine violeraient ses droits humains.

M. Assange a renoncé à sa caution en 2012 et a demandé l’asile à l’ambassade de l’Équateur à Londres, qui a fini par devenir son domicile pendant sept ans avant d’être expulsé puis arrêté. Il est incarcéré dans une prison de Londres depuis avril 2019.

La semaine dernière, M. Morris a déclaré: sa partenaire Stella Morris, la mère de leurs deux jeunes enfants, a déclaré: «Garder Julian dans la prison la plus dure du Royaume-Uni, exposé à un virus mortel et éloigné de sa famille n’est pas seulement cruel, cela offense les valeurs britanniques. et la démocratie elle-même.