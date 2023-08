Trump a été retenu en Géorgie pour avoir tenté d’annuler le résultat des élections de 2020 dans l’État

L’ancien président américain Donald Trump s’est rendu jeudi, accusé d’avoir illégalement comploté pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie, une réservation rapide de 20 minutes qui a donné lieu à une première historique : une photo d’un ancien président américain.

Trump – détenu no. P01135809, selon les archives de la prison du comté de Fulton, a été libéré sous caution de 200 000 $ américains et est retourné à l’aéroport pour son vol de retour vers le New Jersey.

Une photo de réservation publiée par les autorités montrait Trump, vêtu d’un costume bleu marine et d’une cravate rouge, regardant la caméra, les sourcils froncés alors qu’il regardait l’objectif.

La reddition de Trump aux autorités chargées de l’application des lois est désormais devenue une routine familière en période électorale, d’une manière qui dément le spectacle sans précédent d’un ancien président condamné, dans quatre villes différentes, pour des accusations criminelles.

Mais son apparence à Atlanta était différente des autres, l’obligeant à se rendre dans une prison en proie à de nombreux problèmes – et non dans un bastion libéral comme New York ou Washington, DC, mais plutôt au cœur d’un État champ de bataille vital pour l’élection présidentielle de 2024.

Trump, 77 ans, a atterri à Atlanta peu après 19 heures HE et a été conduit, à travers le trafic aux heures de pointe de la ville, en prison pour le processus de réservation. Vêtu de sa chemise blanche emblématique et de sa cravate rouge, il a fait un signe de la main et levé le pouce alors qu’il descendait les marches de son avion privé.

REGARDER | Trump est le premier président américain à avoir une photo après la capitulation de la Géorgie: Trump se rend en Géorgie et se fait photographier L’ancien président américain Donald Trump s’est rendu aux autorités géorgiennes après avoir été accusé d’avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État. Trump a pris ses empreintes digitales et sa photo d’identité a été prise.

Il a complété le processus en fournissant aux officiels, comme d’habitude, ses mensurations physiques : six pieds trois pouces de hauteur, 215 livres et des cheveux couleur vogue ou blonds.

Avant de remonter dans son avion après la réservation, Trump a réitéré son affirmation selon laquelle l’accusation – ainsi que les procureurs dans les autres actes d’accusation auxquels il fait face – était politiquement motivée.

« Ce qui s’est passé ici est une parodie de justice », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je n’ai rien fait de mal et tout le monde le sait. »

L’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, qui était l’avocat personnel de Trump, ont déjà été inculpés pour des accusations liées à la même affaire – notamment en vertu du RICO, le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, un statut normalement associé aux membres de gangs et au crime organisé.

Giuliani s’est rendu mercredi et a posé pour une photo d’identité.

Meadows, qui cherchait à éviter d’avoir à se rendre alors qu’il cherchait à porter l’affaire devant la Cour fédérale, s’est rendu jeudi. La caution a été fixée à 100 000 $ US.

Mark Meadows est montré sur une photo d’identité de la police publiée par le bureau du shérif du comté de Fulton, après s’être rendu jeudi. (Bureau du shérif du comté de Fulton/document/Reuters)

Date limite du vendredi

Les affaires pénales ont donné lieu à une succession de condamnations et de mises en accusation, Trump faisant de brèves comparutions devant le tribunal avant de reprendre la campagne électorale de 2024. Il a transformé ses apparitions en événements de campagne dans un calendrier beaucoup plus léger que celui de ses rivaux, avec un personnel se réjouissant d’une couverture médiatique mur à mur qui comprenait des hélicoptères d’information surveillant chacun de ses mouvements.

La campagne a également profité de ces apparitions pour solliciter des contributions de collecte de fonds auprès de ses partisans, tandis que ses assistants présentent les accusations dans le cadre d’un effort politiquement motivé visant à nuire à ses chances de réélection. Alors que Trump était en route du New Jersey vers Atlanta, sa campagne a envoyé un message disant : « Je vous écris depuis Trump Force One, en route vers Atlanta où je serai ARRÊTÉ bien que je n’ai commis AUCUN CRIME. »

Après son apparition, Trump est revenu sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter, lançant son premier message en deux ans et demi.

Il a posté une photo de sa photo d’identité et les mots « Ingérence électorale. Ne jamais se rendre! » ainsi qu’un lien vers son site Web, qui renvoie vers un site de collecte de fonds.

Il s’agissait du premier message de Trump depuis le 8 janvier 2021, lorsque Twitter a suspendu son compte pour une durée indéterminée, citant les craintes qu’il n’incite à de nouvelles violences après l’assaut meurtrier du bâtiment du Capitole américain.

Son compte a été rétabli en novembre dernier peu après qu’Elon Musk ait repris l’entreprise, mais Trump s’était abstenu de tweeter, insistant sur le fait qu’il était plus heureux sur son propre site Truth Social, qu’il avait lancé pendant l’interdiction.

Le procureur de district Fani Willis a donné à tous les accusés jusqu’à vendredi après-midi pour se rendre à la prison principale du comté de Fulton. Jeudi, son bureau a proposé une date de procès le 23 octobre, même si les complexités de l’affaire des 19 personnes – et les conflits de calendrier potentiels avec d’autres poursuites contre Trump – semblent rendre cela pratiquement impossible. Cette date semble être une réponse aux manœuvres judiciaires précoces d’au moins un accusé, Kenneth Chesebro, qui a demandé un procès rapide.

Juste avant sa reddition prévue, Trump a embauché un nouvel avocat principal pour le dossier géorgien.

Un manifestant anti-Trump brandit jeudi des banderoles à côté des partisans de l’ancien président américain près de l’entrée de la prison du comté de Fulton, avant l’arrivée de Trump. (Chambres Dustin/Reuters)

L’éminent avocat de la défense pénale d’Atlanta, Steve Sadow, a remplacé un autre avocat de premier plan, Drew Findling, qui avait représenté Trump pas plus tard que lundi lors de la négociation des conditions de sa caution. Mais jeudi, Findling ne faisait plus partie de l’équipe, selon une personne au courant du changement qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à discuter publiquement de la question.

Sadow, qui a représenté le rappeur Gunna, qui a plaidé coupable l’année dernière dans une affaire de racket également intentée par Willis, a déclaré dans un communiqué que « le président n’aurait jamais dû être inculpé. Il est innocent de toutes les accusations portées contre lui.

« Nous attendons avec impatience que l’affaire soit classée sans suite ou, si nécessaire, qu’un jury impartial et ouvert d’esprit déclare le président non coupable », a-t-il ajouté. « Les poursuites visant à promouvoir ou à servir les ambitions et la carrière des opposants politiques au président n’ont pas leur place dans notre système judiciaire. »

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. Il a déclaré cette semaine dans un message sur les réseaux sociaux qu’il était poursuivi pour ce qu’il a décrit en majuscules comme un « appel téléphonique parfait », au cours duquel il a demandé au secrétaire d’État républicain, Brad Raffensperger, de l’aider à « trouver 11 780 voix ». pour qu’il annule sa défaite dans l’État face à Biden.