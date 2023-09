Trump a été reconnu responsable d’avoir gonflé la valeur de ses entreprises new-yorkaises

L’ancien président Donald Trump, deux de ses fils et plusieurs de ses entreprises ont été reconnus responsables de fraude devant un tribunal d’État pour avoir gonflé la valeur de ses entreprises à New York.

À la suite de la décision de mardi, Trump pourrait devoir payer jusqu’à 250 millions de dollars. Le montant exact dont il sera tenu responsable sera déterminé lors du procès qui devrait débuter la semaine prochaine. Le juge chargé de l’affaire, le juge Arthur F. Engoron, a également annulé les certificats commerciaux de Trump et de plusieurs de ses alliés, privant l’ancien président du contrôle de ses propriétés new-yorkaises.

Les avocats de Trump ont indiqué qu’ils avaient l’intention de faire appel de la décision de mardi, et Trump a également poursuivi Engoron en justice dans une affaire distincte qui pourrait être tranchée cette semaine. Mais si ces efforts échouent, Trump devra procéder à un procès.

Si ce procès a lieu, il sera probablement bref. La décision de mardi fait partie d’un jugement sommaire – une décision sur les faits de l’affaire. La décision d’Engoron signifie que le tribunal n’aura pas besoin d’examiner d’autres arguments au procès, car un examen des états financiers de Trump a suffi pour déterminer qu’il avait commis une fraude à plusieurs reprises. Trump a demandé au tribunal de rejeter l’affaire et a fait valoir que la fraude présumée s’était produite trop longtemps pour qu’il puisse être tenu responsable.

Le juge Arthur F. Engoron n’y a pas cru, résumant la défense de Trump comme une fausse affirmation selon laquelle « les documents ne disent pas ce qu’ils disent ; qu’il n’existe pas de valeur « objective » ; et qu’au fond, la Cour ne devrait pas en croire ses propres yeux.

Il s’agit d’une première perte majeure pour Trump au point culminant de l’enquête pluriannuelle du procureur général de New York, Letitia James, sur ses relations commerciales à New York. L’affaire civile de James est distincte des quatre séries d’accusations pénales auxquelles Trump fait face, de New York à la Géorgie. Ensemble, les affaires civiles et pénales de Trump domineront une grande partie du calendrier primaire républicain de 2024, et ses problèmes juridiques ont englouti des millions de dollars de ses fonds de campagne.

Cependant, rien n’indique jusqu’à présent qu’un jugement contre Trump dans l’affaire du procureur général de New York lui nuira politiquement. Bien qu’une majorité d’Américains souhaitaient plus de transparence dans ses relations commerciales pendant qu’il était candidat à la présidence et qu’il était au pouvoir, il n’a jamais proposé grand-chose – et il n’en a pas souffert.

Pendant des années, il a refusé de divulguer ses déclarations de revenus, comme c’était devenu la norme pour les présidents et les candidats à la présidentielle, protégeant apparemment des années d’évasion fiscale du contrôle public avant que les documents ne soient divulgués. Il a tout de même remporté les élections de 2016 et jouit désormais d’une avance historiquement importante, qui semble s’accroître à chacune de ses inculpations pénales, dans la primaire républicaine.

Dans une déclaration publiée sur son réseau social à la suite de la décision, Trump a rejeté la décision, écrivant qu’il avait « parfaitement fait ses affaires » et arguant que l’affaire constituait une distraction des discussions sur l’ordre public. Ce message a été suivi de rappels de son énorme avance primaire.

Pourquoi Trump a été reconnu responsable

James a fait valoir que le tribunal n’avait qu’à examiner deux questions « simples et directes » avant de statuer mardi soir : si les déclarations annuelles de Trump sur sa situation financière entre 2011 et 2021 étaient fausses ou trompeuses, et si lui et ses associés avaient invoqué ces déclarations de manière répétée ou persistante. lors de la réalisation de transactions commerciales.

Engoron a découvert mardi que la réponse à ces deux questions était « oui », sur la base des preuves présentées par le bureau de James. (Le juge a également infligé une amende de 7 500 dollars chacun aux avocats de Trump pour avoir ressassé des arguments qu’il avait précédemment rejetés.)

James a cité de nombreux exemples de la manière dont Trump a gonflé la valeur de ses actifs.

Par exemple, elle a accusé Trump d’avoir menti sur la superficie de son appartement de la Trump Tower à Manhattan – où sa femme Melania et son fils Barron ont passé du temps au début de sa présidence – pour gonfler sa valeur d’environ 100 à 200 millions de dollars par an à partir de 2012. à 2016.

Elle a également fait valoir que Trump évaluait son domaine de Mar-a-Lago en Floride comme s’il pouvait le vendre comme une résidence unifamiliale, plutôt que comme un club social auquel il est tenu de appartenir en vertu de multiples actes restrictifs. Et elle a affirmé qu’il avait évalué les terrains non aménagés de son terrain de golf à Aberdeen, en Écosse, en se basant sur l’hypothèse qu’il pourrait construire et vendre beaucoup plus de maisons résidentielles sur ces terrains que ce qui était autorisé par le gouvernement écossais.

Engoron trouva ces arguments convaincants et écrivit : « In [the] le monde des accusés : les appartements à loyer réglementé valent la même chose que les appartements non réglementés ; les terres soumises à restriction valent la même chose que les terres sans restriction ; les restrictions peuvent s’évaporer dans les airs… C’est un monde imaginaire, pas le monde réel.