Trump a été interdit de Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat après l’attaque du Capitole

Suite à l’attaque violente contre le Capitole américain par des émeutiers pro-Trump mercredi, les géants des médias sociaux Twitter et Facebook ont ​​temporairement verrouillé les comptes du chef de la République Donald Trump et lui ont interdit de publier sur leurs plateformes. Dans un geste sans précédent, Twitter a verrouillé Trump hors de son compte pendant 12 heures et a déclaré que de futures violations par Trump pourraient entraîner une suspension permanente. De même, Facebook a également verrouillé le compte de Trump pendant 24 heures, citant deux violations de ses politiques.

Twitter a exigé la suppression de trois des tweets de Trump, y compris une courte vidéo dans laquelle il a exhorté ces partisans à rentrer chez eux tout en répétant des mensonges sur l’intégrité de l’élection présidentielle. Le compte de Trump a supprimé ces messages; s’ils étaient restés, Twitter avait menacé de prolonger sa suspension.

Cependant, ce ne sont pas les seules plateformes de médias sociaux à suivre le mouvement de suspension.

Instagram, propriété de Facebook, verrouille également le compte de Trump pendant 24 heures, aurait confirmé le directeur d’Instagram Adam Mosseri.

Rejoignant l’interdiction, le géant de la technologie Snapchat a également décidé de bloquer le nouveau contenu de Trump jusqu’à ce que de nouvelles discussions « lever les restrictions ».

L’événement du boycott des comptes de médias sociaux de Trump a été fortement applaudi sur Twitter. Cependant, les internautes se sont grattés la tête en réalisant que Trump avait un compte Snapchat! Curieux Twitterati a inondé le site de micro-blogging avec un certain nombre de questions, tandis que peu craignaient que Trump puisse s’adresser à d’autres plates-formes, y compris TikTok, pour répandre ses convictions sociopolitiques.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Snapchat a décidé de suspendre le compte de Trump sur leur plateforme.

En juin 2020, Snapchat avait cessé de promouvoir les publications de Donald Trump, affirmant qu’elles incitaient à la violence raciale.

« Nous ne faisons actuellement pas la promotion du contenu du président sur la plate-forme Discover de Snapchat », a déclaré Snapchat en réponse à une enquête de l’AFP faisant référence à la section du réseau social jeunesse pour le contenu recommandé. « Nous n’amplifierons pas les voix qui incitent à la violence raciale et à l’injustice en leur offrant une promotion gratuite sur Discover. »

Cette décision est intervenue après que Twitter a pris une position sans précédent en cachant un message de Trump qui, selon lui, encourageait la violence, plongeant son rival Facebook dans la tourmente pour avoir refusé de sanctionner les messages faux ou incendiaires du président américain.

La décision a été prise, au cours de laquelle le directeur général de Snap, un parent de Snapchat, Evan Spiegel, a envoyé une longue note aux employés condamnant ce qu’il considérait comme un héritage d’injustice raciale et de violence aux États-Unis.