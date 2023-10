Donald Trump doit payer une amende de 5 000 dollars pour un message attaquant un fonctionnaire de justice qu’il n’a pas retiré du site Internet de sa campagne.

Le juge lors de son procès pour fraude civile a ordonné à Trump de ne pas dénigrer les fonctionnaires et les témoins, sinon.

Si Trump continue de violer cet ordre, il pourrait théoriquement être emprisonné.

Donald Trump a été condamné vendredi à une amende de 5 000 dollars par un juge de New York pour avoir violé une ordonnance de silence interdisant à l’ancien président américain de dénigrer le personnel judiciaire lors d’un procès civil pour fraude dans lequel il l’accuse d’avoir gonflé illégalement sa valeur nette afin de duper les prêteurs.

Les violations futures de Trump pourraient être punies par des amendes plus élevées et une éventuelle peine d’emprisonnement, a déclaré le juge Arthur Engoron dans une ordonnance. Le juge a noté que la violation semblait involontaire, mais a ajouté : « Ne vous y trompez pas : de futures violations, qu’elles soient intentionnelles ou non, soumettront le contrevenant à des sanctions bien plus sévères. »

Engoron a déclaré dans l’ordonnance qu’une publication sur les réseaux sociaux de Trump attaquant le greffier du juge – qui a été supprimée de la plateforme Truth Social de l’ancien président – était restée visible sur son site Web de campagne deux semaines après qu’il ait ordonné sa suppression.

Trump est le favori pour l’investiture républicaine afin de défier le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines de 2024, détenant une avance considérable sur ses rivaux malgré des problèmes juridiques croissants et des restrictions ordonnées par le tribunal sur ses déclarations publiques.

Engoron, qui préside le procès sur les accusations portées par la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a imposé un silence limité le 3 octobre après que Trump, dans une publication sur les réseaux sociaux, a partagé une photo du plus haut greffier du juge posant avec le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer. , critique de l’ancien président, et l’a qualifiée de « petite amie » du sénateur.

Engoron a déclaré en imposant le silence que les commentaires adressés à son personnel étaient « inacceptables, inappropriés et ne seraient tolérés en aucune circonstance ».

Trump est parfois apparu en personne lors du procès en cours, attaquant James et Engoron dans des remarques incendiaires adressées aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience.

Trump n’a pas assisté à l’audience de vendredi au cours de laquelle, selon les médias américains, ses avocats ont déclaré que le message resté visible était par inadvertance et ont présenté leurs excuses au juge.

Le procès intenté par James accusait Trump d’avoir gonflé la valeur de ses propriétés par des milliards de dollars dans des déclarations aux banques, récoltant des centaines de millions de dollars d’économies mal acquises sur les intérêts des prêts. Trump est également accusé de manipuler la valeur des actifs pour duper les assureurs.

Trump, qui a cherché à présenter cette affaire comme étant destinée à lui nuire politiquement, a nié tout acte répréhensible et a défendu la valorisation de ses actifs. Il a déclaré que les banques effectuaient leur propre diligence raisonnable et profitaient des prêts.

Trump fait face à des accusations criminelles dans quatre autres affaires impliquant ses efforts pour annuler sa défaite aux élections de 2020, sa manipulation de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et l’argent versé à une star du porno. Trump a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable dans ces affaires. Il fait également face à un procès en dommages-intérêts en janvier pour diffamation d’un écrivain qui l’accusait de viol, ce qu’il nie.

Le 17 octobre, un juge fédéral de Washington supervisant une affaire accusant Trump d’avoir tenté illégalement d’annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 a interdit à Trump de faire des déclarations publiques « ciblant » les procureurs américains, le personnel judiciaire et les témoins potentiels impliqués dans l’affaire.

Trump fait appel de cette ordonnance.