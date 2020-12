Des manifestants contre la fermeture du gouvernement en 2019 près du siège fédéral de l’EPA à Boston. | Joseph Prezioso / AFP via Getty Images

Biden devrait nommer Michael Regan à la tête de l’agence, qui doit être reconstruite et renforcée dans la nouvelle administration.

Le président élu Joe Biden nommera Michael Regan, secrétaire du département de la qualité de l’environnement de Caroline du Nord, à la tête de l’Agence de protection de l’environnement, selon plusieurs rapports de presse. Regan a deux décennies d’expérience dans la politique environnementale et des postes antérieurs au Environmental Defence Fund ainsi qu’à l’EPA, et serait le premier homme noir à diriger l’agence au cours de ses 50 ans d’histoire.

Regan et l’administration Biden devront non seulement restaurer le principal régulateur environnemental de notre pays, mais aussi le refaire, l’adaptant pour faire face à des problèmes environnementaux croissants contre lesquels il a longtemps faibli, du changement climatique à l’injustice environnementale rampante en passant par les polluants toxiques anciens et nouveaux.

Cela peut sembler une tâche impossible, étant donné que les catastrophes liées au climat ne cessent de se multiplier, de nombreuses réductions des émissions de gaz à effet de serre ont disparu et l’application de la loi environnementale a chuté. Mais nos nouveaux dirigeants et tous les Américains peuvent s’inspirer de la façon dont nous l’avons fait auparavant.

Il y a cinquante ans, nos rivières étaient en feu, le smog a étouffé nos centres urbains et les gouvernements des États et locaux ont eu du mal à réagir. Au cours du seul mois de décembre 1970, le président Nixon a ouvert l’EPA, son nouveau chef William Ruckelshaus est sorti se balançant contre les pollueurs de l’eau et les commissions de pollution des États dominées par l’industrie, et le Congrès a finalisé la Clean Air Act, que Nixon a ensuite signée.

Depuis lors, l’EPA a apporté des améliorations substantielles dans notre air, notre eau et notre gestion des déchets dangereux, profitant non seulement à notre santé, mais aussi à notre économie. Au cours des quatre dernières années, cependant, les personnes nommées par l’EPA liées à des industries réglementées par l’agence ont entrepris de dépouiller cette agence vitale de son pouvoir d’agir. Tragiquement, ils l’ont fait alors même que la pollution de l’environnement contribue encore de manière substantielle à la mortalité prématurée, au cancer et aux maladies cardiaques, car ses effets pèsent toujours plus lourdement sur les plus vulnérables et les plus exploités de notre société, et alors que les catastrophes climatiques imposent des impacts toujours plus indéniables sur les Américains. ‘ santé et bien-être.

Que peut-on faire pour inverser l’affaiblissement systématique de l’APE sous Trump, tout en le réorganisant pour relever les défis d’aujourd’hui? La sagesse des membres du personnel, tirée du projet d’histoire orale de l’EPA de l’Initiative sur les données environnementales et la gouvernance, et entrelacée avec notre propre analyse, suggère que l’administration Biden et l’EPA peuvent faire beaucoup.

Voici 10 choses que la nouvelle direction devrait faire pour corriger l’APE.

1) Agissez rapidement pour le climat

En tant que plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre au monde et toujours le deuxième plus grand contributeur annuel, les États-Unis ont trop longtemps échappé à leur devoir mondial d’aider à atténuer la crise climatique.

La première étape pour remédier à cela sera de rejoindre l’accord de Paris sur le climat, puis de traduire nos engagements de Paris en politiques qui accélèrent la réduction des émissions, un travail que le Clean Air Act et les tribunaux ont largement confié à l’EPA. Pour compenser quatre ans d’inaction de l’EPA sous Trump, l’EPA Biden doit inverser le recul par l’administration Trump des politiques de l’ère Obama pour réduire les gaz à effet de serre et les renforcer de manière durable, y compris une éventuelle législation, et améliorer les rapports sur les émissions afin que tout le monde puisse facilement suivre les impacts des politiques.

2) Restaurer le budget et le personnel

Le personnel de l’EPA a diminué de 22% depuis 1999, et son budget ajusté en fonction de l’inflation est maintenant inférieur à celui de 1979. Son budget a diminué malgré des responsabilités supplémentaires, limitant sa capacité à effectuer des travaux de longue date tels que l’application des lois sur la qualité de l’air et de l’eau et assurer une eau potable propre dans tout le pays, tout en empêchant sa réponse aux nouveaux défis, du suivi et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la préparation et à la réponse aux vagues de chaleur, aux incendies de forêt, aux super tempêtes et aux autres menaces posées par le changement climatique.

Pour commencer à résoudre ce problème, le président élu Biden devrait proposer – et le Congrès devrait approuver – une augmentation de 10% ou plus du financement de l’agence. Cela permettrait à l’EPA d’embaucher du personnel adéquat pour s’acquitter de ses responsabilités actuelles et lutter de manière décisive contre le changement climatique.



Leonard Ortiz / MediaNews Group / Orange County Register via Getty Images L’administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, à la bibliothèque et au musée Richard Nixon de Yorba Linda, le 3 septembre 2020.

3) Gardez l’industrie à l’écart

Dans l’EPA Trump, les personnes désignées politiques – ainsi que les conseillers scientifiques – ont eu des liens étroits avec les industries réglementées par l’agence (telles que les industries des combustibles fossiles et des produits chimiques). Mais les décisions de l’agence doivent être fondées sur la science et la santé publique, plutôt que sur les résultats financiers de l’industrie. Le gouvernement fédéral doit créer de meilleures façons de prévenir ce genre de conflits d’intérêts qui sapent la science solide et la confiance du public.

4) Faire de la justice environnementale une priorité

L’EPA a longtemps lutté avec le nombre de personnes de couleur exposées à la pollution. Pour mieux remédier à cela, l’administration Biden devrait donner la priorité à la justice environnementale non seulement par des actions administratives à l’échelle de l’agence (qui peuvent être annulées plus tard), mais en préconisant une plus grande autorité législative dans ce domaine.

Parmi les récentes propositions législatives prometteuses, un projet de loi sur la qualité de l’air dans le domaine de la santé publique exigeant davantage de surveillance à la limite aiderait considérablement l’agence à reconnaître et à répondre aux dilemmes de ces communautés. Un projet de loi sur la justice environnementale adopté dans le New Jersey ainsi qu’un projet de loi fédéral similaire présenté par Cory Booker (D-NJ) donneraient également à l’agence des outils juridiques plus solides pour limiter la pollution dans les communautés surchargées.

5) S’attaquer aux produits chimiques toxiques

L’EPA a eu un succès limité en assurant la sécurité des produits chimiques utilisés dans les produits de tous les jours, en se protégeant contre la contamination par le plomb de l’eau potable et en interdisant les produits chimiques comme l’amiante qui causent des maladies mortelles.

Pour lutter contre ces substances toxiques, l’agence devrait améliorer la mise en œuvre de la loi 2016 Frank R. Lautenberg sur la sécurité chimique pour le 21e siècle. Il devrait également renforcer la qualité de l’air et d’autres normes pour donner la priorité à la protection des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants contre les produits chimiques dangereux. Et il devrait faire plus pour protéger les enfants du plomb – une façon d’y parvenir est de consacrer des fonds pour remplacer rapidement les millions de lignes de service en plomb qui acheminent encore de l’eau potable dans de nombreuses régions du pays.

6) Revigorer la science

La capacité de l’EPA à protéger la santé humaine et à appliquer les lois environnementales dépend de la science et des scientifiques. Mais pendant l’administration Trump, les scientifiques ont été écartés de la prise de décision au plus haut niveau, et des centaines ont quitté l’agence, affaiblissant son expertise. Faire de l’EPA un lieu où les meilleurs scientifiques veulent travailler signifie améliorer le système de recrutement, leur fournir des ressources suffisantes pour leur travail, et également tenir compte de leurs connaissances et recommandations. L’EPA doit redynamiser sa main-d’œuvre scientifique, son système de conseil et ses recherches pour s’assurer que la prise de décision environnementale est fondée sur la science.

7) Appliquer la loi

Le pouvoir et la volonté de l’EPA d’appliquer les lois environnementales ont subi une érosion à long terme, mais ont chuté précipitamment sous Trump – même si le non-respect reste fréquent. Pour accroître la pression exercée sur les pollueurs au nom du public, l’EPA doit renforcer son application, en particulier lorsque et là où les États ne le font pas. Pour ce faire, sa capacité d’application doit être reconstruite (le personnel de l’environnement et de la conformité a chuté de 23% sous Trump) et, dès le départ, le nouvel administrateur et son équipe doivent annoncer et poursuivre un engagement sérieux à prendre en charge les contrevenants.

8) Mettre à jour les données

Une bonne partie de l’infrastructure actuelle des données environnementales du gouvernement fédéral demeure fragmentée, partielle et désuète. L’EPA devrait mettre à jour la technologie de mesure et de surveillance de la pollution et mieux intégrer ses systèmes de données dans tous les programmes. Cela promet d’améliorer le travail de l’agence en permettant, d’une part, de cibler plus rapidement les contrevenants. Il devrait également s’efforcer d’aider les gens et les groupes de défense à mieux comprendre ce qui se passe.

Même les meilleures interfaces numériques actuelles de l’EPA posent des défis aux citoyens ordinaires qui cherchent à en savoir plus sur les installations à proximité, des acronymes inconnus aux nombres inexpliqués. Les données de l’EPA sur les pollueurs ainsi que ses propres actions ou inactions doivent être rendues plus transparentes, accessibles et interprétables pour le public, afin de mieux informer les communautés sur les risques environnementaux qui les entourent. Faciliter l’analyse des impacts de la justice environnementale au niveau communautaire devrait être une priorité de l’agence.

9) Soyez un meilleur gestionnaire de l’information

L’EPA devrait être une force nationale pour éduquer le public sur la science qui fonde nos lois environnementales. Sous Trump, cette agence a glissé dans la direction opposée, supprimant non seulement les références au changement climatique, mais bien d’autres informations scientifiques de ses sites Web, abandonnant de nombreux efforts d’éducation à l’environnement et même transformant son bureau de presse en un mégaphone pour republier des articles d’opinion conservateurs par son nominations politiques. Les nouveaux dirigeants devraient veiller non seulement à ce que l’agence fournisse des informations factuelles, techniquement exactes et faciles à utiliser, mais également à promouvoir activement la culture scientifique environnementale.

10) Partenariat avec le public américain

Pour atteindre bon nombre de ces objectifs, l’agence a besoin du soutien de groupes de défense, d’éducateurs et d’autres citoyens soucieux de l’environnement. Ces partenariats offriront de nouvelles voies pour communiquer des informations précises sur les problèmes environnementaux, y compris davantage de «science citoyenne» pour améliorer le travail de l’agence. Ils renforceront également les efforts visant à promouvoir des actions locales, étatiques et fédérales pour améliorer la santé environnementale et lutter contre le changement climatique, et pour renforcer davantage les capacités de l’EPA.

Pendant 50 ans, l’EPA a joué un rôle essentiel en rendant notre air plus pur, en fournissant de l’eau potable et en veillant à ce que les rivières ne prennent plus feu spontanément. Reconstruisons et renforçons l’agence pour qu’elle soit équipée pour prévenir les incendies, à la fois littéraux et figuratifs, de notre présent et de notre futur.

Marianne Sullivan est professeur de santé publique à l’Université William Paterson du New Jersey et membre de la Initiative sur les données environnementales et la gouvernance (EDGI).

Christopher Sellers est professeur d’histoire à l’Université de Stony Brook, chercheur à l’Institut d’études historiques de l’Université du Texas-Austin et membre du comité de coordination de l’EDGI. Il est l’auteur de Creuset de digitaire: nature suburbaine et montée de l’environnementalisme dans l’Amérique du XXe siècle, et des livres à paraître sur l’histoire de la politique environnementale à Atlanta, au Texas et au Mexique.