Trump a embauché une équipe pour fouiller ses propriétés à la recherche de matériel classifié

Le Washington Post a rapporté plus tôt que les perquisitions avaient eu lieu.

Steven Cheung, un porte-parole de M. Trump, a déclaré dans un communiqué que l’ancien président et «son avocat continuent d’être coopératifs et transparents, malgré l’attaque sans précédent, illégale et injustifiée contre le président Trump et sa famille par le ministère de la Justice armé. ”

Le département enquête sur le traitement par l’ancien président de milliers de documents gouvernementaux, dont plus de 300 classifiés, qui ont été retirés de la Maison Blanche à la fin de son mandat et ont été retrouvés à Mar-a-Lago. Les procureurs cherchent également à déterminer si M. Trump a entravé les efforts répétés du gouvernement pour récupérer les documents.

Lorsque le ministère de la Justice a averti qu’il pensait que M. Trump avait toujours des documents en sa possession, un avocat qu’il avait engagé peu de temps auparavant, Christopher M. Kise, a suggéré, avec d’autres avocats travaillant pour M. Trump, d’engager un cabinet extérieur. , selon des personnes proches des événements.

Un groupe d’autres avocats de Trump étaient résistants à l’idée; parmi eux se trouvait Boris Epshteyn, un conseiller en communication qui s’est positionné comme avocat interne sur certains des enchevêtrements juridiques de M. Trump. Le différend a conduit à la diminution de la position de M. Kise dans le cercle de M. Trump pendant des semaines, selon plusieurs personnes proches de l’ancien président.

Plus récemment, le juge en chef Beryl A. Howell du tribunal de district fédéral de Washington, qui supervise les enquêtes du grand jury, a ordonné aux avocats de M. Trump de rechercher essentiellement plus attentivement tous les documents restants. D’autres avocats du cercle de M. Trump se sont saisis de la question et ont engagé un cabinet, selon l’une des personnes proches du dossier.