Trump a dû expliquer son surnom de “Little Rocket Man” à Kim Jong Un, dit Mike Pompeo dans un nouveau livre

Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un discutent avant une réunion dans la zone démilitarisée le 30 juin 2019 à Panmunjom, en Corée. (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Trump a dû expliquer à Kim Jong Un que son surnom de “Little Rocket Man” était une référence à Elton John.

Kim lui a dit qu’il n’aimait pas la partie “Petit” du surnom.

Pompeo a révélé l’échange dans son nouveau livre, “Never Give an Inch: Fighting for the America I love”.

dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n’a pas compris le surnom de “Little Rocket Man” que Donald Trump lui a donné, alors l’ex-président a pris sur lui de l’expliquer pendant le déjeuner, dit un nouveau livre.

Trump a commencé par demander à Kim, lors d’un repas au sommet de Singapour le 12 juin 2018, s’il savait qui était Elton John, selon le livre “Never Give a Inch: Se battre pour l’Amérique que j’aime,” par l’ancien secrétaire d’État et directeur de la CIA Mike Pompeo qui sort mardi.

Lorsque Kim a dit non, Trump a expliqué que la chanson à succès du chanteur britannique “Rocket Man” de 1972 l’avait inspiré à donner le surnom à Kim en 2017.

“Trump a dit que c’était une super chanson, et il voulait que la référence soit un compliment”, a écrit Pompeo.

Kim et les autres personnes présentes au déjeuner ont ri, et Kim a dit : “‘Rocket man’, OK. ‘Little’, pas OK.”

Lors de sa course à la Maison Blanche en 2016, Trump a donné à nombre de ses adversaires des surnoms accrocheurs. Il a appelé le sénateur républicain Ted Cruz du Texas “Lyin ‘Ted”, l’ancien gouverneur du GOP Jeb Bush de Floride “Low Energy Jeb” et Hillary Clinton “Crooked Hillary”.

Trump a d’abord qualifié publiquement Kim de “Little Rocket Man” sur Twitter en 2017 et l’a répété lors d’un discours à l’Assemblée générale de l’ONU et tout au long de sa présidence.

Kim avait lancé des insultes en direction de Trump, l’appelant “un chien effrayé” et un “dotard”. Trump a riposté avec des avertissements pendant sa présidence selon lesquels les menaces continues contre les États-Unis seraient « rencontrées avec le feu et la fureur comme le monde n’en a jamais vu » et que son « bouton nucléaire » est « beaucoup plus gros et plus puissant » que celui de la Corée du Nord. leader.

Mais les deux hommes ont également affiché un démonstration publique d’affection. Trump plus tard doué une cassette de la chanson à Kim et l’a jouée pour lui, a-t-il déclaré à un public réuni à Sunrise, en Floride, en 2021. Trump a partagé qu’il avait dit à Kim: “” Je t’ai appelé Rocketman – c’était génial – parce que je pouvais te voir, Je pourrais vous imaginer, assis comme vous êtes assis sur un cheval, sur une selle, assis sur une fusée volant au-dessus du Japon.'”

Les Le journal sud-coréen Chosun Ilbo a rapporté en 2018 que Pompeo a apporté un CD que John a signé pour déjeuner avec Kim après que Trump lui ait dit de le faire, bien que ce détail n’apparaisse pas dans le livre de Pompeo.

Kim et Trump se sont rencontrés pour la première fois au sommet de Singapour pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pompeo, qui est parmi plus d’une douzaine Les républicains qui envisagent de se présenter à la présidence en 2024, ont raconté le face-à-face dans son livre à paraître.

“J’ai regardé depuis la salle de réunion et j’ai immédiatement remarqué que mon ami nord-coréen portait des chaussures à plateforme qui le laissaient environ un pied plus court que le président Trump”, a-t-il écrit. “À environ cinq pieds cinq pouces, le président Kim ne pouvait pas se permettre de céder un pouce – littéralement.”