Trump a donné à l’OMS une liste de demandes. Des heures plus tard, il est parti.

Quelques heures plus tard, M. Trump a pris le pupitre devant la Maison Blanche et a tout fait sauter, annonçant que les États-Unis quitteraient l’OMS.L’annonce a aveuglé ses propres diplomates et le Dr Tedros.

Si M. Trump pensait que le Dr Tedros céderait sous la pression d’un retrait américain, il avait tort. Le dirigeant de l’OMS a refusé de faire des concessions ou des contre-offres, selon des responsables américains et occidentaux. Et M. Trump a finalement tenu sa promesse d’abandonner une agence de santé que les États-Unis ont aidé à créer il y a un demi-siècle.

Avec la défaite électorale de M. Trump, le président élu Joseph R. Biden Jr. semble prêt à rejoindre l’organisme mondial de la santé. Mais il héritera d’une relation fracturée et devra rapidement prendre des décisions sur la façon de refondre une organisation qui, même pour ses fidèles partisans, a désespérément besoin de changement.

Alors que les demandes de l’administration Trump sont désormais sans objet, elles offrent un aperçu à la fois de la frustration croissante des Américains à l’égard de l’OMS et des griefs personnels de M. Trump. Et alors que M. Biden signale un retour à la diplomatie multinationale, les demandes de l’administration Trump offrent un aperçu des coulisses de la conclusion d’un accord avec un président qui favorisait des mouvements agressifs et imprévisibles par rapport à des négociations plus conventionnelles.

Comme cela a souvent été le cas pendant la présidence de M. Trump, son administration était divisée, ont déclaré les responsables actuels et anciens.

Les diplomates et les vétérans de la santé ont déclaré que la liste contenait des demandes raisonnables qui auraient pu être facilement négociées par les voies normales. (L’OMS a quand même apporté des changements depuis.) Mais elle contenait également des demandes politiquement sensibles, voire inappropriées. «Cela ne semble pas révéler une vision stratégique claire», a déclaré Gian Luca Burci, un ancien avocat de l’organisation de santé qui a examiné la liste pour The Times.