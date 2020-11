Trump a donné à l’OMS une liste de demandes. Des heures plus tard, il est parti.

Le président Trump annonce en mai 2020 que les États-Unis quitteraient l’Organisation mondiale de la santé, étourdissant l’agence et les diplomates américains. (Erin Schaff / Le New York Times)

GENÈVE – Fin mai, l’ambassadeur américain à Genève, Andrew Bremberg, est parti en mission de sauvetage au siège de l’Organisation mondiale de la santé. Il a déclaré à son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que malgré des semaines de menaces de démission du président Donald Trump de l’organisation de santé, la relation pourrait encore être sauvée.

Bremberg a remis en main propre une liste de sept demandes que les responsables américains considéraient comme le début de discussions discrètes.

Quelques heures plus tard, Trump a pris le lutrin devant la Maison Blanche et a tout fait sauter, annonçant que les États-Unis quitteraient l’OMS. L’annonce a aveuglé ses propres diplomates et Tedros.

Si Trump pensait que Tedros céderait sous la pression d’un retrait américain, il avait tort. Le dirigeant de l’OMS a refusé de faire des concessions ou des contre-offres, selon des responsables américains et occidentaux. Et Trump a finalement tenu sa promesse d’abandonner une agence de santé que les États-Unis ont aidé à créer il y a un demi-siècle.

Avec la défaite électorale de Trump, le président élu Joe Biden semble prêt à rejoindre l’organisme mondial de la santé. Mais il héritera d’une relation fracturée et devra rapidement prendre des décisions sur la façon de refondre une organisation qui, même pour ses fidèles partisans, a désespérément besoin de changement.

Alors que les demandes de l’administration Trump sont désormais sans objet, elles offrent un aperçu de la frustration croissante des États-Unis à l’égard de l’OMS et des griefs personnels de Trump. Et alors que Biden signale un retour à la diplomatie multinationale, les demandes de l’administration Trump offrent un aperçu des coulisses de la conclusion d’un accord avec un président qui favorisait des mouvements agressifs et imprévisibles par rapport à des négociations plus conventionnelles.

Comme cela a souvent été le cas pendant la présidence de Trump, son administration était divisée, ont déclaré les responsables actuels et anciens.

Les diplomates et les vétérans de la santé ont déclaré que la liste contenait des demandes raisonnables qui auraient pu être facilement négociées par les voies normales. (L’OMS a quand même apporté des changements depuis.) Mais elle contenait également des demandes politiquement sensibles, voire inappropriées.

«Cela ne semble pas révéler une vision stratégique claire», a déclaré Gian Luca Burci, un ancien avocat de l’organisation de santé qui a examiné la liste pour le New York Times.

Les experts ont déclaré qu’il était facile de comprendre pourquoi, face au retrait de Trump et à ses efforts pour détourner le blâme de la pandémie, Tedros a choisi de ne pas négocier.

«Ce fut un énorme retour de flamme, et il était inévitable», a ajouté Lawrence Gostin, professeur de droit à l’Université de Georgetown et conseiller de longue date de l’OMS qui a également examiné la liste. «Ce n’était pas une négociation. C’était du chantage.

Le département d’État n’a pas abordé directement les conditions proposées, mais a déclaré qu’il avait agi de bonne foi en demandant les changements nécessaires.

«À un moment critique où les dirigeants de l’OMS ont eu l’occasion de rétablir la confiance entre certains de ses États membres critiques, ils ont choisi une voie qui a fait le contraire et a démontré son manque d’indépendance par rapport au Parti communiste chinois», a déclaré Bremberg, l’ambassadeur américain à Genève, a déclaré dans un communiqué.

L’OMS n’a fait aucun commentaire. Plusieurs responsables actuels et anciens de l’administration Trump et diplomates occidentaux se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à divulguer des conversations privées.

La liste américaine était le produit de mois d’irritation croissante avec Tedros, que les hauts responsables de l’administration jugeaient trop rapide pour louer la Chine ou encadrer l’épidémie de manière favorable à Pékin. Tedros, par exemple, a annoncé en janvier que la Chine partagerait des échantillons biologiques avec le monde. Mais il a refusé de parler quand la Chine n’a jamais tenu cette promesse.

L’OMS avait également discrètement acquiescé aux conditions de Pékin avant une mission internationale en février et cédé le contrôle d’une enquête sur les origines du virus.

Certains responsables de la santé et diplomates européens ont partagé les préoccupations de l’administration Trump, ont déclaré des responsables. Mais ils les considéraient comme des problèmes mineurs au milieu d’une pandémie.

Trump était particulièrement concentré sur la question des voyages. L’OMS a depuis longtemps une politique de voyages sans restriction. Alors que les experts de la santé ont commencé à reconsidérer cette politique, Trump s’est préoccupé d’obtenir le crédit pour avoir interrompu certains voyages de la Chine aux États-Unis en février.

En avril, alors que Trump jouait avec le retrait des États-Unis de l’OMS, deux camps ont émergé dans son administration, ont déclaré des responsables actuels et anciens. Le premier groupe, qui comprenait le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, voulait partir et rallier le soutien à une agence de santé construite autour d’alliés occidentaux.

D’autres – comme Bremberg; Alex Azar, le secrétaire à la santé; et Adam Boehler, chef de la US International Development Finance Corp. – ont fait valoir que seule l’OMS était soutenue par un traité mondial. Si les États-Unis pouvaient amener l’agence de la santé à apporter des changements, disaient-ils, il était logique de rester.

Cet argument a prévalu jusqu’en mai et Trump a écrit une lettre – qu’il a publiée sur Twitter – avec un ultimatum. Il quitterait l’OMS si elle ne «s’engageait pas à apporter des améliorations de fond majeures dans les 30 prochains jours».

Cependant, les changements que Trump recherchait n’étaient pas clairs. La liste finale est issue de discussions entre la Maison Blanche, le Département d’État et le Département de la santé et des services sociaux. À Genève, Bremberg a consulté des alliés européens, désireux d’empêcher Trump d’abandonner l’organisation de la santé, ont déclaré des diplomates occidentaux.

À la fin du mois de mai, la liste comptait sept points. Le premier appelait à des enquêtes sur la gestion de l’épidémie par l’OMS et la source du virus. Les responsables américains ont déclaré qu’ils considéraient cela comme une demande facile; plus de 140 pays avaient déjà approuvé ces enquêtes.

En juillet, Tedros ferait exactement cela. Il a nommé Helen Clark, ancienne Premier ministre de Nouvelle-Zélande, et Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, pour mener une enquête sur la réponse à la pandémie. Une enquête distincte sur les origines du virus est en cours.

Deuxièmement, les États-Unis ont demandé à Tedros d’appeler la Chine à fournir des échantillons de virus en direct et à cesser de censurer les médecins et les journalistes chinois. Cela aurait été une rupture significative pour l’OMS, qui critique rarement ses membres. Tedros a déclaré à ses collègues qu’il ne voyait aucun avantage à une telle critique, en particulier lors d’une pandémie.

Céder à la demande de l’administration Trump aurait signifié permettre à un pays de dicter la position de l’organisation envers un autre. Mais à Washington, un haut responsable de la Maison Blanche a rappelé cela comme une condition clé, un signal d’indépendance de Tedros.

Le troisième point demandait à Tedros de dire que les pays avaient raison d’envisager des restrictions de voyage pendant la pandémie – une rupture avec le conseil de longue date selon lequel limiter les voyages ne ralentirait pas le virus mais nuirait aux économies et retarderait le traitement médical.

L’OMS avait déjà commencé à adoucir cette position au moment où Bremberg a remis la liste. En avril, l’organisation a appelé à «des restrictions appropriées et proportionnées» sur les voyages nationaux et internationaux.

Mais Tedros a interprété la demande comme exigeant qu’il s’excuse auprès de Trump et dise que le président avait raison de restreindre les voyages depuis la Chine, selon des responsables de la santé publique et des diplomates qui lui ont parlé. Tedros craignait d’être entraîné dans la campagne présidentielle américaine, où les restrictions de voyage étaient un cri de ralliement pour la campagne Trump.

Gostin, qui convient que l’OMS devrait étudier et revoir ses directives de voyage, a déclaré qu’il était inapproprié pour les États-Unis d’essayer de renforcer le changement. Il a dit que la liste sentait la politique, pas une bonne politique de santé.

«Tout était question de mon pays, de ma politique, de mes élections», a-t-il déclaré.

Le quatrième point de la liste demandait à l’OMS d’envoyer une équipe à Taiwan pour étudier le succès de sa riposte à la pandémie. Taïwan n’est pas membre de l’organisation de la santé et Pékin, qui revendique l’île autonome comme la sienne, exerce une pression énorme pour empêcher l’OMS de s’engager avec le gouvernement de Taiwan.

Les demandes des États-Unis ont également appelé l’OMS à présélectionner les médicaments et les vaccins contre les coronavirus pour une utilisation dans le monde entier une fois qu’ils ont été autorisés par les principaux régulateurs aux États-Unis, au Canada, en Europe ou au Japon. Cela pourrait aider à accélérer les traitements importants, mais cela aurait également pu être considéré comme permettant aux États-Unis d’influencer la politique d’approbation des médicaments de l’organisation de la santé.

L’administration Trump a également demandé à Tedros de veiller à ce que des pays comme les États-Unis qui contribuent fortement à l’OMS soient représentés proportionnellement dans le personnel de l’organisation. Et il a demandé le soutien des changements proposés par le Groupe des 7 – États-Unis, Allemagne, Japon, France, Grande-Bretagne, Canada et Italie. Cette demande est sans objet, car la proposition du G-7 a été intégrée à des efforts de révision plus importants.

Au moment où Bremberg et Tedros se sont rencontrés à Genève, cependant, le terrain politique avait changé à Washington.

Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche, pensait que les négociations avec Tedros étaient loin. Même s’ils réussissaient, a-t-il soutenu, ils prendraient trop de temps et ne rapporteraient pas assez, a rappelé un haut responsable de l’administration.

Trump avait déjà prévu une conférence de presse critiquant la Chine. Peu de temps avant l’événement, le conseiller à la sécurité nationale du président, Robert O’Brien, a rejoint Meadows, le secrétaire d’État Mike Pompeo et Boehler dans le bureau de Meadows dans l’aile ouest, selon le responsable. De cette réunion a émergé un plan: Trump retirerait le pays de l’OMS.

Trump a accepté et a ajouté l’annonce à la conférence de presse. Il avait fait quelque chose de similaire en 2018, annonçant qu’il quittait un pacte postal des Nations Unies, pour se renverser après avoir remporté des concessions.

Tedros n’a montré aucun appétit pour de telles transactions. Il a déclaré à ses collègues qu’il se sentait enfermé, coincé entre la Chine et les États-Unis. S’adressant aux journalistes peu de temps après l’annonce de Trump, Tedros a déclaré que le partenariat américain avait servi l’humanité pendant des décennies.

«Cela a fait une grande différence dans le domaine de la santé publique dans le monde entier», a-t-il déclaré. «L’OMS souhaite que cette collaboration se poursuive.»

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

