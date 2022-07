Trump a dit “beaucoup de choses qui se sont avérées vraies”, dit Liz Truss

L’ancien président américain Donald Trump a dit beaucoup de choses qui “se sont avérées vraies”, a déclaré la candidate à la direction des conservateurs, Liz Truss, alors qu’elle promettait de durcir le ton avec la Chine.

La ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’elle souhaitait que le groupe G7 des principales démocraties soit transformé en une “Otan économique” qui puisse mieux se défendre contre l’influence chinoise dans le monde.

Mme Truss – favorite pour être le prochain Premier ministre alors qu’elle rivalise avec Rishi Sunak pour le leadership – avait exposé ses références en tant que faucon sur la Chine et la Russie dans une interview avec L’Atlantique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été prouvé à Trump que la Chine avait “volé le déjeuner de l’Amérique”, Truss a répondu: “Il y a beaucoup de choses que Trump a dites qui se sont avérées vraies.”

Le ministre des Affaires étrangères a ensuite ajouté : “Il y a aussi des choses qu’il a dites qui ne se sont pas avérées vraies.”

Interrogé sur la perspective que Trump se présente à nouveau à la présidence en 2024, Truss a déclaré que c’était “l’affaire du peuple américain qu’il élit comme président”.

Le chef de file a également déclaré L’Atlantique que l’Occident avait été trop lent à défier la Chine et la Russie parce que les dirigeants accordaient la priorité au libre-échange.

“Nous n’avons pas réfléchi à toutes ces choses, car nous tenions la liberté pour acquise”, a-t-elle déclaré dans une interview refaite avec le magazine américain de mai.

Mme Truss a également critiqué les Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour être trop ouvertes aux régimes autoritaires. “Cela signifie consciemment que l’ONU et l’OMC n’ont pas travaillé pour contester ce comportement”, a-t-elle déclaré.

Appelant à un G7 et à une OTAN renforcés, elle a ajouté : “C’est pourquoi nous devons vraiment nous appuyer sur ces groupements, ces partenariats – des coalitions de volontaires, si vous voulez – pour faire avancer les choses”.

Elle a également critiqué l’Allemagne et la France pour avoir organisé les soi-disant accords de Minsk entre l’Ukraine et les séparatistes soutenus par Moscou après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

« Nous aurions dû être là », dit-elle. « Le Royaume-Uni est le plus gros dépensier européen de l’OTAN. Les États-Unis sont la principale force de l’OTAN. Le Royaume-Uni et les États-Unis auraient dû être impliqués, et nous n’allons pas refaire cette erreur. »

Mme Truss a affirmé que son expérience en tant que ministre des Affaires étrangères montre qu’elle “fait avancer les choses”.

Elle a cité le différend en cours et non résolu sur le protocole d’Irlande du Nord comme un exemple de sa livraison – malgré son échec à parvenir à un accord avec l’UE après plusieurs mois de négociations.

Elle a juré jeudi de « bulldozer » à travers « la bureaucratie gouvernementale sans fin » si elle devenait Premier ministre et ne « prendrait pas non pour une réponse ».

Lorsqu’on lui a demandé comment elle confronterait le Trésor avec son plan controversé de réductions d’impôts immédiates, l’espoir de la direction conservatrice a déclaré aux journalistes: “Ce que je ferais et je l’ai fait en tant que secrétaire aux Affaires étrangères, je l’ai fait en tant que secrétaire au Commerce, c’est que je ‘ J’ai passé au bulldozer les blocages.

«Je fais des choses, que ce soit le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, que ce soit les dizaines d’accords commerciaux, que ce soit le régime de sanctions contre la Russie … parce que je ne prends pas non pour une réponse et j’entre et je me bats pour ce qui est droit.”