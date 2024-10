Trump a dit à Netanyahu de mettre fin à la guerre – médias israéliens – RT World News

L’ancien président américain souhaiterait que la guerre entre Israël et le Hamas soit terminée d’ici le jour de son investiture.

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il souhaitait que la guerre à Gaza cesse avant de prendre ses fonctions en janvier, en supposant qu’il remporte l’élection présidentielle de la semaine prochaine, a rapporté mercredi le Times of Israel.

Trump a fait cette demande à Netanyahu lorsque les deux hommes se sont rencontrés dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago en Floride en juillet, a rapporté le site d’information israélien, citant « un ancien responsable de l’administration Trump et un responsable israélien. »

Quatre mois avant la réunion, Trump a déclaré au journal Israel Hayom : « Tu dois finir ta guerre » appelant à la destruction de maisons civiles à Gaza « une très mauvaise image pour le monde. » Trump, qui vante souvent ses relations étroites avec Netanyahu et son soutien à Israël, a déclaré une semaine avant la réunion qu’Israël devrait mettre fin à la guerre « rapidement… parce qu’ils sont décimés avec ça [negative] publicité. »

Les responsables qui ont parlé au Times of Israel ont souligné que Trump n’avait pas défini ce qu’il considérerait comme une fin du conflit, la source américaine affirmant que le républicain pourrait très bien soutenir « résiduel » activité des Forces de défense israéliennes (FDI) à Gaza.

Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises que Tsahal continuerait à mener la guerre jusqu’à ce qu’elle obtienne un résultat. « victoire totale » sur le Hamas, et qu’Israël maintiendra « contrôle de sécurité total » sur la bande ensuite.

S’adressant aux législateurs de son parti, le Likoud, plus tôt cette semaine, Netanyahu a déclaré qu’il « Je ne peux pas être d’accord » à l’exigence du Hamas que l’armée israélienne se retire de Gaza en échange de la libération de la centaine d’otages toujours détenus par les militants palestiniens.

Toute victoire avant l’inauguration, a déclaré le responsable américain, doit inclure la libération de ces otages.

Ce qui complique encore les choses est le fait que les partenaires de la coalition dure de Netanyahu ont signalé à plusieurs reprises depuis octobre dernier qu’ils se retireraient du gouvernement – ​​mettant à mal la carrière politique de Netanyahu – au premier signe d’un cessez-le-feu avec le Hamas.

« Il existe des contraintes politiques internes pour mettre fin rapidement à la guerre. » » a déclaré un responsable de la sécurité israélienne au Times of Israel au début du mois, faisant apparemment référence à cette possibilité.

Malgré sa position pro-israélienne, Trump a fait une percée auprès des électeurs arabo-américains en promettant de mettre fin aux combats à Gaza et au Liban. Mercredi, dans une publication sur les réseaux sociaux destinée aux Libano-Américains, Trump a déclaré que le conflit dans leur pays était «causé par Kamala Harris et Joe Biden», et a dit qu’il veillerait « Vos amis et votre famille au Liban… vivent dans la paix, la prospérité et l’harmonie avec leurs voisins. »