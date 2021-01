Avant de perdre l’élection contre le président élu Joe Biden, le président Donald Trump a pointé du doigt Jared Kushner et a déclaré que ce serait la faute de son gendre si le 3 novembre ne se passait pas bien.

‘Tu me tue! Tout cela est! Nous avons tous ces foutus cas », a crié Trump à Kushner en août. «Je vais perdre. Et ce sera de votre faute à cause des tests.

Jeudi, le New York Times a publié un aperçu des coulisses de la réponse politisée de Trump au coronavirus – qu’il a critiqué à propos de trop de tests, parce que les chiffres lui donnaient une mauvaise image – tout en rejetant les chiffres de son sondeur selon lesquels sa base le ferait fait, embrassez le port de masque.

Le président Donald Trump (à gauche), de retour à la Maison Blanche jeudi avec la première dame Melania Trump (à droite), a pointé du doigt Jared Kushner et il y a trop de tests de coronavirus prédisant qu’il perdrait l’élection, a rapporté le New York Times

DANS LA MAISON DE CHIEN: Le président Donald Trump a déclaré à Jared Kushner que ce serait la faute de son gendre s’il perdait sa réélection alors que Kushner avait mis en place certains des tests COVID-19. Le président voulait que moins d’Américains soient testés parce que les chiffres élevés le faisaient mal paraître

Le Times a rapporté que le chef d’état-major de la Maison Blanche Mark Meadows (à gauche) et le conseiller Stephen Miller (à droite) ont tous deux déclaré au président Donald Trump qu’un mandat de masque ne fonctionnerait pas bien avec sa base, alors que le président tentait de lutter contre la pandémie de coronavirus en une année électorale

Les reportages du Times indiquent clairement que la réponse à la pandémie de Trump était examinée à travers une lentille politique, les élections du 3 novembre toujours en vue.

Le journal se souvient de la réunion du bureau ovale du 19 août où Trump a déchiré Kushner parce que les tests américains étaient trop répandus.

«Je veux faire ce que fait le Mexique», a déclaré Trump. «Ils ne vous font pas de test jusqu’à ce que vous arriviez aux urgences et que vous vomissiez.

Le journal a également rapporté que le principal sondeur de Trump, Tony Fabrizio, avait présenté au président des chiffres montrant que ses partisans accepteraient le port de masque.

Mais l’intestin politique de Trump a dit le contraire.

Il a également été influencé par des collaborateurs clés, notamment le chef d’état-major Mark Meadows, qui en tant que membre du Congrès a dirigé le Freedom Caucus de droite, et Stephen Miller.

«La base va se révolter», a déclaré Meadows, selon le reportage du Times.

Les sondages de Fabrizio avaient révélé que les électeurs de Trump étaient plus préoccupés par la maladie que par l’impact de la pandémie sur la situation économique.

Hope Hicks, l’un des principaux conseillers, et Kushner, ont envisagé d’adopter le tissage de masques comme une « évidence », car cela pourrait arrêter la propagation et aider à rouvrir les entreprises.

Trump ne pensait pas que sa base signerait jamais quoi que ce soit qui limiterait la liberté des gens.

«Je ne fais pas de mandat de masque», a déclaré Trump.

Non seulement Trump n’a pas fait pression pour des mandats de masque, mais il s’est moqué de Biden pour son port de masque.

Les partisans de Trump en ont fait un insigne de fierté en s’associant aux rassemblements du président le visage nu.

Pendant ce temps, des électeurs modérés et même républicains ont afflué à Biden.

« Faire des masques un problème de guerre culturelle était la chose la plus stupide qu’on puisse imaginer », a déclaré un ancien conseiller principal de Trump au Times.

En interne, les membres de l’équipe de Trump étaient contrariés par le sentiment anti-masque.

Le Times a rapporté que le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, demanderait aux invités sans masque lors des fêtes de Noël de la Maison Blanche de se tenir à l’écart de lui.

Le Dr Anthony Fauci et le Dr Robert Redfield étaient réticents à se présenter à la Maison Blanche pour des réunions en raison du dédain guidé par Trump pour la distanciation sociale et le masquage.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar (à droite), a demandé aux invités démasqués de la fête de Noël de s’éloigner de lui pendant que les Drs. Deborah Birx (à gauche) et Anthony Fauci (au centre à droite) étaient dans un pacte avec d’autres professionnels de la santé de haut niveau au cas où Trump licencierait l’un d’entre eux

Le Times a également révélé que Fauci, Redfield, le Dr Deborah Birx et le Dr Stephen Hahn avaient tous conclu un pacte selon lequel ils seraient solidaires si l’un d’eux était renvoyé pour s’être tenu à ses armes.

L’étranger dans tout cela était le Dr Scott Atlas, professeur de neuroradiologie à Standord – qui n’est pas un expert en maladies infectieuses – que Trump a amené. Atlas était déjà apparu sur Fox News Channel.

Le journal raconte une scène dans laquelle Atlas et Birx sont entrés en jeu, quand Atlas a déclaré qu’il était parfaitement sûr pour les collèges et les universités de reprendre.

Birx a crié à Atlas, lui demandant s’il comprenait la propagation asymptomatique – et que les étudiants pouvaient transmettre le virus à davantage de personnes à risque.

«Votre stratégie va littéralement nous coûter la vie», a-t-elle déclaré, selon le Times.

L’un des meilleurs casse-tête du rapport était de savoir d’où venait exactement Atlas.

Certains assistants pensaient qu’il avait été découvert par l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, d’autres vieux le journal que le chef du personnel de Trump, John McEntee, 30 ans, avait recherché sur Google un médecin favorable à Trump.