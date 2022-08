Trump a demandé à un assistant pourquoi ses généraux ne pouvaient pas être comme ceux d’Hitler, selon un livre

“Je suis convaincu que vous avez causé un tort considérable et irréparable à mon pays”, a écrit le général dans la lettre, qui n’a pas été révélée auparavant et a été publiée dans son intégralité par The New Yorker. Le général Milley a écrit que M. Trump n’avait pas honoré ceux qui avaient combattu le fascisme et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’ancien président reste une force puissante dans la politique républicaine.

“Il est maintenant évident pour moi que vous ne comprenez pas cet ordre mondial”, a écrit le général Milley. « Vous ne comprenez pas ce qu’était la guerre. En fait, vous souscrivez à bon nombre des principes contre lesquels nous nous sommes battus. Et je ne peux pas être partie à cela.

Pourtant, le général Milley a finalement décidé de rester en fonction afin de s’assurer que l’armée puisse servir de rempart contre un président de plus en plus incontrôlable, selon les auteurs du livre.

“” Je vais juste le combattre “”, a déclaré le général Milley à son état-major, selon l’extrait du New Yorker. «Le défi, selon lui, était d’empêcher Trump de faire plus de dégâts, tout en agissant d’une manière conforme à son obligation d’exécuter les ordres de son commandant en chef. “S’ils veulent me passer en cour martiale ou me mettre en prison, allez-y.”

En plus des révélations sur le général Milley, l’extrait du livre révèle de nouveaux détails sur les interactions de M. Trump avec ses hauts responsables de l’armée et de la sécurité nationale, et documente les efforts spectaculaires des plus hauts collaborateurs de l’ancien président pour prévenir une crise nationale ou internationale dans les semaines. après que M. Trump ait perdu sa candidature à la réélection.

À l’été 2017, révèle l’extrait du livre, M. Trump est revenu du défilé du 14 juillet à Paris et a dit à M. Kelly qu’il voulait l’un des siens. Mais le président a dit à M. Kelly : « Écoutez, je ne veux pas de blessés dans le défilé. Cela ne semble pas bon pour moi », écrivent les auteurs.