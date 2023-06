Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a décrit un « plan d’attaque » conçu par le Pentagone et a partagé une carte militaire classifiée avec un membre de son comité d’action politique qui n’avait pas d’habilitation de sécurité, comme le montre l’acte d’accusation en 37 chefs d’accusation contre l’ancien président.

L’acte d’accusation, descellé vendredi après-midi, découle de la prétendue rétention illégale par M. Trump de centaines de documents dans sa résidence de Floride, Mar-a-Lago.

L’assistant de Trump, Walt Nauta, a également été inculpé après avoir été repéré sur des images de surveillance déplaçant des boîtes sur la propriété. L’ex-président est accusé d’avoir déplacé des documents classifiés de la Maison Blanche à la fin de sa présidence alors qu’il n’en avait pas le droit.

M. Trump a montré des documents classifiés à d’autres deux fois en 2021, indique le dossier légal.

Selon le accusation« En juillet 2021, au Trump National Golf Club de Bedminster, New Jersey (« The Bedminster Club »), lors d’une réunion enregistrée sur support audio avec un écrivain, un éditeur et deux membres de son équipe, dont aucun ne possédait de titre de sécurité autorisation, TRUMP a montré et décrit un « plan d’attaque » qui, selon TRUMP, avait été préparé pour lui par le ministère de la Défense et un haut responsable militaire ».

« TRUMP a dit aux individus que le plan était » hautement confidentiel « et » secret « . TRUMP a également déclaré: « En tant que président, j’aurais pu le déclassifier » et « Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c’est toujours un secret » », indique le dossier.

« En août ou septembre 2021, au Bedminster Club, TRUMP a montré à un représentant de son comité d’action politique qui ne possédait pas d’habilitation de sécurité une carte classifiée liée à une opération militaire et a dit au représentant qu’il ne devrait pas la montrer au représentant et que le représentant ne doit pas s’approcher trop près », accusation déclare également.

Photo de boîtes à documents dans la résidence Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump publiée par le ministère américain de la Justice dans le cadre de l’acte d’accusation (Ministère de la Justice des États-Unis)

Le dossier légal note que Mar-a-Lago n’a pas été approuvé pour le stockage de documents classifiés, mais M. Trump a quand même « stocké ses boîtes contenant des documents classifiés à divers endroits du Mar-a-Lago Club, y compris dans une salle de bal, une salle de bain et douche, un espace bureau, sa chambre, et un débarras ».

L’acte d’accusation de 49 pages comprend 37 chefs d’accusation contre M. Trump et M. Nauta, un ancien sous-officier de la marine américaine qui a quitté son poste au gouvernement pour travailler pour M. Trump à la fin de son mandat à la Maison Blanche.

Une transcription de la bande de 2021 a été révélée par CNN vendredi matin, quelques heures après l’annonce de l’inculpation de M. Trump.

Dans la bande, rapportée pour la première fois la semaine dernière, il faisait spécifiquement référence à un document classifié du ministère de la Défense concernant une attaque contre l’Iran, selon la transcription.

C’était signalé la semaine dernière, les procureurs avaient acheté l’enregistrement audio, qui a été réalisé en 2021 au complexe de Bedminster de M. Trump, dans le New Jersey, avec deux personnes travaillant sur l’autobiographie du dernier chef de cabinet de la Maison Blanche de M. Trump, Mark Meadows, en plus des aides de l’ancien président , comme Marco Martin, chargé de communication.

La transcription implique que M. Trump montre le document dont il parle pendant la conversation.

CNN a rapporté que plusieurs sources ont déclaré que le son de l’enregistrement comprenait le bruissement de papiers, indiquant que M. Trump avait peut-être déplacé le document. Mais il n’est pas clair s’il s’agissait du document concernant l’Iran.

« Secret. Il s’agit d’informations secrètes. Regardez, regardez ça », a déclaré M. Trump. « Cela a été fait par l’armée et m’a été donné. »

À l’époque, M. Trump se plaignait du président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley. La rencontre a eu lieu peu de temps après un article publié par Le new yorker a expliqué comment le général Milley a dit aux chefs d’état-major au cours des derniers jours du mandat de M. Trump de s’assurer que le président de l’époque ne donnait aucun ordre illégal et que le général Milley devait être informé en cas de problème.

« Eh bien, avec Milley – euh, laissez-moi voir ça, je vais vous montrer un exemple. Il a dit que je voulais attaquer l’Iran. N’est-ce pas incroyable? J’ai une grosse pile de papiers, ce truc vient d’arriver. Regarder. C’était lui », a déclaré M. Trump, selon la transcription. «Ils m’ont présenté ceci – c’est officieux, mais – ils m’ont présenté ceci. C’était lui. C’était le ministère de la Défense et lui. Nous en avons regardé quelques-uns. C’était lui. Ce n’est pas moi qui l’ai fait, c’est lui.

«Toutes sortes de choses – des pages longues, regardez. Attendez une minute, voyons ici. Je viens de découvrir, n’est-ce pas incroyable ? Cela gagne totalement mon cas, vous savez. Sauf que c’est comme, hautement confidentiel. Secret. Il s’agit d’informations secrètes. Regardez, regardez ça », a ajouté M. Trump.

« Secret » et « confidentiel » sont tous deux des degrés d’informations classifiées.

L’avocat spécial Jack Smith a mené l’enquête fédérale sur le traitement par M. Trump d’informations classifiées et son obstruction à l’enquête. L’avocat de M. Trump a déclaré que le 45e président avait été convoqué par le ministère de la Justice pour comparaître devant le tribunal mardi à Miami.

M. Smith enquête également sur les tentatives de M. Trump d’annuler les élections de 2020. M. Smith a été nommé en novembre pour diriger les documents du ministère de la Justice et les enquêtes électorales par le procureur général Merrick Garland.