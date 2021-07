Trump a déclaré que le «fuite» de l’histoire de son séjour dans le bunker de la Maison Blanche devrait être «inculpé de trahison et EXÉCUTÉ», selon le livre

DONALD Trump a déclaré que quiconque avait divulgué des informations sur son séjour dans le bunker de la Maison Blanche lors de manifestations contre l’injustice raciale l’année dernière aurait dû être « exécuté », selon un nouveau livre.

Trump aurait déclaré à un certain nombre de conseillers que la fuite équivalait à un acte de trahison et a demandé que l’individu responsable soit détenu et inculpé, selon le journaliste du Wall Street Journal Michael Bender.

Un nouveau livre affirme que Trump a appelé à ce qu’un « fuyant » soit accusé de trahison et exécuté Crédit : AFP

Trump a été transféré dans le bunker pendant moins d’une heure lors de la manifestation du BLM en mai 2020 Crédit : Getty

Bender fait ces affirmations dans son nouveau livre, « Franchement, nous avons gagné cette élection »: l’histoire intérieure de comment Trump a perdu, qui a été publié mardi.

L’ancien président Trump, son épouse Melania et leur fils Baron ont tous été emmenés dans le bunker présidentiel sous la Maison Blanche en mai 2020 après que des manifestations contre l’injustice raciale dans la capitale nationale ont dégénéré en violence.

Les troubles ont été stimulés par le meurtre par la police de George Floyd dans le Minnesota, décédé à bout de souffle sous le genou de l’officier Derek Chauvin pendant plus de neuf minutes lors d’une arrestation.

Trump aurait été emmené dans le bunker sous l’aile est alors que la police s’efforçait d’éliminer une foule hostile rassemblée sur Lafayette Square.

« Trump fulmine à cause d’une fuite »

Dans les jours qui ont suivi, Bender affirme que Trump a tenu une réunion tendue avec les meilleurs conseillers militaires, des forces de l’ordre et de l’aile ouest, au cours de laquelle il a fulminé à propos de la fuite.

« Trump a débordé sur l’histoire du bunker dès qu’ils sont arrivés et leur a crié de fumer celui qui l’avait divulgué », écrit Bender. « C’était le plus bouleversé que certains assistants aient jamais vu le président.

« Quiconque a fait cela, il devrait être accusé de trahison ! » Trump a crié. ‘Ils devraient être exécutés !' »

Trump aurait tenu une réunion tendue avec les meilleurs conseillers militaires, des forces de l’ordre et de l’aile ouest, au cours de laquelle il s’est énervé contre la fuite. Crédit : Getty

Mark Meadows, le chef de cabinet de Trump, a tenté de calmer le président, tandis que d’autres collaborateurs ont évité d’établir un contact visuel avec lui, selon le livre.

« Je suis dessus. Nous allons découvrir qui l’a fait », aurait cherché à assurer Meadows à Trump.

Trump a continué à s’envenimer pendant plusieurs jours, selon Bender.

Au fur et à mesure que sa rage se développait, il aurait grillé Meadows à plusieurs reprises, lui demandant « s’il avait trouvé le leaker ».

« Il n’a jamais dit ça »

Meadows serait devenu « obsédé » par l’identification de la source de la fuite, tandis que d’autres collaborateurs ont interprété la rage apparente de Trump sur la question comme le signe d’un « président en panique », conteste Bender.

La porte-parole en chef de Trump, Liz Harrington, a catégoriquement démenti les allégations formulées dans le livre de Bender dans une déclaration à CNN.

« [Trump] Je n’ai jamais dit cela ni suggéré à personne », a-t-elle simplement déclaré.

Le bunker où Trump a été emmené est vu ci-dessus

Les rapports de l’époque suggéraient que Trump était dans le bunker pendant un peu moins d’une heure avant d’être emmené à l’étage.

Trump lui-même a également minimisé la visite du bunker dans une interview avec Fox à l’époque, insistant sur le fait qu’il était descendu pour inspecter le refuge présidentiel, pas pour s’y cacher.

« J’étais là-bas pendant une très courte période de temps », a déclaré Trump. « Ils ont dit que ce serait le bon moment pour descendre et jeter un coup d’œil parce que peut-être qu’un jour vous en aurez besoin. »

Il a ajouté qu’il avait déjà visité le bunker « deux fois et demie » pour diverses « choses » liées aux inspections.

Un porte-parole de Trump a nié les affirmations faites dans le livre Crédit : Getty

Trump avait déjà appelé à des accusations de trahison

Ce n’est pas la première fois que Trump est accusé ou appelé publiquement à ce que ses opposants présumés soient accusés de trahison.

En mai 2019, il a indiqué qu’il pensait que les enquêteurs fédéraux enquêtant sur les liens présumés de sa campagne avec la Russie lors du vote de 2016 avaient commis une trahison et devraient être mis à mort.

« Monsieur, la Constitution dit que la trahison est passible de la peine de mort. Vous avez accusé vos adversaires de trahison. Qui accusez-vous spécifiquement de trahison ? » Trump a été interrogé par Peter Alexander de NBC lors d’un événement à la Maison Blanche.

« Eh bien, je pense qu’un certain nombre de personnes [in the FBI] ont tenté en vain de faire tomber la mauvaise personne », a répondu Trump, désignant l’ancien directeur du FBI James Comey, entre autres.

Des mois plus tard, en septembre de la même année, Trump a insisté pour que le président du comité du renseignement de l’époque, Adam Schiff, soit arrêté pour trahison.

L’accusation est intervenue alors que Schiff menait une enquête de destitution sur les efforts de Trump pour renforcer le gouvernement ukrainien afin de chercher de la saleté sur les Bidens.

« Le représentant Adam Schiff a inventé illégalement une déclaration FAUX et terrible, a prétendu qu’il s’agissait de la mienne comme étant la partie la plus importante de mon appel au président ukrainien, et l’a lu à haute voix au Congrès et au peuple américain », a tweeté Trump.

« Cela n’avait AUCUN rapport avec ce que j’ai dit lors de l’appel. Arrestation pour trahison ? »