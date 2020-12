Le président Donald Trump a déclaré aux conseillers qu’il refuserait de quitter la Maison Blanche le jour de l’inauguration et qu’il a lancé une énorme « crise de colère » après sa perte électorale, selon un nouveau rapport.

Cela fait six semaines que Trump a perdu l’élection et cette semaine, le collège électoral a confirmé que Joe Biden était le vainqueur de la course présidentielle controversée.

Trump a intenté une série de poursuites judiciaires pour annuler le résultat des élections et est allé sur Twitter pour dénoncer la fraude électorale dans le but de rester au pouvoir.

Trump aurait accepté en privé qu’il avait perdu l’élection le mois dernier, mais s’est depuis inversé, sous l’impulsion de conseillers comme Rudy Giuliani et Jenna Ellis.

À un moment donné, il a déclaré aux conseillers qu’il refuserait de quitter la Maison Blanche le 20 janvier, mais qu’il a depuis été écarté de ce plan, bien que certains pensent qu’il pourrait essayer de rester sur place, selon CNN.

«Il lance une crise de colère. Il va partir. Il ne fait que s’en prendre », a déclaré un conseiller au point de vente.

Le président Donald Trump a déclaré aux conseillers qu’il refuserait de quitter la Maison Blanche le jour de l’inauguration et qu’il a lancé une énorme « crise de colère » après sa perte électorale, selon un nouveau rapport. Trump photographié le 12 décembre

Trump passerait maintenant ses journées à réfléchir à l’élection perdue, à tracer des moyens de la contester et à se venger des républicains qui, selon lui, se sont retournés contre lui, les animateurs et dirigeants de Fox News, les membres du Congrès et les membres du cabinet.

« Il a été nourri tellement de désinformation que je pense qu’il pense en fait que cette chose lui a été volée », a déclaré un conseiller de Trump à propos du président.

Quelques heures après que le collège électoral a annoncé que Biden avait assuré l’élection, Trump a annoncé que le procureur général William Barr quitterait ses fonctions.

Son éviction est survenue après qu’il est apparu que Barr avait travaillé pour empêcher qu’une enquête fédérale sur les finances de Hunter Biden ne devienne publique avant les élections.

Mardi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a reconnu Biden comme président élu pour la première fois, signe que les républicains ont concédé.

Tôt mardi, juste après minuit, Trump a partagé une histoire de DailyMail.com sur les loyalistes de Trump en colère contre McConnell après avoir félicité Biden.

Trump a tweeté l’histoire en écrivant: « Mitch, 75000000 VOTES, un record pour un président en exercice (de beaucoup). Trop tôt pour abandonner. Le Parti républicain doit enfin apprendre à se battre. Les gens sont en colère!

Cela fait six semaines que Trump a perdu l’élection et cette semaine, le collège électoral a confirmé que Joe Biden était le vainqueur de la course présidentielle controversée. Biden photographié en train de regarder sa montre lors d’un discours mardi

Trump a également envisagé de pardonner plus de deux douzaines de personnes proches de lui, y compris des associés et des alliés, qui, selon lui, pourraient être ciblés pour des raisons politiques.

Le personnel de Trump aurait créé une feuille de calcul pour suivre toutes les demandes de pardon ou de commutations adressées à ses collaborateurs.

«C’est devenu fou. Il y a beaucoup d’activité », a déclaré une personne familière avec la demande de pardon de Trump.

Les pétitionnaires ont approché le directeur de la Maison Blanche pour obtenir des pardons, appelant ou envoyant un e-mail au conseiller principal Jared Kushner, au chef de cabinet Mark Meadows ou à l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone.

« Tout le monde a supposé qu’il n’y avait pas de processus formel et qu’ils devraient contacter directement l’administration », a déclaré la source.

Mardi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a reconnu Biden comme président élu pour la première fois, signe que les républicains ont concédé. Trump a tweeté en réponse: « Mitch, 75 millions de VOTES, un record pour un président en exercice (de beaucoup). Trop tôt pour abandonner. Le Parti républicain doit enfin apprendre à se battre. Les gens sont en colère!

« Tout le monde espère avoir un ami d’un ami d’un ami d’un cousin qui, espère-t-il, les amènera à lire leur courrier électronique », a ajouté la source.

Cette semaine, Alice Johnson et Duke Tanner, dont les peines de prison ont été commuées par Trump, étaient à la Maison Blanche cette semaine pour demander des actes de clémence supplémentaires, selon Tanner partagé dans un tweet.

Une personne travaillant pour le compte des clients demandant des pardons a déclaré qu’elle espérait que leur loyauté envers Trump au cours des quatre dernières années porterait désormais ses fruits.

Le mois dernier, Trump a pardonné à Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, tous les crimes qu’il aurait pu commettre dans le cadre de l’enquête de deux ans de Robert Mueller sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

Il pourrait également envisager de faire preuve de clémence pour Allen Weisselberg, le directeur financier de l’organisation Trump, qui a été sous l’œil des enquêteurs pour son rôle dans les paiements silencieux.

Les responsables ont déclaré qu’un pardon préventif pour Trump lui-même n’avait pas été exclu.

Trump a également envisagé de pardonner plus de deux douzaines de personnes proches de lui, y compris des associés et des alliés, qui, selon lui, pourraient être ciblés pour des raisons politiques. Le mois dernier, Trump a gracié Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale

Trump pourrait également envisager de faire preuve de clémence pour Allen Weisselberg, le directeur financier de l’organisation Trump, qui a été sous l’œil des enquêteurs pour son rôle dans les paiements silencieux.

La loyauté a été un enjeu majeur dans le bureau ovale au cours des six dernières semaines depuis l’élection.

Une personne qui parlait régulièrement à Trump mais qui l’avait légèrement encouragé à adoucir sa position post-électorale a déclaré que CNN Trump ne répondait plus à ses appels et qu’il n’avait plus entendu parler du président depuis des semaines.

Plusieurs des alliés proches de Trump l’auraient exhorté à ne plus se présenter aux élections et à planifier plutôt son avenir après la fin de son mandat et à planifier une course potentielle en 2024.

Trump a déclaré à son personnel qu’il ne souhaitait pas discuter de la question de savoir s’il assistera ou non à l’assermentation de Biden et mettra fin à toute discussion sur le départ de ses fonctions, ont déclaré plusieurs personnes familières avec les discussions.