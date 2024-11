Trump a déclaré au dictateur turc qu’il pourrait envahir la Syrie. Des dizaines de civils sont morts. – Mère Jones

Luttez contre la désinformation : inscrivez-vous gratuitement Mère Jones au quotidien newsletter et suivez l’actualité qui compte.

Alors que Donald Trump fait campagne pour devenir un dictateur pour un jour, il demande: « Êtes-vous dans une meilleure situation maintenant que lorsque j’étais président ? Excellente question ! Pour y répondre, notre série Trump Files se penche sur les événements consécutifs au mandat du 45e président que les Américains auraient pu oublier – ou souhaiteraient avoir oubliés.

Il y a cinq ansa déclaré Donald Trump au président turc Recep Tayyip Erdogan aller aller de l’avant et envahir la Syrie – une capitulation inattendue face à la pression personnelle de l’homme fort turc qui a bouleversé la politique américaine, autorisant les attaques turques contre des combattants kurdes considérés comme de fidèles alliés des États-Unis.

Le feu vert de Trump à Erdogan lors d’un appel téléphonique du 6 octobre 2019 a contraint les troupes américaines en Syrie à se dépêcher fuir depuis des postes près de la frontière turque et a choqué Washington, dessin biparti condamnation de la décision du président.

Les troupes turques qui ont envahi ont fait preuve d’un « mépris honteux pour la vie civile, se livrant à de graves violations et à des crimes de guerre, notamment des exécutions sommaires et des attaques illégales qui ont tué et blessé des civils », a déclaré Amnesty International. chargé. Reportages d’actualité dit au moins 70 civils ont été tués tandis que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par l’invasion.

L’autorisation d’envahir était l’une des différentes façons que Trump a aidé Erdogan pendant son mandat. Trump est intervenu auprès du ministère de la Justice pour aider une banque nationale turque, Halkbank, accusée d’avoir aidé l’Iran à échapper aux sanctions américaines. Procureurs avoir argumenté la banque a contribué à financer le programme d’armes nucléaires de l’Iran. L’affaire contre la banque impliquait les alliés d’Erdogan, qui avaient autorisé le plan d’évasion des sanctions, témoin dans l’affaire. dit. Sous la pression personnelle d’Erdogan, Trump aussi pressé ses conseillers, y compris des responsables du DOJ, d’abandonner les poursuites contre la banque construite par les procureurs du district sud de New York, selon à comptes d’anciens responsables de l’administration Trump.

Geoffrey Berman, à l’époque procureur américain à Manhattan, plus tard dit dans un livre qu’il a reçu des pressions de la part du procureur général par intérim Matthew Whitaker en 2018 et que le successeur de Whitaker, Bill Barr, l’a pressé de régler l’affaire à des conditions favorables à Halkbank. Berman a accusé Barr de l’avoir exhorté à accorder l’immunité aux responsables turcs ayant des liens avec Erdogan et a suggéré de cacher ces accords à un tribunal fédéral – une mesure que Berman a déclaré serait illégale. Berman et Barr n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Curieusement, l’invasion de la Syrie par la Turquie a causé des problèmes à Halkbank. Les critiques auxquelles Trump a fait face pour avoir autorisé l’invasion d’Erdogan ont semblé embarrasser le président américain. Il a répondu en tentant de faire marche arrière. Dans un bizarre lettre publiqueil a menacé de « détruire » l’économie turque. « Ne soyez pas un dur à cuire », a écrit Trump. Au cours de cette dispute, Trump et ses conseillers, dont Barr, ont abandonné leur opposition à l’inculpation de Halkbank. Berman plus tard raconté que la « dispute » entre Trump et Erdogan a abouti à un « feu vert pour inculper Halkbank ». Et nous l’avons fait en 24 heures.

L’approbation par Trump de l’invasion de la Syrie par la Turquie et sa réaction aux critiques qu’elle a suscitées ont reçu une attention limitée au cours de la campagne de 2024. Mais cela met en lumière plusieurs des faiblesses de Trump dans la gestion de la politique étrangère américaine.

Bien qu’il se présente comme un négociateur efficace, Trump, au pouvoir, s’est toujours adapté autocratesoffrant des concessions sans obtenir d’avantages concomitants, ont déclaré d’anciens collaborateurs. « Il interférerait dans le processus gouvernemental normal pour faire quelque chose en faveur d’un dirigeant étranger », a déclaré John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump. Fois en 2020. « En prévision de quoi ? En attendant une autre faveur de cette personne plus tard.

Boulonner a écrit dans un livre dans lequel Trump a déclaré en 2019 au président chinois Xi Jinping que sa décision de détenir les musulmans ouïghours dans des camps de concentration était « exactement la bonne chose à faire » et a exhorté Xi à « poursuivre la construction des camps ». Lors d’une autre réunion cette année-là, Bolton a écrit : Trump «plaidé» avec Xi pour aider les perspectives électorales de Trump en achetant du soja et du blé américains. Trump espérait apparemment que ce commerce lui permettrait de gagner des voix dans les États ruraux touchés par sa guerre commerciale avec la Chine.

Cette tendance à apaiser les autocrates qui le flattent fait partie de la personnalisation de la politique étrangère de Trump, une tendance à faire de la diplomatie une préoccupation pour ses propres intérêts plutôt que pour ceux des Américains.

Ensuite, il y a les conflits d’intérêts. Trump, fin 2015, a reconnu que « j’ai un petit conflit d’intérêts » dans mes relations avec la Turquie, en raison de son accord de licence qui lui a permis de payer pour que son nom apparaisse sur deux tours de verre à Istanbul. Le 2020 fuir Certaines déclarations de revenus de Trump ont révélé qu’il avait en fait reçu au moins 13 millions de dollars, dont au moins 1 million lorsqu’il était président, grâce à cet accord. Un homme qui a aidé à négocier l’accord de licence de Trump a ensuite fait pression sur l’administration Trump au nom des intérêts turcs.

S’il est réélu, les intérêts commerciaux de Trump se traduiront par conflits similaires avec Viêt Nam, Omanet le Émirats arabes unisentre autres. Par l’intermédiaire de sa famille, il aurait également des conflits d’affaires avec l’Albanie, le Qatar, la Serbie et l’Arabie Saoudite, qui a payé 87 millions de dollars à un fonds créé par le gendre de Trump, Jared Kushner.

On ne sait pas clairement dans quelle mesure les intérêts financiers – par opposition à la flatterie ou au souhait d’obtenir l’approbation des autocrates – influencent Trump. Le problème est que les Américains ne savent pas quels sont ses intérêts.

Mais il est probable qu’Erdogan s’attend à ce que Trump se montre accommodant s’il gagne, peut-être en commençant par Halkbank. Une cour d’appel fédérale récemment a statué que les poursuites contre la banque peuvent avoir lieu, suite aux efforts de la banque pour revendiquer l’immunité souveraine.

Intérêts turcs prétendument a dépensé énormément pour influencer de manière corrompue le maire de New York, Eric Adams, qui est accusé d’avoir ordonné que le consulat de Turquie de 36 étages soit autorisé à ouvrir malgré des problèmes de sécurité. Si Adams aidait à résoudre un problème de code de prévention des incendies, que pourrait faire Trump pour Erdogan ?