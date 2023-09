Donald Trump Il prétendait être trop occupé à « sauver des millions de vies » d’un holocauste nucléaire en tant que président pour pouvoir également diriger son entreprise, et notamment pour ne pas commettre de fraude commerciale.

Une transcription publiée mercredi d’une déposition sous serment d’avril de cette année a révélé l’argument farfelu des tentatives de M. Trump pour se défendre contre des accusations de fraude en New York État.

Un avocat du procureur général de New York Létitia James, Kevin Wallace, a demandé à M. Trump : « Alors vous étiez trop occupé pour l’entreprise ? selon le compte rendu de la déposition, qui a duré sept heures, selon Insider.

« D’une certaine manière, oui », a déclaré M. Trump à propos de son mandat, dès sa première campagne présidentielle, qui a débuté à l’été 2015. « Oui, je pense que vous pouvez le dire. C’est une autre façon de le dire. J’étais très occupé. J’étais – je considérais que c’était le travail le plus important au monde, celui de sauver des millions de vies.

« Je pense qu’il y aurait un holocauste nucléaire si je ne m’occupais pas de la Corée du Nord. Je pense qu’il y aurait une guerre nucléaire si je n’étais pas élu », a déclaré M. Trump. « Et je pense que vous pourriez avoir une guerre nucléaire maintenant si vous voulez connaître la vérité. »

M. Trump a fait ces affirmations en tentant de mettre une certaine distance entre lui et les arguments du procureur général selon lesquels la Trump Organization avait gonflé la valeur de ses actifs pour réduire les coûts des prêts bancaires, des assurances et des impôts.

Le bureau du procureur général affirme que depuis 2011, la société a surestimé la valeur de ses actifs entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars en une seule année.

M. Trump a affirmé n’avoir joué « pratiquement » aucun rôle au sein de l’entreprise depuis qu’il s’est présenté à la présidence.

« Mon fils Eric est beaucoup plus impliqué que moi dans ce projet », a-t-il déclaré. «J’ai fait autre chose. Et je suppose qu’on pourrait parler de quelque chose d’important, peu importe. Mais j’y ai été beaucoup moins impliqué que jamais auparavant au cours des cinq, cinq ou six dernières années.

Eric Trump a déclaré dans une déposition en mars que M. Trump n’était plus actif dans la gestion quotidienne de l’entreprise.

Au cours de sa présidence, les actifs de M. Trump de la Trump Organization ont été transférés vers une fiducie gérée par Eric Trump, Donald Trump Jr, ainsi que par Allen Weisselberg, le directeur financier qui s’est ensuite retrouvé avec ses propres problèmes juridiques liés aux violations fiscales. Il a été reconnu coupable de fraude fiscale en 2022. Eric Trump a déclaré dans sa déposition que M. Weisselberg n’était plus administrateur de l’entreprise.

Eric Trump a déclaré en mars que M. Trump « se concentrait sur quelque chose de beaucoup plus grand que la Trump Organization ».

« Est-il impliqué dans, vous savez, les opérations quotidiennes de l’organisation ? Il pourrait être impliqué dans quelque chose qui lui tient à cœur », a-t-il ajouté, soulignant que son père se concentrait sur ses terrains de golf.

« Peut-être qu’il est sur l’un des terrains de golf et qu’il veut redessiner un green ou quelque chose comme ça parce qu’il est un fanatique du golf et qu’il adore ça », a-t-il déclaré. « Mais à toutes fins utiles, non, il n’occupe pas ce poste et il compte en grande partie sur Don, moi et d’autres dirigeants pour diriger une belle entreprise. »

Les transcriptions ont été publiées mercredi dans le cadre du procès pour fraude civile entre M. Trump et l’État de New York. L’année dernière, M. Trump a été poursuivi en justice, tout comme ses deux fils aînés et deux anciens dirigeants.

L’équipe juridique de Trump a rejeté à plusieurs reprises tout acte répréhensible de la part de M. Trump.

« Si vous regardez Biden, il fait certainement des affaires et de la politique en même temps. Mais je sentais que je voulais être un président légitime », a déclaré M. Trump dans sa déposition.

« Je n’étais pratiquement pas impliqué du tout » à partir de 2015, a-t-il affirmé.

« J’avais rarement quelque chose à voir avec tout ce qui concernait l’entreprise », a-t-il ajouté. « Croyez-le ou non, je n’étais vraiment pas intéressé. »

«Je souhaitais résoudre le problème avec la Corée du Nord, qui était prête à exploser, et résoudre les problèmes que nous avions avec la Chine, qui ne faisait que nous arracher à gauche et à droite, et faire en sorte que la Russie n’entre jamais en Ukraine, ce qu’ils ont fait. Je ne l’ai pas fait, sous nos auspices et, vous savez, sous bien d’autres choses », a-t-il déclaré. « Il se passait beaucoup de choses dans le monde, comme vous le savez probablement. Et j’ai fait du très bon travail. Je me suis débarrassé de ces problèmes. Aujourd’hui, ces problèmes sont très répandus.