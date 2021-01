Trump a déchaîné les foules qui ont attaqué le Capitole américain. Retirez-le de ses fonctions aujourd’hui.

En pénétrant par effraction dans le Capitole américain mercredi et en perturbant le décompte des voix électorales, chaque personne impliquée dans l’attaque a commis un crime fédéral, une conspiration séditieuse et risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale.

Les éléments de ce crime sont simples: «Si deux personnes ou plus … conspirent à … par la force pour empêcher, entraver ou retarder l’exécution de toute loi des États-Unis … elles seront chacune passibles d’une amende en vertu du présent titre ou emprisonné pas plus de vingt ans, ou les deux. »

C’est exactement ce qui s’est passé ici. Une grande foule a fait irruption dans le Capitole dans le but exprès de retarder l’exécution de la loi sur le décompte électoral, ce qui aurait pour conséquence que Donald Trump serait officiellement déclaré perdant des élections de novembre et l’installation de Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis. .

Arrêtez et punissez chaque agresseur

Il y a un temps pour le pardon, le dialogue et la compréhension. Ce n’est pas le moment. Ce ne sont pas des manifestants pacifiques. Ce sont des terroristes électoraux. Chacune de ces personnes doit être arrêtée et punie. La primauté du droit et notre système constitutionnel de gouvernement ne peuvent permettre une attaque ouverte contre nos institutions les plus fondamentales et les plus solennelles. Il n’y a aucune excuse pour le règne de la foule. Cela ne peut tout simplement pas être toléré.

Les gens qui attaquent le Capitole devraient aller en prison pendant très longtemps. Mais ce ne sont que des pions dans un jeu joué par Trump et ses facilitateurs, qui ont passé les deux derniers mois à fouetter leurs partisans avec des mensonges scandaleux et non fondés dans le seul but de maintenir leur propre pouvoir.

La démocratie l’emporte sur Trump:Confirmer les votes du collège électoral pour le vainqueur de l’élection présidentielle

Si ceux qui participent à cette foule sont légalement responsables de ce qu’ils ont fait, n’oublions pas qui en porte la responsabilité morale. Tout républicain du Congrès qui a détourné le regard alors que le président Trump semait la haine et la méfiance à l’égard de nos institutions au cours des quatre dernières années devrait être ébranlé au plus profond de lui-même. L’Amérique a enfin récolté ce que vous avez semé avec votre lâcheté et votre ambition.

Encourager l’anarchie et la violence

C’est l’un des jours les plus sombres de l’histoire américaine. Il faudra longtemps avant que nous puissions nous sortir de ce qui s’est passé aujourd’hui. Mais la première étape doit être de réaffirmer notre principe le plus fondamental, à savoir que c’est un pays basé sur la primauté du droit et que la violence de la foule est toujours une erreur, peu importe à quel point la foule peut se croire juste.

Décès du Parti républicain:Quatre ans plus tard en Géorgie, Trump achève la destruction du Parti républicain

Trump a déchaîné cela sur nous. Il a amené la foule à Washington. Il les a encouragés à «être sauvages». Il leur a ordonné de marcher sur le Capitole. Son encouragement à la violence et à l’anarchie ne peut être ignoré. Il a 14 jours de plus. Je n’étais pas en faveur de la destitution de Trump à cause de son appel en Géorgie. Je suis en faveur de sa destitution. ce.

Même ses sycophants les plus dévoués, tant au Congrès que dans son cabinet, doivent maintenant se rendre compte qu’il est irrationnel, incontrôlable et trop dangereux pour quitter ses fonctions jusqu’au 20 janvier. Invoquez le 25e amendement. Faites tout ce qui doit être fait. Mais démettez Donald Trump de ses fonctions aujourd’hui.

Chris Truax, avocat en appel à San Diego, est conseiller juridique des républicains pour l’État de droit et les garde-corps de la démocratie, PDG de CertifiedVoter.com et membre du conseil des contributeurs de USA TODAY.