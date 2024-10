Trump a de bonnes raisons de ne pas vouloir que les gens regardent « The Apprentice »

Compte tenu de la nature procédurale de l’ancien président Donald Trump, il n’était guère surprenant que l’ancien président accueille un film consacré à ses années de formation en tant que magnat de l’immobilier avec des menaces de poursuites judiciaires contre « les affirmations manifestement fausses de ces faux cinéastes », comme le préconisait la campagne Trump. le porte-parole Steven Cheung a noté en mai. Malgré cette affirmation habituellement agressive, je dirais que le candidat républicain à la présidentielle a de bonnes raisons de ne pas vouloir que les gens voient « The Apprentice », qui arrive dans les salles de cinéma cette semaine.

La scène la plus choquante et la plus viscérale du film représente le Trump fictif violant sa femme d’alors, Ivana, ce que les vrais Trump et Ivana nient (plus d’informations à ce sujet ci-dessous). C’est un moment susceptible de dominer la conversation. Mais en termes de compréhension de ce qui motive Trump et de sa relation souvent désinvolte avec les faits, le reste du film est peu flatteur de manière opportune et ostensiblement significative.

Écrit par le journaliste Gabriel Sherman et réalisé par Ali Abbasi (dont les crédits incluent le film « Border » et des épisodes de « The Last of Us » de HBO), le film se concentre principalement sur la relation cruciale de Trump avec Roy Cohn, l’avocat acharné dont la tutelle donne au titre un double sens, compte tenu de l’émission télévisée qui a forgé et doré l’image de Trump. « The Apprentice » présente le jeune personnage de Trump (joué par Sebastian Stan) alors qu’il cherche à échapper à l’ombre de son père dominateur, le faisant progressivement avec l’aide considérable de Cohn, interprété avec un enthousiasme exagéré par Jeremy Strong de « Succession ». .

Cohn repère Trump dans un club chic et bondé et le prend sous son aile, l’aidant d’abord dans un procès impliquant allégations de pratiques de location discriminatoires dans ses immeubles d’appartements délabrés, et plus tard avec ses ambitieux projets de développement à New York.

« Vous êtes le client, mais vous travaillez pour moi », lui dit l’impérieux Cohn. « Cela signifie que tu fais ce que je dis, quand je le dis. »

Comme le montre le film, Cohn – qui était essentiellement un avocat de la mafia à l’époque – fera tout pour gagner, allant jusqu’à l’intimidation et au chantage des fonctionnaires de la ville. Ce que « The Apprentice » illustre vraiment, cependant, c’est comment Trump a appris de Cohn, en adoptant et en internalisant ses règles de combat public : « 1. Attaque, attaque, attaque. 2. N’admettez rien, niez tout. 3. Quoi qu’il arrive, vous revendiquez la victoire et n’admettez jamais la défaite.

Bien que « The Apprentice » prenne les libertés dramatiques habituelles en adaptant à l’écran une histoire factuelle, de nombreux grands traits ont été relatés dans des projets antérieurs comme le documentaire de 2019. « Où est mon Roy Cohn? » Le titre cite Trump pendant son séjour à la Maison Blanche, avec l’auteur Michael Wolff rapportant qu’il demandait occasionnellement à voix haute « Où est mon Roy Cohn », frustré par son incapacité à trouver des avocats qui le représenteraient de la même manière que Cohn l’a fait.

Comme c’est si souvent le cas (et tout fan de « Star Wars » peut le reconnaître), l’apprenti est finalement devenu le maître. Et la santé déclinante de Cohn à cause du SIDA fait de lui l’une des nombreuses personnes que Trump utilise et rejette lors de son ascension vers le sommet.

Bien que loin d’être humble lorsqu’il rencontre Cohn, Trump continue de développer sa marque de fabrique. Cohn est montré en train d’entraîner Trump et de le présenter à toutes les bonnes personnes, y compris Andy Warhol, le propriétaire des Yankees George Steinbrenner, l’agent politique Roger Stone et le magnat de l’édition Rupert Murdoch (« Rupert va être la clé pour vous », lui dit Cohn).

Outre Cohn, le film explore également la relation de Trump avec sa première épouse, Ivana, qu’il poursuit agressivement, épouse et dont il finit par se lasser. Leur relation se détériore culmine avec la rencontre brutale qu’elle a citée dans une déposition liée à leur divorce, qui, comme le détaille le New Yorkera-t-elle d’abord cherché à clarifier, puis à la désavouer comme une histoire « sans mérite ». (Ivana est interprétée par Maria Bakalova, qui a d’abord attiré l’attention pour son rôle dans la suite de « Borat » et son interaction dans une chambre d’hôtel avec l’avocat de Trump, Rudy Giuliani.)

La campagne de Trump a qualifié « The Apprentice » de « pure fiction » et de « diffamation malveillante ». Pourtant, tout observateur attentif de Trump peut voir à quel point ses vastes fondements sonnent juste, en particulier le conseil de Cohn de revendiquer la victoire quoi qu’il arrive, et ses déclarations « Il n’y a pas de « vérité » avec un T majuscule » et « La vérité est une chose malléable ». »

Le comportement de Trump dans la vie publique, certainement au cours de la dernière décennie, renforce la façon dont il a pris ces leçons à cœur. Lorsque la vérité n’a pas d’importance, le mensonge devient non seulement une stratégie mais une sorte d’armure protectrice.

« L’Apprenti » est, en ce sens, l’histoire la plus ancienne d’origine, dans laquelle le mentor découvre à ses dépens à quel point il a bien accompli sa tâche.