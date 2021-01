Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, fait face à des décisions difficiles sur la manière de gérer le procès de destitution de Donald Trump, après avoir tacitement soutenu les allégations de fraude électorale de Trump avant de finalement le dénoncer après l’émeute du Capitole américain.

Un article paru samedi dans le New Yorker examine la relation tendue de McConnell avec Trump depuis les élections de novembre, suggérant que le républicain du Kentucky était désespéré d’empêcher Trump d’obtenir le soutien des deux candidats du GOP lors du second tour du Sénat du 5 janvier.

« Il savait qu’il devait garder l’équipe ensemble pour la Géorgie », a déclaré au magazine un ancien responsable de l’administration Trump proche du cercle de McConnell. « Pour lui, être le leader de la majorité était tout le jeu. Il est difficile d’exagérer. Il est assez évident que pour McConnell, l’une des raisons pour lesquelles il était si indulgent envers Trump était la Géorgie.

Après que les républicains aient perdu les deux sièges de Géorgie et leur majorité au Sénat, au moins 16 sénateurs républicains devraient se joindre aux démocrates pour obtenir la destitution de Trump.

McConnell a été prudent sur la façon dont il allait gérer le procès, mais un initié républicain a déclaré au New Yorker que Trump avait provoqué la fureur du sénateur avec une réunion secrète à Mar-a-Lago pour exiger que les candidats républicains au Sénat Kelly Loeffler et David Purdue soutiennent son élection sans fondement. réclamations pour fraude.

Loeffler et Perdue (vu ci-dessus avec Mike Pence) ont tous deux perdu leur deuxième tour le 5 janvier

Quelques jours avant le second tour des élections, Trump a forcé Perdue à quitter la piste électorale pour une réunion secrète à Mar-a-Lago, a déclaré l’initié, qualifiant Trump de « voyou ».

Trump a menacé de refuser son soutien à Loeffler et Perdue et a refusé de faire campagne pour eux à moins qu’ils ne se joignent à ses attaques contre les responsables électoraux de Géorgie, a déclaré l’initié.

Lors de la réunion de Mar-a-Lago, a déclaré la personne, Trump a non seulement demandé un soutien pour ses allégations de fraude électorale, mais a fait pression sur Purdue pour qu’il soutienne sa demande de chèques de relance individuels de 2000 dollars, un montant que McConnell avait rejeté.

Certains observateurs politiques ont déclaré au magazine qu’ils s’attendaient à ce que McConnell évite de condamner Trump de peur de scinder le Parti républicain.

Stuart Stevens, un fondateur du groupe républicain anti-Trump Lincoln Project, a affirmé que McConnell «essaie de jouer sur les deux tableaux».

« Il ne veut absolument pas destituer et condamner Trump. Cela diviserait sa base et obligerait les membres de son caucus à affronter les principaux challengers », a déclaré Stevens au magazine.

D’autres observateurs n’en sont pas si sûrs et pensent que McConnell saisira l’occasion de purger Trump du parti et de l’empêcher de se présenter en 2024.

« Je pense qu’il voit une chance de faire de Trump la version de cette génération de Nixon, ne laissant aucun doute sur qui est au sommet du tas républicain, a déclaré Al Cross, journaliste politique chevronné et directeur de l’Institut de journalisme rural, à l’Université. du Kentucky, a dit, de McConnell

Jim Manley, qui a été le conseiller principal en communication de Harry Reid, l’ancien chef de la majorité démocrate, a souligné la déclaration de McConnell selon laquelle Trump « avait provoqué » la foule du Capitole comme un signal de scission définitive.

«Il n’y a pas de retour en arrière maintenant. Il a décidé de réduire ses pertes et de faire ce qu’il peut pour s’assurer que Trump ne constitue plus une menace pour le Parti républicain », a déclaré Manley au New Yorker.

Trump est le premier président à être mis en accusation à deux reprises et le premier à subir un procès après avoir quitté ses fonctions.

L’accusation cette fois est «d’incitation à la violence contre le gouvernement des États-Unis». Son avocat de destitution sera Butch Bowers.

Les arguments d’ouverture du procès commenceront la semaine du 8 février. Les démocrates de la Chambre qui ont voté la destitution de Trump la semaine dernière pour avoir incité à la prise d’assaut du Capitole disent qu’un bilan complet est nécessaire avant que le pays – et le Congrès – puisse passer à autre chose.

Pendant des semaines, Trump a rassemblé ses partisans contre le résultat des élections et les a exhortés à venir au Capitole le 6 janvier pour faire rage contre la victoire de Biden.

Trump a parlé à la foule près de la Maison Blanche peu de temps avant de marcher le long de Pennsylvania Avenue jusqu’à Capitol Hill.

«Nous n’abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais. Cela n’arrive pas », a déclaré Trump. «Vous ne concédez pas en cas de vol. Notre pays en a assez. Nous ne le prendrons plus.

Plus tard, il a dit: « Si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’allez plus avoir de pays. » Il a dit à ses partisans de se rendre au Capitole pour «pacifiquement et patriotiquement» faire entendre votre voix.

Trump n’a pris aucune responsabilité pour son rôle dans la fomentation de la violence, déclarant quelques jours après l’attaque: « Les gens pensaient que ce que j’ai dit était tout à fait approprié.

Contrairement à un procès pénal, où il existe des règles strictes sur ce qui constitue ou non une preuve, le Sénat peut tenir compte de tout ce qu’il souhaite.